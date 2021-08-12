Lê Dương Bảo Lâm khoe hình ảnh 2 gái cưng cùng lời nhắn thú vị "Bên phải dâu Hồ Ngọc Hà, bên trái dâu Lý Nhã Kỳ". Vợ chồng nghệ sĩ hài Thu Trang và Tiến Luật khoe ảnh cưới thời xưa khiến ai cũng "cười bò".
Ảnh cưới của Tiến Luật và Thu Trang khiến dân mạng "cười bò" vì cả hai nhìn quá tấu hài. Ảnh: FBNV Đâu khi đăng ảnh rạng rỡ khi lâu rồi không xuất hiện, bình thường đăng ảnh toàn dìm gái cưng. Nay đăng ảnh chính chủ cho mọi người đỡ quên mình. Ảnh: FBNV Đàm Vĩnh Hưng và nhiều nghệ sĩ khác hát cho các bệnh nhân nghe ở bệnh viện dã chiến trong đêm nhạc thiện nguyện. Ảnh: FBNV Hòa Minzy ngày càng trở nên xinh đẹp, đằm thắm từ khi về chung một nhà với bạn trai doanh nhân. Ảnh: FBNV Hoa hậu Khánh Vân tung bộ ảnh đen trắng làm tone màu chủ đạo cùng với đó là những khoảnh khắc tươi trẻ và đầy sức sống của một nàng hậu. Ảnh: FBNV
Kỳ Duyên khoe mái tóc cắt tại gia đã được 1 tháng nhưng vẫn rất ngon nghẻ. Ảnh: FBNV Lê Dương Bảo Lâm hay tay bế hai cô công chúa nhỏ, cùng những lời caption meme " Bên phải dâu Hồ Ngọc Hà, bên trái dâu Lý Nhã Kỳ". Ảnh: FBNV Khả Như khoe đường cong gợi cảm cùng caption thả thính cực chất "Không em chứ ai! Đố anh tìm được ai giống em thứ 2". Ảnh: FBNV
Văn Mai Hương thành công chúa trong bộ cánh màu vàng đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Ảnh: FBNV
Lý Nhã Kỳ khoe ảnh xinh đẹp như một nàng thơ kèm những lời thả thính sướt mướt, Jun Phạm trồng cây chờ mãi nhưng không ra trái nào.
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