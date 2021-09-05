Vy Oanh 'comeback' quyết tâm giảm cân 'gọt từng tảng mỡ' sau khi sinh con thứ 3

Nữ ca sĩ Vy Oanh mới đây đã chia sẻ về việc giảm cân và quyết tâm sẽ bỏ 'mỡ thừa' để có được vóc dáng thon gọn như trước đây. Sau khi sinh con thứ 3.

Hầu hết các mỹ nhân Việt sau khi sinh con đều bắt tay vào công cuộc giảm cân để nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn như trước đây. Vy Oanh cũng là một bà mẹ bỉm sữa không ngoại lệ. Nữ ca sĩ mới đây vừa đăng tải trên trang cá nhân của mình khi chia sẻ về vấn đề về vóc dáng của mình: Dù đã trải qua 3 lần sinh nở nên dù đang ở trong thai kỳ, Vy Oanh vẫn cố gắng tập luyện thể dục thể thao nhẹ nhàng và không ảnh hưởng quá nhiều cho bé. Ảnh: FBNV "Ẻm thứ 3 rồi nên nói thật là mẹ cháu cũng mất lửa lấy dáng lắm. Cơ bản quay cuồng với các em lắm lúc chỉ thèm ngủ nhưng rồi vì yêu cái đẹp và 1 cơ thể nhanh nhẹn, mạnh khoẻ nên mẹ cháu đã rón rén yoga nhẹ nhàng từ khi tròn tháng đến nay là tập được 3 tuần rồi.

Mẹ cháu muốn sinh thường cũng vì muốn tốt cho cả con lẫn mẹ, nhanh chóng ổn định mọi thứ hơn dù lúc sinh không dc "êm ru" như sinh mổ. Lần này mẹ cháu cũng tăng 17kg, da dẻ cũng sạm đi nhiều nhưng nay đã lấy lại đc kha khá rồi nè, còn phải xuống tầm 4kg nữa. 9 kg đầu xuống nhanh lắm, chỉ 1-2 tuần sau sinh nhưng 8 kg sau quyết định này mới căng nè, những tảng mỡ lì lợm sẽ không chịu đi nếu các mẹ không có quyết tâm. Và tập làm sao để khoẻ, đẹp mà vẫn đủ sữa cho con ti nhỉ? Mẹ Oanh sẽ chia sẻ bí quyết nếu các mẹ mong muốn nhé", nguyên văn nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Sau 7 tuần sinh con Vy Oanh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng, dù chưa cải thiện quá nhiều nhưng người đẹp vẫn chăm chỉ tập luyện để nâng cao thể chất. Ảnh: FBNV Cô nàng tăng cường những bài tập nhẹ nhàng để cơ thể sẽ được săn chắc và cô cũng luôn giữ tinh thần thoải mái. Ảnh: FBNV Hầu hết phụ nữ mang thai nào cũng sẽ tăng cân, Vy Oanh cũng vậy, ở 2 lần mang thai trước người đẹp đã tăng đến 24kg, người phồng to, căng như quả bóng, đồng thờ da dẻ cũng bị dạm đi, mụn, nám.... Sau khi sinh con cô đã phải nhanh chóng quay trở lại tập luyện để có thân hình thon gọn và nữ ca sĩ cũng mong muốn sức khỏe sẽ được tốt hơn. Việc luyện tập, ăn uống điều độ sẽ giúp cô mau chóng hồi phục sức khỏe.

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