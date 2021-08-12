Sao Việt 24h: Đàm Vĩnh Hưng hát thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến và tặng 300 triệu đồng để mua thêm trang thiết bị, Kỳ Duyên khoe tóc cắt được 1 tháng nhưng vẫn "rất gì này nọ"

Sao Việt 12/08/2021 09:08

Lê Dương Bảo Lâm khoe hình ảnh 2 gái cưng cùng lời nhắn thú vị "Bên phải dâu Hồ Ngọc Hà, bên trái dâu Lý Nhã Kỳ". Vợ chồng nghệ sĩ hài Thu Trang và Tiến Luật khoe ảnh cưới thời xưa khiến ai cũng "cười bò".

Sao Việt 24h: Đàm Vĩnh Hưng hát thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến và tặng 300 triệu đồng để mua thêm trang thiết bị, Kỳ Duyên khoe tóc cắt được 1 tháng nhưng vẫn 'rất gì này nọ' - Ảnh 1
Ảnh cưới của Tiến Luật và Thu Trang khiến dân mạng "cười bò" vì cả hai nhìn quá tấu hài. Ảnh: FBNV
Sao Việt 24h: Đàm Vĩnh Hưng hát thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến và tặng 300 triệu đồng để mua thêm trang thiết bị, Kỳ Duyên khoe tóc cắt được 1 tháng nhưng vẫn 'rất gì này nọ' - Ảnh 2
Đâu khi đăng ảnh rạng rỡ khi lâu rồi không xuất hiện, bình thường đăng ảnh toàn dìm gái cưng. Nay đăng ảnh chính chủ cho mọi người đỡ quên mình. Ảnh: FBNV
Sao Việt 24h: Đàm Vĩnh Hưng hát thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến và tặng 300 triệu đồng để mua thêm trang thiết bị, Kỳ Duyên khoe tóc cắt được 1 tháng nhưng vẫn 'rất gì này nọ' - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng và nhiều nghệ sĩ khác hát cho các bệnh nhân nghe ở bệnh viện dã chiến trong đêm nhạc thiện nguyện. Ảnh: FBNV
Sao Việt 24h: Đàm Vĩnh Hưng hát thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến và tặng 300 triệu đồng để mua thêm trang thiết bị, Kỳ Duyên khoe tóc cắt được 1 tháng nhưng vẫn 'rất gì này nọ' - Ảnh 4
Hòa Minzy ngày càng trở nên xinh đẹp, đằm thắm từ khi về chung một nhà với bạn trai doanh nhân. Ảnh:  FBNV
Sao Việt 24h: Đàm Vĩnh Hưng hát thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến và tặng 300 triệu đồng để mua thêm trang thiết bị, Kỳ Duyên khoe tóc cắt được 1 tháng nhưng vẫn 'rất gì này nọ' - Ảnh 5
Hoa hậu Khánh Vân tung bộ ảnh đen trắng làm tone màu chủ đạo cùng với đó là những khoảnh khắc tươi trẻ và đầy sức sống của một nàng hậu. Ảnh: FBNV

 

Sao Việt 24h: Đàm Vĩnh Hưng hát thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến và tặng 300 triệu đồng để mua thêm trang thiết bị, Kỳ Duyên khoe tóc cắt được 1 tháng nhưng vẫn 'rất gì này nọ' - Ảnh 6
Kỳ Duyên khoe mái tóc cắt tại gia đã được 1 tháng nhưng vẫn rất ngon nghẻ. Ảnh: FBNV
Sao Việt 24h: Đàm Vĩnh Hưng hát thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến và tặng 300 triệu đồng để mua thêm trang thiết bị, Kỳ Duyên khoe tóc cắt được 1 tháng nhưng vẫn 'rất gì này nọ' - Ảnh 7
Lê Dương Bảo Lâm hay tay bế hai cô công chúa nhỏ, cùng những lời caption meme " Bên phải dâu Hồ Ngọc Hà, bên trái dâu Lý Nhã Kỳ". Ảnh:  FBNV
Sao Việt 24h: Đàm Vĩnh Hưng hát thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến và tặng 300 triệu đồng để mua thêm trang thiết bị, Kỳ Duyên khoe tóc cắt được 1 tháng nhưng vẫn 'rất gì này nọ' - Ảnh 8
Khả Như khoe đường cong gợi cảm cùng caption thả thính cực chất "Không em chứ ai! Đố anh tìm được ai giống em thứ 2". Ảnh: FBNV

 

Sao Việt 24h: Đàm Vĩnh Hưng hát thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến và tặng 300 triệu đồng để mua thêm trang thiết bị, Kỳ Duyên khoe tóc cắt được 1 tháng nhưng vẫn 'rất gì này nọ' - Ảnh 9
Văn Mai Hương thành công chúa trong bộ cánh màu vàng đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Ảnh: FBNV
Sao Việt 24h: H'hen Niê chia sẻ ảnh đẫm mồ hôi, Đàm Vĩnh Hưng tất bận chuẩn bị đêm diễn thiện nguyện ở bệnh viện dã chiến

Sao Việt 24h: H'hen Niê chia sẻ ảnh đẫm mồ hôi, Đàm Vĩnh Hưng tất bận chuẩn bị đêm diễn thiện nguyện ở bệnh viện dã chiến

Lý Nhã Kỳ khoe ảnh xinh đẹp như một nàng thơ kèm những lời thả thính sướt mướt, Jun Phạm trồng cây chờ mãi nhưng không ra trái nào.

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Từ khóa:   Sao Việt 24h ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Hoa hậu Kỳ Duyên

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