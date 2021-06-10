‘Bà ngoại chất chơi’ nhất hệ mặt trời của Wowy khiến dân mạng sốt rần rần, còn đòi ngoại thi 'Rap Việt' mùa 2

Độ chất chơi của rapper Wowy thì không cần phải bàn nhưng mới đây anh lại vừa khoe thêm một nhân tố mới gia nhập hội. Xét về độ "chịu chơi", nhân vật này cũng chẳng thua kém Wowy một phần nào. Trên trang cá nhân, nam rapper vừa đăng tải một bài viết mừng sinh nhật bà ngoại kèm theo một bộ ảnh kỷ niệm "lầy lội" bên bà. Anh cho biết muốn tạo ra những khoảnh khắc đẹp nhất cùng bà và các con cháu nhưng phải "cool" ngầu đúng chất Wowy. Bên cạnh đó, anh còn dí dỏm kêu gọi mọi người share nhiệt tình để ngoại được book quay quảng cáo.

Bài viết đăng trên trên cá nhân của nam rapper - Ảnh: Chụp màn hình

Bộ ảnh được thực hiện theo chủ đề "Chất chơi bà ngoại" khi con cháu chỉ làm nền còn bà ngoại là nhân vật chính. Anh chàng rapper cho biết bà ngoại cũng rất vui khi được làm bộ ảnh này. Hãy cùng ngắm qua một vài bức hình bà ngoại "chất chơi" của anh nào: