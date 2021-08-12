Sao Việt 24h: Đàm Vĩnh Hưng hát thiện nguyện cho các bệnh nhân ở bệnh viện dã chiến và tặng 300 triệu đồng để mua thêm trang thiết bị, Kỳ Duyên khoe tóc cắt được 1 tháng nhưng vẫn "rất gì này nọ"