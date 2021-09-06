Quý tử Bo ‘thúi’ nhà Hoà Minzy hoái 'soái ca' diện đồ phục bảnh bao trong ngày khai giảng online

Mới đây, cư dân mạng "phát cuồng" bởi những khoảnh khắc đáng yêu của bé Bo được Hòa Minzy đăng tải trong ngày cả nước dự lễ khai giảng online.

Sau khi Hoà Minzy công khai cậu con trai quý tử, nhóc tỳ liền lập tức nhận được sự chú ý và quan tâm của đông đảo người hâm mộ và cộng đồng mạng. Cậu con trai với biệt danh Bo "thúi" nổi tiếng không hề kém cạnh gì mẹ của mình bởi vẻ đáng yêu, thông minh và vô cùng tình cảm. Về phía Hoà Minzy, cô nàng cũng lập tức nhập hội "mẹ bỉm nghiện con" và thường xuyên khoe những khoảnh khắc "đốn tim" của Bo "thúi" lên mạng. Trong ngày khai giảng online đặc biệt, nữ ca sĩ đã chia sẻ loạt ảnh về ngày đầu tiên đi học tại gia của cậu con trai nhỏ nhà mình. Bé Bo diện trang phục học sinh chỉnh tề gồm quần xanh và áo sơ mi trắng trông rất nghiêm chỉnh và "bảnh tỏn". Đồng thời, vẻ mặt rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng cùng vô số biểu cảm của "Bo thúi" cũng làm không ít người phải xiêu lòng và trầm trồ ngợi khen.

Quý tử nhà Hòa Minzy siêu đáng yêu trong ngày đầu tiên đi học - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, mẹ bỉm Hòa Minzy cũng diện áo dài trắng thướt tha để "hộ tống" quý tử đi học. Nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ ca sĩ cũng nhận được "cơn mưa" lời khen bởi vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn và xinh đẹp. Loạt ảnh ngay sau khi được đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và nhiều lời khen ngợi dành cho 2 mẹ con. Hòa Minzy diện áo dài thướt tha 'hộ tống' quý tử đi học - Ảnh: FBNV

Những đoạn video của quý tử nhà hào môn cũng khiến cư dân mạng "phát cuồng" vì độ đáng yêu của mình. Qua những hình ảnh thông qua camera, Hòa Minzy đã ngủ thiếp đi mà quên mất giờ ăn tối. Vậy nên, cậu con trai nhỏ chạy lại gần mẹ và gọi to: “Mẹ Hòa dậy. Mẹ Hòa dậy ăn cơm”. Đồng thời, nhóc tỳ cò ra sức cầm tay mẹ để đánh thức. Chưa dừng ở đó, nhóc tỳ còn lật đật chạy vào bếp tìm đồ ăn cho mẹ cũng khiến cư dân mạng "đổ đứ đừ" và không khỏi bật cười. Quý tử nhà hào môn cũng khiến cư dân mạng "phát cuồng" vì độ đáng yêu khi đánh thức mẹ của mình - Ảnh: FBNV Hiện tại, những hình ảnh và khoảnh khắc đáng yêu của bé Bo nhà Hoà Minzy đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ. Đặc biệt, những màn đối đáp vô cùng thông minh và lém lỉnh của hai mẹ con cũng khiến dân mạng không khỏi rời mắt và "sốt rần rần". Bên cạnh đó, Instagram mà nữ ca sĩ lập cho con trai của mình đã đạt tới hơn 400.000 lượt theo dõi chỉ trong thời gian ngắn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-tu-bo-thui-nha-hoa-minzy-hoai-soai-ca-dien-do-phuc-banh-bao-trong-ngay-khai-giang-online-422711.html