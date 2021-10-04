Quản lý Phi Nhung bất ngờ ‘cầu xin’ mọi người làm điều này thay vì gửi vòng hoa tiễn biệt

Để lại một đàn con thơ thêm một lần mồ côi, quản lý Phi Nhung mong bạn bè thân hữu sẽ mua sữa cho các con thay vì mang hoa viếng. “Ở trên cao, chị sẽ vui lắm”, người này nói.
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Sau hơn 1 tháng chống chọi Covid-19, ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sự ra đi này đã để lại vô vàn sự thương tiếc cho gia đình, bạn bè và khán giả hâm mộ trong và ngoài nước. Chưa dừng lại, xót xa nhất là để lại cô con gái ruột Wendy Phạm phải sống một mình ở Mỹ và đàn con nuôi thơ dại thiếu vắng hơi âm của mẹ.
Để bày tỏ niềm thương tiếc và nói lời tiễn biệt cho nàng ca sĩ "tài hoa bạc mệnh", nhiều nghệ sĩ đã đến nhà riêng của Phi Nhung gửi hoa viếng và thắp nén nhang thơm. Trong những tấm hình được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy phòng khách nhà Phi Nhung - nơi đặt di ảnh ngập trong sắc trắng của hoa tang đến nỗi gần như hết chỗ chứa.
Trước tình cảnh này, quản lý của Phi Nhung buộc lòng phải viết đôi dòng trên trang cá nhân, bày tỏ ước nguyện thiết thực hơn vì vòng hoa đã được gửi đến rất nhiều: "Hôm qua và nay một số anh chị em ca sĩ có hỏi nhà chị Nhung để gửi vòng hoa. Nhưng theo ý nghĩ chủ quan của tôi thì vòng hoa đã rất nhiều rồi, nhà chị đang không đủ chỗ, thay vào đó mình có thể quy đổi vòng hoa thành mua sữa gửi cho các con của chị Nhung không, chắc chị sẽ vui lắm".
Có lẽ, trong lúc này các con thật sự rất cần sự yêu thương, chăm sóc như mẹ Phi Nhung từng làm. Nữ ca sĩ đã sống một đời vẻ vang, ngoài là ca sĩ cháy hết mình trên sân khấu thì ngoài đời, cô cũng chăm chỉ hoạt động từ thiện, nhận nuôi 23 đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Vì vậy, quản lý vẫn mong các con sẽ nhận được tình yêu thương và săn sóc đủ đầy để Phi Nhung được an lòng.
Ngoài ra, anh cũng gửi lời cảm ơn tới bạn bè gần xa đã gửi hoa tiễn biệt Phi Nhung. Nhờ đó khiến cho căn phòng trở nên ấm áp, long trọng. Theo Doanh nhân Việt Nam, được biết tối muộn 3/10, nhiều nghệ sĩ đã tranh thủ tới viếng và nói lời tiễn biệt với cô như NSND Hồng Vân, MC Nguyên Khang,...