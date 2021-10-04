Quản lý Phi Nhung bất ngờ ‘cầu xin’ mọi người làm điều này thay vì gửi vòng hoa tiễn biệt

Sau hơn 1 tháng chống chọi Covid-19, ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sự ra đi này đã để lại vô vàn sự thương tiếc cho gia đình, bạn bè và khán giả hâm mộ trong và ngoài nước. Chưa dừng lại, xót xa nhất là để lại cô con gái ruột Wendy Phạm phải sống một mình ở Mỹ và đàn con nuôi thơ dại thiếu vắng hơi âm của mẹ.

Để bày tỏ niềm thương tiếc và nói lời tiễn biệt cho nàng ca sĩ "tài hoa bạc mệnh", nhiều nghệ sĩ đã đến nhà riêng của Phi Nhung gửi hoa viếng và thắp nén nhang thơm. Trong những tấm hình được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy phòng khách nhà Phi Nhung - nơi đặt di ảnh ngập trong sắc trắng của hoa tang đến nỗi gần như hết chỗ chứa.