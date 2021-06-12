Phương Oanh – Quỳnh Búp bê khoe vẻ đẹp ma mị, sexy khó cưỡng như nàng tiên cá trong bể bơi

Sau thành công của vai diễn "Quỳnh búp bê" trong bộ phim cùng tên, Phương Oanh có tham gia thêm vài tác phẩm nghệ thuật nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của nhân vật này. Mới đây, cô tung ra bộ ảnh vô cùng cuốn hút với tạo hình xinh đẹp khi thả dáng trong bể bơi.
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Cách đây vài ngày, diễn viên Phương Oanh đã chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video thực hiện bộ ảnh chụp dưới nước. Nữ diễn viên trông rất xinh đẹp và cuốn hút ở những đoạn quay chậm. Mới đây, khi bộ ảnh này được công bố, cô nhận không ít lời khen, có người còn ví nữ diễn viên như nàng tiên cá.
Nữ diễn viên sinh năm 1988 từng chia sẻ với VTV: "Tôi muốn theo hướng gợi cảm nhưng không phản cảm và thực ra, giới hạn đó rất mong manh. Nếu ăn mặc không có tư duy thì từ gợi cảm sẽ chuyển thành phản cảm ngay. Mọi thứ đều do con người hết và tôi cũng may mắn là chưa bị người khác nhận xét phản cảm bao giờ. Trừ một số trường hợp, người nhận xét quá cổ hủ lạc hậu thì tôi bỏ qua".
Bộ phim mới "Hương vị tình thân" của Phương Oanh đã lên sóng được một thời gian nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.
Trong phim, nhân vật của cô là Nam - nữ kỹ sư khá mạnh mẽ, cá tính. Nam có vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn. Nhiều khán giả còn đặt cho Phương Oanh biệt danh "khúc giò". Điều này xuất phát từ cảnh phim nam chính Long chê nhân vật Nam "người như khúc giò".
Trả lời phỏng vấn của VnExpress, cô trải lòng về vai diễn sau thời gian dài nghỉ ngơi: "Từ khi nhận kịch bản phim, tôi đã xác định nhân vật sẽ không được lòng tất cả. Thế nhưng khi phim phát sóng, tôi vẫn tổn thương khi đọc nhiều bình luận công kích."
Tuy nhiên, cô không hề hối hận khi chọn "Hương vị tình thân" trở thành bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian nghỉ ngơi khá dài.