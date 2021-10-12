Nóng: Xôn xao số tiền cát xê chính thức Hồ Văn Cường được nhận, dân mạng đòi làm cho ra lẽ vì quá bèo bọt?

Hôm qua, 11/10, quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung đã chính thức có buổi làm việc với con nuôi của cô là Hồ Văn Cường và công bố trả lại toàn bộ số tiền cát xê trong 5 năm đi hát. Ngoài ra người này còn đại diện cố nghệ sĩ công bố tặng thêm số tiền 500 triệu mà Phi Nhung đã hứa cho Hồ Văn Cường khi ra riêng. Tuy nhiên tổng số tiền cát xê là bao nhiêu thì cả 2 bên đều từ chối công bố vì theo như quản lý cho biết là phía gia đình không muốn công khai.

Gia đình Hồ Văn Cường trong buổi làm việc trả lại tiền cát xê 5 năm đi hát. Ảnh: Internet

Mới đây, theo như một bài đăng trên mạng xã hội trong một nhóm nổi tiếng cho hay, số tiền cát xê của Hồ Văn Cường nhận được trong 5 năm đi hát là 800 triệu. Người này còn chú thích thêm, 300 show, 800 triệu chia ra thì mỗi show chỉ khoảng 2,5 triệu đồng. Người này không quên "cà khịa" thêm ồn ào xung quanh việc không minh bạch tiền từ thiện của một vài nghệ sĩ: "Lợi nhuận thua xa tiền từ thiện".