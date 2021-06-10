‘Bà ngoại chất chơi’ nhất hệ mặt trời của Wowy khiến dân mạng sốt rần rần, còn đòi ngoại thi 'Rap Việt' mùa 2

Sao Việt 10/06/2021 12:29

Rapper Wowy vừa tung bộ ảnh kỷ niệm với bà ngoại thôi mà có gì hot "rần rần" vậy ta?

Độ chất chơi của rapper Wowy thì không cần phải bàn nhưng mới đây anh lại vừa khoe thêm một nhân tố mới gia nhập hội. Xét về độ "chịu chơi", nhân vật này cũng chẳng thua kém Wowy một phần nào. Trên trang cá nhân, nam rapper vừa đăng tải một bài viết mừng sinh nhật bà ngoại kèm theo một bộ ảnh kỷ niệm "lầy lội" bên bà. Anh cho biết muốn tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất cùng bà và các con cháu nhưng phải "cool" ngầu đúng chất Wowy. Bên cạnh đó, anh còn dí dỏm kêu gọi mọi người share nhiệt tình để ngoại được book quay quảng cáo. 

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Bài viết đăng trên trên cá nhân của nam rapper - Ảnh: Chụp màn hình

Bộ ảnh được thực hiện theo chủ đề "Chất chơi bà ngoại" khi con cháu chỉ làm nền còn bà ngoại là nhân vật chính. Anh chàng rapper cho biết bà ngoại cũng rất vui khi được làm bộ ảnh này. Hãy cùng ngắm qua một vài bức hình bà ngoại "chất chơi" của anh nào:

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Wowy chắc phải đầu tư một MV 'xịn xò' mới bộc lộ hết khả năng rapper của bà - Ảnh: FBNV
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Bà ngoại xì - tai tạo dáng như rapper luôn nè! - Ảnh: FBNV
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Bà ngoại chụp chân dung mà tạo dáng chuyên nghiệp vô cùng - Ảnh: FBNV
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Bà ngoại 'đèo' Wowy đến tận cùng chân mây chân mây, vượt núi cao, biển xanh - Ảnh: FBNV
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Bà ngoại chất chơi không thua kém gì Wowy đâu nha! - Ảnh: FBNV

Phía dưới bình luận bài viết, cư dân mạng vô cùng thích thú trước độ "cool" ngầu của bà và không ngừng thả cơn mưa yêu thích. Nhiều khán giả cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bà ngoại, số người còn hài hước nói đăng kí cho ngoại thi Rap Việt.

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Bình luận của khán giả dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Xem qua bộ ảnh siêu ngầu của bà ngoại mới hiểu tại sao vừa đăng đã hot "rần rần". Biết đâu từ bộ ảnh "Chất chơi bà ngoại" mà Wowy thực hiện sẽ là mở đầu cho một trào lưu mới thì sao? 

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