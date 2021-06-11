Nghệ sĩ Ngọc Huyền - ‘nữ thần’ làng cải lương, hơn 30 năm sự nghiệp vẫn để lại nhiều vấn vương cho khán giả

Sao Việt 11/06/2021 06:29

Ngọc Huyền là cái tên quen thuộc gắn với nhiều thế hệ yêu cải lương Việt Nam.

Ngọc Huyền là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, là cái tên quen thuộc của những người yêu thích loại hình cải lương. Cô có giọng hát ngọt ngào và từng đoạt nhiều giải thưởng lớn trong nước. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn được đánh giá là người đã "đưa cải lương bứt phá khỏi các khuôn mẫu cũ để tiếp cận nhịp sống của thời đại".

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Ngọc Huyền - ngôi sao làng cải lương Việt

Tuy được sinh trong gia đình không theo truyền thống nghệ thuật, nhưng nghệ sĩ Ngọc Huyền đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, và đặc biệt là yêu thích âm nhạc cổ truyền. Được sự ủng hộ và truyền cảm hứng từ mẹ, Ngọc Huyền bước vào sân khấu từ năm 14 tuổi bằng sự nghiệp ca hát cải lương.

Vở tuồng khởi đầu cho sự nghiệp Ngọc Huyền là Những đêm trăn trở năm 1985, đó cũng là lần đầu tiên cô trực tiếp đứng trên sân khấu biểu diễn. Sau đó, từ 1985 đến năm 1989, Ngọc Huyền học cách hát qua các vở tuồng kinh điển.

Sau khi gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Ngọc Huyền được các nghệ sĩ đào tạo hát Hồ Quảng. Nữ nghệ sĩ biểu diễn thành công nhiều loại tuồng, từ tuồng cổ, Hồ Quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Suốt một thời gian dài, Ngọc Huyền thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình và sân khấu lớn trong cả nước. Từ đó tạo được tiếng vang, trở thành một trong những nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất.

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Giọng ca Ngọc Huyền một thời 'làm mưa làm gió' khắp Việt Nam

Không chỉ hoạt động riêng lĩnh vực cải lương, năm 1992, Ngọc Huyền còn “lấn sân” sang cả lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh. Cô từng là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa trong nước và được khán giả ái mộ gọi cô là "Nữ hoàng chi bảo video".

Năm 2001, là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam trong lĩnh vực cải lương được Nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Tháng 12 năm 2002, cô còn tổ chức liveshow "Mãi mãi ước mơ" tại Nhà hát Hoà Bình ở Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 đêm liền, thu hút hơn 5.000 khán giả tham dự.

Góp công trong quá trình tạo nên tên tuổi Ngọc Huyền, ngoài tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhan sắc ngọt ngào của nữ nghệ sĩ cũng là điều khiến khán giả mãi vấn vương hình ảnh của cô. Ngọc Huyền đặc trưng với khuôn mặt tròn bầu bĩnh cùng hai lúm đồng tiền trên má và mái tóc đen dài. Đến nay dù đã ngoài 50, nữ danh ca vẫn giữ được nét của “nàng Phi Giao” năm nào.

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'Nàng Phi Giao' gây xao xuyến cho biết bao thế hệ người yêu thích cải lương
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'Khuôn trăng đầy đặn' cùng mái tóc đen dài thương hiệu của Ngọc Huyền
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Hình ảnh đời thường không son phấn của nữ nghệ sĩ cũng xinh đẹp rạng ngời

Năm 2002, Ngọc Huyền quyết định tiến tới hôn nhân với Don Nguyễn và sang Mỹ định cư cùng gia đình chồng. Mẹ chồng cô chính là nghệ sĩ Thanh Tuyền. Ở hải ngoại, cô chuyển sang ca tân nhạc, tân cổ giao duyên và phát hành DVD những trích đoạn Hồ Quảng Tứ đại Mỹ Nhân, giành được sự yêu mến của khán thính giả hải ngoại.

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Mối tình đẹp, bền vững theo năm tháng của Ngọc Huyền và con trai danh ca Thanh Tuyền khiến nhiều người ngưỡng mộ

Trải qua gần 20 năm bên nhau, hiện tại vợ chồng nữ nghệ sĩ vẫn giữ được hôn nhân viên mãn và có hai con chung một trai, một gái. Người đẹp vẫn thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để hoạt động nghệ thuật. Trong những livestream giao lưu khán giả tại xứ cờ hoa, Ngọc Huyền cho thấy có mối quan hệ hết sức tốt đẹp với gia đình chồng. Cô được danh ca Thanh Tuyền yêu thương, chiều chuộng không khác gì con ruột. Thi thoảng, nữ nghệ sĩ đình đám cũng chia sẻ ảnh chồng và các con lên mạng xã hội với rạng rỡ niềm hạnh phúc.

Ảnh: FBNV

Từ khóa:   nghệ sĩ Ngọc Huyền nghệ sĩ cải lương NSƯT Ngọc Huyền

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