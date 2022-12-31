Những huyền thoại của màn ảnh Việt chật vật cuộc sống tuổi xế chiều: Người ở trại tâm thần, người làm giúp việc khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa

Sao Việt 31/12/2022 12:16

Hình ảnh của ca sĩ Lâm Bảo Nam được nghệ sĩ hài Thúy Nga chia sẻ cách đây chưa lâu đã khiến khán giả không khỏi xót xa.

Cuộc sống luôn tồn tại hai mặt phải - trái, và showbiz cũng tương tự. Bên cạnh ánh hào quang showbiz, nhiều sao Việt cũng trải qua cảnh cơ cực tuổi xế chiều, phải vất vả mưu sinh để tìm miếng cơm manh áo. 

Ca sĩ Lâm Bảo Nam

Mới đây, nghệ sĩ hài Thúy Nga cùng ca sĩ Quách Tuấn Du vừa có chuyến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân tâm thần tại một trung tâm nuôi dưỡng. Tại đây, cả hai đã không khỏi bất ngờ khi gặp gỡ trường hợp của nữ ca sĩ Lâm Bảo Nam.

Những huyền thoại của màn ảnh Việt chật vật cuộc sống tuổi xế chiều: Người ở trại tâm thần, người làm giúp việc khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa - Ảnh 1

Lâm Bảo Nam là chị ruột của ca sĩ Vĩnh Thuyên Kim, từng là ca sĩ đình đám một thời. Được biết, Lâm Bảo Nam sinh năm 1977. Thời còn đi hát, cô có nhiều nghệ danh như Lâm Tuyền, Bông Bưởi… và cuối cùng chọn gắn bó với cái tên Lâm Bảo Nam. Bởi thế nên cuộc sống tuổi xế chiều của ca sĩ Lâm Bảo Nam khiến Thúy Nga và Quách Tuấn Du không khỏi xót xa, cùng nhau chung ta để giúp Lâm Bảo Nam có cuộc sống tốt hơn.

 Những huyền thoại của màn ảnh Việt chật vật cuộc sống tuổi xế chiều: Người ở trại tâm thần, người làm giúp việc khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa - Ảnh 2

 

Những huyền thoại của màn ảnh Việt chật vật cuộc sống tuổi xế chiều: Người ở trại tâm thần, người làm giúp việc khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa - Ảnh 3

Nghệ sĩ Mạc Can

Nghệ sĩ Mạc Can được biết đến là một gương mặt gạo cội và tài năng làng nghệ thuật Việt. Thời điểm sức khỏe chưa sa sút, nghệ sĩ Mạc Can từng tham gia rất nhiều lĩnh vực như biên kịch, đóng phim, diễn hài... Trong đó, loạt phim nổi tiếng mà ông từng tham gia phải kể đến Ván Bài Lật Ngửa, Người Đẹp Tây Đô, Đất khách, Cổ Tích Việt Nam, Đất Phương Nam...

Những huyền thoại của màn ảnh Việt chật vật cuộc sống tuổi xế chiều: Người ở trại tâm thần, người làm giúp việc khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa - Ảnh 4

Hiện tại, nghệ sĩ Mạc Can đã lớn tuổi, sức khỏe không còn được như trước nên không thể tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất. Thay vào đó ông cần mẫn viết truyện để góp nhặt từng đồng phụ giúp con cái trang trải cuộc sống. Chưa kể, tình cảnh của nam nghệ sĩ vô cùng chật vật khi vợ bệnh nặng phải nằm viện điều trị lâu dài, ở trong một căn nhà trọ thuê chật hẹp vỏn vẹn 20 mét vuông.

 Những huyền thoại của màn ảnh Việt chật vật cuộc sống tuổi xế chiều: Người ở trại tâm thần, người làm giúp việc khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa - Ảnh 5

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh 

Cùng thời với Minh Vương, Lệ Thủy... "cô đào" cải lương Hoa Mỹ Hạnh từng có sự nghiệp nghệ thuật khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, nữ nghệ sĩ lại không may gặp phải người chồng có máu lăng nhăng, toàn bộ tiền bạc trong nhà đều lần lượt ra đi vì ông dùng chu cấp cho nhân tình. 

Những huyền thoại của màn ảnh Việt chật vật cuộc sống tuổi xế chiều: Người ở trại tâm thần, người làm giúp việc khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa - Ảnh 6

Giờ đây khi đã bước sang tuổi 67, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh vẫn đang chịu cảnh ở nhà thuê, tất bật đi làm giúp việc. Chia sẻ về cuộc sống chật vật, nữ nghệ sĩ cho hay: “Tôi đi phụ lau nhà, chà toilet cho nhà người ta. Căn nhà 3 lầu, tôi lau dọn hết. Người ta trả tôi 50.000 đồng/tiếng, làm hai tiếng thì được 100.000 đồng. Nhưng có bữa làm bữa không". Trước đó, nữ nghệ sĩ cũng từng làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống.

Những huyền thoại của màn ảnh Việt chật vật cuộc sống tuổi xế chiều: Người ở trại tâm thần, người làm giúp việc khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa - Ảnh 7

Từ khóa:   sao Việt Mạc Can cuộc sống sao Việt

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