‘Ông chồng vàng’ nhà sao Việt: Ngoài đường là đại gia ‘hét ra tiền’, về nhà chỉ là ‘đầu bếp riêng của vợ yêu’

Không chỉ thành công trong sự nghiệp mà "ông chồng vàng" của nhiều mỹ nhân Việt còn sẵn sàng vào bếp nấu cho vợ những bữa ăn cực ngon.

Bảo Thy Bảo Thy từ bản hit “Công chúa bong bóng” bước ra đời thực vẫn là công chúa được chồng yêu thương cưng chiều hết mực. Cuộc sống màu hồng của cô nàng sau khi kết hôn với đại gia Phan Lĩnh khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ. Cô không chỉ được làm dâu hào môn mà còn không cần lo toan chăm sóc gia đình nội ngoại, cũng chưa bận tâm chuyện sinh nở chỉ lo tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Cuộc sống làm 'vợ người ta' của Bảo Thy là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái Không những vậy, mới đây, “công chúa” Bảo Thy còn được chồng đích thân xuống bếp làm tôm tít cháy tỏi cho vợ nhâm nhi bữa xế chiều. Sau đó, nữ ca sĩ liền khoe đĩa tôm, tấm tắc khen tay nghề ông xã như masterchef. Cô thưởng thức tôm kèm rau xà lách bên bể bơi nước biển do chồng xây tặng cách đây hơn một tháng. Dù chế biến tại gia, "ông chồng vàng" của Bảo Thy trình bày món ăn chỉn chu không thua nhà hàng sang trọng.

Đĩa tôm tít hoành tráng của 'chồng nhà người ta' Lan Khuê Sau khi kết hôn với chồng đại gia là doanh nhân John Tuấn Nguyễn, Lan Khuê trở thành vợ đảm chính hiệu. Cô thường xuyên khoe thành quả bếp núc, nhà cửa, con cái khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Đặc biệt, cựu hoa khôi còn hạnh phúc chia sẻ lên mạng xã hội nhiều khoảnh khắc được chồng nấu ăn cho. Ông xã Lan Khuê khiến dân mạng trầm trồ khi trổ tài vào bếp với nhiều món ăn "đẳng cấp". Lan Khuê hạnh phúc với niềm vui giản dị của vợ chồng cô khi ở nhà. 'Ông chồng vàng' của Lan Khuê đã phải mất hơn một tiếng để nấu một bữa ăn cho vợ Lấy chồng, Lan Khuê một bước thành 'bà hoàng' Phan Như Thảo Chồng của người đẹp Phan Như Thảo - đại gia Đức An cũng không hề kém cạnh về khoản này. Vốn là doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt với khối tài sản khủng, Đức An sau khi kết hôn với Như Thảo còn cho thấy hình mẫu của ông chồng cực phẩm. Bên cạnh công việc bận rộn, vị doanh nhân này thường xuyên vào bếp nấu nướng cho vợ, chăm sóc con rất khéo léo. Những khoảnh khắc vào bếp nấu nướng giúp vợ cùng nhiều món ăn được bày biện đẹp mắt, thịnh soạn luôn khiến công chúng xuýt xoa.

'Chồng nói vợ hơi ốm, chồng thương quá bồi dưỡng' Sau khi lấy chồng, Phan Như Thảo được chồng chăm quá kĩ mà không còn vóc dáng vạn người mê như trước. Tuy nhiên, ánh mắt ông xã dành cho cô vẫn không thay đổi, vẫn 'mê tít' như ngày nào Có thể thấy, các ông chồng của sao Việt toàn là đại gia, bận trăm công nghìn việc nhưng họ vẫn có thể vào bếp nấu ăn cho vợ. Tất cả điều này đều xuất phát từ tình yêu thương của người bạn đời dành cho người vợ. Ảnh: FBNV

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