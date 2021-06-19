Lộ ảnh chồng sắp cưới kín tiếng ở Mỹ của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, khiến cô bất chấp dịch bay nửa vòng trái đất sang thăm

Sau hơn 1 năm rưỡi xa cách, Võ Hoàng Yến quyết định sang Mỹ thăm chồng sắp cưới vì quá nhớ nhung. Tuy nhiên, danh tính và diện mạo của chàng trai vẫn được nàng mẫu giấu kín.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc đi lại giữa các nước cũng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, sau hơn 1 năm rưỡi xa cách với người yêu, Võ Hoàng Yến cũng quyết tâm sang Mỹ đoàn tụ với anh. Ngày 17/6, nữ siêu mẫu đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân bày tỏ sự nhớ nhung dành cho bạn trai và khoe rằng cô đang check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị sang Mỹ đoàn tụ cùng chồng sắp cưới. Hình ảnh đăng kèm bài viết về việc siêu mẫu Võ Hoàng Yến sang Mỹ đi thăm chồng sắp cưới - Ảnh: FBNV Võ Hoàng Yến chia sẻ về kế hoạch trong chuyến đi của mình. Chân dài này dự kiến sẽ ở lại đây tầm 3-4 tháng. Tuy nhiên, trong thời gian đó, cô vẫn sẽ làm việc bình thường. Siêu mẫu chia sẻ với truyền thông:

"Tôi vẫn giải quyết công việc từ xa với sự hỗ trợ của ê-kíp. Với các quảng cáo đơn giản, nhân viên sẽ gởi sản phẩm sang đây cho tôi thực hiện. Mỹ kiểm soát dịch tốt, cuộc sống trở lại bình thường. Vì thế, tôi rất yên tâm". Người đẹp cũng cho biết thêm rằng mặc dù biết chặng bay về nước đăng ký sẽ khá phức tạp, lại phải cách ly 21 ngày nhưng cô vẫn chấp nhận vì quá nhớ người yêu. Cũng vì dịch bệnh bùng phát mà dự định đám cưới tổ chức vào 7/2020 của cô cũng đành phải hoãn lại.

Vì quá nhớ nhung người yêu mà Võ Hoàng Yến chấp nhận vượt khó mà sang với chàng - Ảnh: FBNV Mới đây, trên story Facebook cá nhân, Võ Hoàng Yến đã chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc khi được tay trong tay với bạn trai Tây sau thời gian xa cách. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, danh tính cũng như diện mạo của chàng trai này vẫn được cô giấu kín. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà nàng siêu mẫu đăng tải những hình ảnh thân mật, ngọt ngào bên người yêu của mình. Võ Hoàng Yến khiến netizen đứng ngồi không yên khi bất ngờ tung khoảnh khắc siêu tình cảm với bạn trai - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, siêu mẫu Hoàng Yến và bạn trai quen nhau vào một dịp tình cờ. Trong một bữa tiệc ở Mỹ, cả 2 đã chạm mặt nhau và trúng "tiếng sét ái tình" ngay từ lần đầu tiên. Được biết, bạn trai nàng mẫu là một người làm trong ngành ẩm thực. Cô cho biết bạn trai là người kín tiếng, chững chạc khiên cô luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh. Nàng siêu mẫu cũng tiết lộ thêm cô thường bị bạn trai trách mắng vì tính tình trẻ con. Một trong những hình ảnh hiếm hoi của 2 người mà Hoàng Yến công khai chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, danh tính và diện mạo của bạn trai Võ Hoàng Yến khiến dân tình vô cùng tò mò vì cô nàng vẫn giấu kĩ - Ảnh: Internet Đầu năm ngoái, nàng mẫu đã sang Mỹ đón Tết Nguyên đán cùng anh. Sau đó, về nước ngay thời gian dịch bệnh bùng phát, vì vậy người đẹp phải đi cách ly tập trung trong 17 ngày và điều này từng khiến người yêu của cô lo lắng, đứng ngồi không yên.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến: “Đã có chồng nhưng giấu” Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã vô tình tiết lộ thông tin này khi quay một chương trình cùng nghệ sĩ Trường Giang.

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