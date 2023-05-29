NSƯT Trịnh Kim Chi thừa nhận bản thân là người quyết tâm, làm gì cũng phải tử tế và chất lượng

Cống hiến suốt hơn 20 năm qua, NSƯT Trịnh Kim Chi được nhiều khán giả ái mộ bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp và hết mình vì nghệ thuật.

Trịnh Kim Chi được công chúng biết đến sau khi lên ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994. Sau đó, bà tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, sân khấu và gặt hái đươc nhiều thành công. Những vai diễn truyền hình đưa nữ nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng như: Sự tích cây Nêu ngày tết, Những nẻo đường phù sa, Blouse trắng, Cô gái xấu xí, Tình yêu pha lê, Sau ánh hào quang, Nhiệm vụ đặc biệt, Hoa ngũ sắc,... Trịnh Kim Chi trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 Nhan sắc Trịnh Kim Chi thời mới đôi mươi Trịnh Kim Chi có thể hóa thân xuất sắc vào các vai diễn từ khổ cực, đánh đá, xảo quyệt đến hiền lành, nhân hậu. Trong suốt quá trình làm nghề và xây dựng hình ảnh riêng, khán giả luôn yêu mến Trịnh Kim Chi bởi sự nhiệt huyết, làm việc chuyên nghiệp và chăm chỉ không ngừng nghỉ. Sau khi đã có tên tuổi vững chắc trong giới giải trí, nữ nghệ sĩ còn muốn cống hiến cho nghệ thuật nước nhà bằng cách mở lớp đào tạo diễn viên cải lương miễn phí.

Trịnh Kim Chi mong muốn mở lớp đào tạo đào, kép trẻ cho sân khấu cải lương Nữ nghệ sĩ mong muốn đem cải lương đến gần hơn với thế hệ hiện nay và đào kép trẻ cho sân khấu. Cô chia sẻ bản thân sẽ duy trì bằng cách xin 15 - 20 xuất học bổng từ các mạnh thường quân cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn muốn thử sức với bộ môn nghệ thuật này. Khi được hỏi rằng nữ nghệ sĩ có nghĩ bản thân đang ''ôm rơm rặm bụng", cô thẳng thắn chia sẻ rằng: ''Tôi đã làm gì là quyết tâm làm cho tử tế, cho chất lượng nên cố gắng thôi. Đúng là mình hơi bao đồng nhưng tôi thấy là, việc làm đó mang lại điều tốt đẹp thì cố gắng làm". Chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận được hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ.

Trịnh Kim Chi cho biết bản thân muốn làm gì là sẽ quyết tâm đến cùng và làm thật tử tế Trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Kim Chi đoạt nhiều giải thưởng như Huy chương vàng Liên hoan Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vào các năm 1995, 2012, 2018, 2020; Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2021; Bằng khen Công dân tiêu biểu do Thành ủy TP.HCM trao tặng; Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM năm 2020… Cô hiện là Giám đốc Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi và là Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Trịnh Kim Chi liên tục nhận được bằng khen cống hiến trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật Trịnh Kim Chi nhận được giải Mai vàng trong bộ phim Ai ngoại phạm? Bên cạnh tài năng, Trịnh Kim Chi còn được ngưỡng mộ bởi sắc vóc vẫn trẻ trung theo thời gian. Dù đã bước qua tuổi 50 và trải qua 2 lần sinh nở nhưng cô vẫn sở hữu body chuẩn chỉnh cùng nhan sắc trẻ trung, mặn mà. Đặc biệt, mỗi lần Trịnh Kim Chi khoe ảnh diện bikini, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước những đường cong nóng bỏng của người đẹp 52 tuổi. Trịnh Kim Chi gợi cảm, mặn mà và vóc dáng vô cùng thon thả ở độ tuổi ngoài 50 Trịnh Kim Chi kết hôn cùng doanh nhân Võ Trấn Phương vào năm 2000, chồng cô là một Việt kiều ở Mỹ hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Sau một thời gian theo sinh sống tại Mỹ, vợ chồng Trịnh Kim Chi quyết định trở về nước để nữ diễn viên có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, vợ chồng diễn viên Trịnh Kim Chi đang tận hưởng những tháng ngày bình yên, hạnh phúc cùng hai con gái tại TP.HCM. Trịnh Kim Chi hiện đang sinh sống cùng chồng và hai con gái tại TP.HCM

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