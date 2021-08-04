Người người nâng ngực, Võ Hoàng Yến lại mê 'thu nhỏ' vì lý do ít người biết, tiết lộ đã 'đập đi xây lại' 3 lần mà vẫn như cũ

“Nếu người ta phẫu thuật cho vòng một căng ra, nhìn gợi cảm hơn thì tôi đi cắt vòng một, thu nó lại cho nhỏ” - Võ Hoàng Yến tiết lộ sự thật.

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã đăng tải một vlog chia sẻ đôi điều về bản thân thông qua các câu hỏi nhận được từ người hâm mộ. Người đẹp kèm theo dòng tiêu đề khá thú vị và hài hước: "Hỏi xoáy, đáp cà chớn và những sự thật ít ai biết về Võ Hoàng Yến". Đáng chú ý, trong tất cả các câu hỏi nhận được, có một khán giả đã hỏi rằng Võ Hoàng Yến có phẫu thuật thẩm mỹ không? Trái với những người đẹp khác, họ thường ít công khai chia sẻ về vấn đề này thì nàng siêu Võ Hoàng Yến lại có câu trả lời 'thẳng đuột', không né tránh.

Võ Hoàng Yến nhận được câu hỏi từ khán giải là có phẫu thuật thẩm mỹ không? - Ảnh: Cắt từ clip Cô cho biết câu hỏi này đã nhận được rất nhiều lần vì vậy một lần nữa cô sẽ trả lời rõ ràng. Võ Hoàng Yến chia sẻ: "Tôi có phẫu thuật vòng một, nhưng không giống với mọi người. Nếu người ta phẫu thuật cho vòng một căng ra, nhìn gợi cảm hơn thì tôi đi cắt vòng một, thu nó lại cho nhỏ. Lí do vì nghề nghiệp của tôi là người mẫu diễn sàn catwalk, phải thật high fashion. Nếu vòng một to quá thì không được đẹp, sang trọng, nhìn phô, thô và thiếu tính thời trang, các nhà thiết kế họ không thích. Hơn nữa, với một vòng một to, tôi mặc đồ diễn thường không vừa, kéo khóa phần lưng bị chật, kéo mãi không lên”.

Võ Hoàng Yến tiết lộ từng phẩu thuật vòng 1 vì kích cỡ quá khổ khiến cô gặp khó khăn khi mặc đồ diễn - Ảnh: Internet Được biết, trước đây, Võ Hoàng Yến cũng từng tiết lộ rằng đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật thu nhỏ ngực tại Hàn Quốc nhưng không được lâu dài, ngực của cô cũng nhanh chóng về lại kích thước ban đầu khiến cô cũng bó tay. Ngoài ra, Võ Hoàng Yến cũng cho biết, hiện tại cô hoàn toàn hài lòng với hình thể của mình. Vóc dáng của người đẹp đã đáp ứng được tiêu chuẩn để sải bước trên sàn catwalk quốc tế. Trải qua 3 lần phẫu thuật, ngực của cô cũng trở về kích thước ban đầu - Ảnh: Internet Bên cạnh câu hỏi về việc phẫu thuật thẩm mỹ, khán giả cũng hỏi về tính cách của cô có "dữ dằn" như mỗi khi lên sóng truyền hình hay không. Trước câu hỏi này, Võ Hoàng Yến vội thanh minh: "Thực ra, nếu mọi người theo dõi các trang mạng xã hội của tôi thì sẽ thấy cái tôi ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống là tiếng cười, lạc quan. Đó là lí do vì sao lúc nào tôi cũng cười toe toét. Ngay cả người yêu tôi cũng bảo sao lúc nào cũng cười, không có bao giờ biết buồn là gì. Con người thật của tôi là vậy. Còn khi lên truyền hình tham gia các show thực tế, tôi bước vào một công việc nhất định nên bắt buộc phải nghiêm túc, không được phép đùa giỡn. Hơn nữa, khi đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trong các show thời trang, tôi phải có tiếng nói, uy lực với thí sinh, học trò của mình để còn dẫn dắt họ. Các bạn thí sinh đó ra đời sẽ còn gặp nhiều chuyện kinh khủng hơn trên truyền hình thực tế rất nhiều. Vì vậy, tôi phải rèn luyện tâm lý bước đầu cho các bạn ấy để còn đối đầu với áp lực cuộc sống sau này. Bởi vậy, nói tôi hung dữ là không đúng”.

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