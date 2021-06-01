Quyền Linh bức xúc lên tiếng vì bị dùng hình ảnh PR trái phép, sẵn tiện khoe luôn tài ‘nam công gia chánh’ bắp 'bóng đêm'

Sao Việt 01/06/2021 10:38

MC Quyền Linh mải mê viết trạng thái cảnh báo người hâm mộ về sản phẩm quảng cáo trái phép mà quên mất đang làm việc này, cuối cùng nhìn lại kết quả khiến người hâm mộ bật ngửa.

Từ sau sự việc MC Quyền Linh phải gửi lời xin lỗi vì đã nhận quảng cáo "trá hình" cho một thực phẩm chức năng có công dụng vượt trội gấp 70 lần thực tế, khiến anh mất uy tín với người hâm mộ. Nam nghệ sĩ đã dè chừng hơn với các sản phẩm quảng cáo có hình ảnh của anh đại diện. Mới đây, trên trang cá nhân, Quyền Linh khá bức xúc về việc các nhãn hàng ngang nhiên cắt ghép hình ảnh của anh để quảng cáo sản phẩm, kinh doanh trục lợi. Một lần nữa, Nam MC khẳng định mình chưa bao giờ ký hợp đồng PR các loại thuốc nhạy cảm như xương khớp, ung thư, tuyến giáp,... Anh chia sẻ:

"Hôm nay 1 lần nữa, Linh xin thông báo với cả nhà là Linh chưa bao giờ ký hợp đồng quảng cáo với các loại thuốc nhạy cảm như: XƯƠNG KHỚP, UNG THƯ, TRĨ NỘI NGOẠI, HÔI NÁCH, BƯỚU CỔ, TUYẾN GIÁP... Linh chưa bao giờ hợp đồng quảng cáo thuốc dỏm, thuốc không rõ nguồn gốc hết. Nếu họ cố tình ghép hình Linh để trục lợi thì đó là những kiểu kinh doanh cẩu thả, không có đạo đức"

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Quyền Linh khẳng định anh không nhận PR cho các sản phẩm không rõ nguồn gốc, kinh doanh cẩu thả - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, anh cũng cảnh cáo người hâm mộ, nếu thấy hình ảnh của anh quảng cáo cho sản phẩm nào thì nên tránh xa hoặc báo ngay với cơ quan chức năng gỡ bỏ, để tránh việc lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

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Quyền Linh bức xúc trước các quảng cáo lấy hình ảnh của anh để quảng cáo sản phẩm trái phép, gây hiểu lầm cho người hâm mộ - Ảnh: Internet

Ngoài lời cảnh cáo, khán giả còn phải bật cười với màn "nam công gia chánh" của Quyền Linh. Anh chia rằng mình mải lo viết trạng thái đăng FB cảnh báo khán giả mà quên mất đang nấu nồi bắp. Kết quả là các trái bắp thành bắp "bóng đêm". Anh còn dí dỏm rằng năm xui cũng cũng xui "đen thui" như trái bắp.

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MC Quyền Linh buồn rầu vì 'thất bại' công việc nấu nướng - Ảnh: FBNV
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Những trái bắp 'bóng đêm' do nam MC Quyền Linh chính tay sáng tạo - Ảnh: FBNV

Cư dân mạng được một phen cười ngất trước việc làm này của nam MC, nhiều nghệ sĩ cũng để lại bình luận "xót xa" thay những trái bắp:

"Quả Bắp của anh thảm thương quá!";

"Nhìn cái mặt thấy thương, gương mặt thương hiệu trái bắp khét";

"Đây phải gọi là món bắp nướng không lối thoát của anh Quyền Linh";

"Có thể ship cho em một bắp được không bác?;

" Nướng cháy khét lẹt rồi chú Linh ơi!"

Sao Việt nghỉ lễ: MC Quyền Linh ăn cơm kiểu 'con nhà nghèo', ngọc nữ Tăng Thanh Hà tiết lộ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Sao Việt nghỉ lễ: MC Quyền Linh ăn cơm kiểu 'con nhà nghèo', ngọc nữ Tăng Thanh Hà tiết lộ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

Hãy cùng điểm xem trong ngày nghỉ lễ đầu tiên các Sao Việt nhà mình đã có những hoạt động vui chơi, thư giãn như thế nào nhé.

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