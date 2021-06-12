Phương Oanh – Quỳnh Búp bê khoe vẻ đẹp ma mị, sexy khó cưỡng như nàng tiên cá trong bể bơi

Cách đây vài ngày, diễn viên Phương Oanh đã chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video thực hiện bộ ảnh chụp dưới nước. Nữ diễn viên trông rất xinh đẹp và cuốn hút ở những đoạn quay chậm. Mới đây, khi bộ ảnh này được công bố, cô nhận không ít lời khen, có người còn ví nữ diễn viên như nàng tiên cá.

Trong bộ ảnh mới, diễn viên 'Hương vị tình thân' khoe body vô cùng gợi cảm - Ảnh: FBNV

Khuôn mặt cùng hình thể đẹp là lợi thế cho Phương Oanh khi cô chuyển từ công việc mẫu tự do sang nghiệp diễn viên - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên sinh năm 1988 từng chia sẻ với VTV: "Tôi muốn theo hướng gợi cảm nhưng không phản cảm và thực ra, giới hạn đó rất mong manh. Nếu ăn mặc không có tư duy thì từ gợi cảm sẽ chuyển thành phản cảm ngay. Mọi thứ đều do con người hết và tôi cũng may mắn là chưa bị người khác nhận xét phản cảm bao giờ. Trừ một số trường hợp, người nhận xét quá cổ hủ lạc hậu thì tôi bỏ qua".