Nóng: Xôn xao số tiền cát xê chính thức Hồ Văn Cường được nhận, dân mạng đòi làm cho ra lẽ vì quá bèo bọt?

Mới đây trên mạng xã hội lại xôn xao số tiền cát xê chính thức Hồ Văn Cường được nhận. Tài khoản đăng bài còn mượn bài hát "kiếp cầm ca" để "thương thay" cho Hồ Văn Cường.
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Hôm qua, 11/10, quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung đã chính thức có buổi làm việc với con nuôi của cô là Hồ Văn Cường và công bố trả lại toàn bộ số tiền cát xê trong 5 năm đi hát. Ngoài ra người này còn đại diện cố nghệ sĩ công bố tặng thêm số tiền 500 triệu mà Phi Nhung đã hứa cho Hồ Văn Cường khi ra riêng. Tuy nhiên tổng số tiền cát xê là bao nhiêu thì cả 2 bên đều từ chối công bố vì theo như quản lý cho biết là phía gia đình không muốn công khai.
Mới đây, theo như một bài đăng trên mạng xã hội trong một nhóm nổi tiếng cho hay, số tiền cát xê của Hồ Văn Cường nhận được trong 5 năm đi hát là 800 triệu. Người này còn chú thích thêm, 300 show, 800 triệu chia ra thì mỗi show chỉ khoảng 2,5 triệu đồng. Người này không quên "cà khịa" thêm ồn ào xung quanh việc không minh bạch tiền từ thiện của một vài nghệ sĩ: "Lợi nhuận thua xa tiền từ thiện".
Phía dưới bài đăng, nhiều bình luận ủng hộ quan điểm phải làm rõ ràng con số tiền cát xê mà Hồ Văn Cường nhận được trong 5 năm đi hát để biết chính xác xem có phải là quản lý "bóc lột" hay không. Ngoài ra một tài khoản còn bình luận thể hiện quan điểm lý do vì sao phía quản lý cố nghệ sĩ Phi Nhung chỉ công bố tiền cho thêm và tiền giải thưởng Quán quân "Vietnam Idod Kids" mà không công bố tiền cát xê: "Tiền cát xê của em ấy lại giấu, còn tiền cho thì nêu rõ toto. Là biết có mùi khăm khẳm rồi." Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh con số cát xê chính thức 800 triệu, tuy nhiên phía Hồ Văn Cường và cựu quản lý vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào thêm.
Ảnh: Chụp màn hình