Phi Nhung: U50 không chồng, là bà mẹ đông con nhất Vbiz, thần sắc rạng rỡ như thiếu nữ đôi mươi

Ngay từ khi mới tham gia làng nhạc với tư cách là một ca sĩ, Phi Nhung đã tạo nên dấu ấn đặc biệt ngay từ sản phẩm đầu tay của mình cùng chất giọng truyền cảm ngọt ngào. Nhận được sự ủng hộ đông đảo từ khán giả, Phi Nhung liên tục cho ra mắt nhiều đĩa nhạc CD trong thời điểm năm 1998 và cũng từ đây, nữ ca sĩ được biết đến với danh hiệu “nữ hoàng băng đĩa”.

Phi Nhung , nữ ca sĩ sinh năm 1972, là cái tên gắn với nhiều thế hệ yêu âm nhạc Việt Nam. Là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất trong làng nhạc Việt với thể loại nhạc dân ca, nhạc quê hương, Phi Nhung luôn nhận được sự yêu mến từ khán giả trong và ngoài nước.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung còn là bà chủ của một nhà hàng chay tại khu vực trung tâm TP.HCM và là người rất tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Không chỉ là “nữ hoàng băng đĩa”, Phi Nhung còn là bà mẹ đông con nhất showbiz khi nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi.

Ngoài ca hát ca sĩ Phi Nhung còn tham gia các chương trình hài kịch, điện ảnh và làm giám khảo cho nhiều chương trình âm nhạc nổi tiếng. Để không phụ lòng khán giả và người hâm mộ cô luôn nỗ lực hết mình để cho ra những sản phẩm chất lượng nhất, nội dung chủ đề mà cô muốn hướng đến trong những bài hát của mình là tình cảm gia đình và tình yêu quê hương đất nước chạm đến trái tim người nghe.

Là ca sĩ nổi tiếng nhưng ít ai biết Phi Nhung xuất thân từ gia đình nghèo khó đông anh chị em, cô mồ côi cha mẹ từ năm 11 tuổi và phải sớm chịu cảnh chật vật đi làm để lo cho các em. Từ hoàn cảnh của mình, nữ ca sĩ sinh năm 1972 thấu hiểu sự thiếu thốn và khó khăn của những đứa trẻ mồ côi, cô thổ lộ: “Tôi làm nhà mồ côi, cho các em nhỏ gọi tôi bằng má, nó cũng như bù lại cái hồi nhỏ tôi không có má để gọi. Và tôi hiểu tiếng gọi đó thiêng liêng và giá trị cỡ nào”.

Bà mẹ đông con nhất showbiz Việt với 1 con ruột và 23 con nuôi

Không chỉ nuôi trẻ mồ côi, Phi Nhung còn có ba con nuôi từ những chương trình tìm kiếm tài năng ca hát nhí là: Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung và Thiên Ngân, vốn nhiều tài năng nhưng hoàn cảnh khó khăn.

Có sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng đến nay Phi Nhung vẫn “lẻ bóng” trên đường tình duyên. Khán giả chỉ biết Phi Nhung có "người tình sân khấu" là Mạnh Quỳnh nhưng đồng nghiệp trong giới tiết lộ ca sĩ có rất nhiều người theo đuổi. Thậm chí, từng có một vị đại gia luôn có mặt ở bất cứ nơi đâu cô hát.

Bên cạnh là 'người tình sân khấu', rất nhiều khán giả mong Phi Nhung - Mạnh Quỳnh trở thành cặp đôi thật sự

Phi Nhung rất kín chuyện đời tư, nhưng cô thừa nhận từng yêu và sống như vợ chồng với hai người đàn ông. Họ đều mong muốn Phi Nhung trở thành người phụ nữ của gia đình và từ bỏ đam mê ca hát. Phi Nhung đã không chấp nhận điều này, chưa kể, ca sĩ ái ngại việc họ phải san sẻ trách nhiệm với con gái và các con nuôi của mình. Do đó, cô và những người đàn ông này đành lỡ duyên.

Tình duyên lận đận, chọn sống độc thân cả đời, nhưng Phi Nhung vẫn luôn tươi vui hạnh phúc với lựa chọn của mình

Đến nay, Phi Nhung đã trải qua không ít sóng gió cuộc đời, sống cuộc sống không chồng nhưng vẫn đầy nhiệt huyết với niềm đam mê ca hát và vui vầy bên con gái ruột Wendy cùng 23 người con nuôi. Có lẽ vì vậy, ở tuổi 49, nữ ca sĩ vẫn giữ cho mình tâm hồn vui tươi yêu đời cùng nhan sắc trẻ trung rạng rỡ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi 49, nữ ca sĩ vẫn duy trì thần sắc vẫn rạng rỡ đầy sức sống

Được biết để có ngoại hình như hiện tại, Phi Nhung trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc. Nữ ca sĩ chia sẻ cô từng có ý định dùng thuốc để nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, biết được những tác hại xấu mà chúng mang lại, Phi Nhung đã gạt bỏ ngay suy nghĩ này. Nữ ca sĩ tìm đến gym và yoga, cố gắng tập thử rồi dần dần cảm thấy yêu thích và “ghiền lúc nào không hay". Ngoại hình thon gọn giúp cô tự tin hơn trong việc diện trang phục thắt eo hay bikini.

Luôn gắn mình với hình ảnh áo dài, Phi Nhung rất hiếm khi diện bikini, nhưng một khi đã diện thì 'hot hòn họt'

Trước đây, nữ ca sĩ luôn giản dị trong ăn mặc, đến nay cô có phần thay đổi phong cách với các kiểu trang phục tôn dáng và 'ngắn dưới hở trên'

Hiện tại, Phi Nhung có cuộc sống hạnh phúc và thấy đủ với những gì mình đang có. Nữ ca sĩ mong có nhiều sức khỏe để làm việc và lo cho các con thật tốt. Có thể, nói Phi Nhung là một trong những ca sĩ đã góp phần gìn giữ nét văn hóa quê hương thông qua những bài hát mang đậm tình cảm gia đình, mỗi bài hát do cô thể hiện luôn khiến khán giả phải rơi nước mắt.

Ảnh: FBNV