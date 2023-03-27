"Nghía qua" thực đơn siêu sang chảnh trong đám cưới hào môn của Linh Rin và Phillip Nguyễn

Sao Việt 27/03/2023 09:54

Thực đơn bao gồm 10 món, chủ yếu là các món ăn kiểu Âu được chế biến cầu kỳ như nhà hàng fine-dining cao cấp.

Sau 4 năm yêu, Linh Rin và Phillip Nguyễn chính thức lên duyên vợ chồng vào ngày 23/3. Nam doanh nhân cầu hôn bạn gái từ đầu năm 2022 và cả hai có 1 năm để cùng nhau chuẩn bị hôn lễ. Linh Rin và Phillip Nguyễn tổ chức tiệc cưới ở Manila, Philippines trước khi báo hỷ tại Việt Nam.

'Nghía qua' thực đơn siêu sang chảnh trong đám cưới hào môn của Linh Rin và Phillip Nguyễn - Ảnh 1

Vào chiều ngày 23/3, Linh Rin và Phillip Nguyễn thực hiện các nghi thức cưới đúng truyền thống của người Philippines ở nhà thờ Santuario de San Antonio Parish tại Manila. Nơi Linh Rin cử hành hôn lễ cũng chính là địa điểm Hà Tăng và Louis Nguyễn tổ chức đám cưới vào 11 năm trước. Đây cũng là nhà thờ được giới thượng lưu địa phương chọn để cử hành các nghi thức cưới hỏi.

'Nghía qua' thực đơn siêu sang chảnh trong đám cưới hào môn của Linh Rin và Phillip Nguyễn - Ảnh 2

Sau khi thực hiện hết các thủ tục cưới, Linh Rin và Phillip Nguyễn chiêu đãi 500 khách mời tiệc tối ở một khách sạn sang trọng tại Manila. Tiệc cưới trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi, các chi tiết trên bàn ăn đều thể hiện sự đầu tư và xa hoa của cô dâu và chú rể. Không chỉ thế, cặp đôi còn chuẩn bị ban nhạc biểu diễn suốt cả hôn lễ, tạo nên không gian lãng mạn như vườn cổ tích.

Thực đơn không sử dụng nhiều nguyên liệu đắt tiền nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp sang trọng. Thay vì chọn các món đặc trưng của Philippines, Linh Rin và chồng lên thực đơn kiểu Âu với cách chế biến cầu kỳ, tinh tế, thường xuất hiện trong các nhà hàng fine-dining.

'Nghía qua' thực đơn siêu sang chảnh trong đám cưới hào môn của Linh Rin và Phillip Nguyễn - Ảnh 3

Món khai vị là bánh mì assorted artisanal ăn kèm bơ. Đây là loại bánh mì vỏ giòn được làm thủ công hoàn toàn, khác với bánh mì công nghiệp. 

Món thứ hai là chân vịt om mơ và hạt dẻ cười, được làm thành món terrine, là một loại gần giống pate nhưng chế biến cầu kỳ hơn. Món bánh táo nướng ăn kèm rau xanh, sốt mù tạt được ăn kèm bánh mì lên men tự nhiên sourdough. Đây cũng là loại bánh mì rất được ưa chuộng trong ẩm thực sang trọng, có vị mặn và chua nhẹ. 

Món chính gồm philê cá chẽm áp chảo và một món cơm Italy là risotto nấu với cà rốt, gừng, cà chua bi sấy khô. Cơm được rưới sốt salsa verde, loại sốt xanh làm từ cà chua tomatillo. 

Món chính tiếp theo là thăn bò Angus phủ thảo mộc. Bò Angus là một giống bò thịt có nguồn gốc từ vùng cao nguyên phía Bắc Scotland, chất lượng thịt tốt, vân mỡ đều đặn. Thịt thơm, mềm ngọt, ngậy tan trong miệng, ngon hơn và ngậy vị khác hẳn các giống bò Mỹ thường, đồng thời có giá trị dinh dưỡng cao.

Tráng miệng gồm ba món ngọt. Đầu tiên là bánh khoai tây kèm phô mai Manchego, hỗn hợp rau củ, rượu vang Port. Đây là loại rượu vang ngọt có xuất xứ Bồ Đào Nha, thường dùng cho các món tráng miệng. Linh Rin từng tâm đắc với loại rượu này khi thưởng thức trên chuyến bay sang châu Âu năm ngoái. Hai món tráng miệng còn lại là bánh hạt dẻ quả việt quất và kem chocolate trắng đánh bông ăn với sốt mâm xôi. Đồ uống gồm cà phê pha thủ công (brew coffee) và các loại trà.

'Nghía qua' thực đơn siêu sang chảnh trong đám cưới hào môn của Linh Rin và Phillip Nguyễn - Ảnh 4
Dàn khách mời vô cùng "xịn xò" trong đám cưới của Linh Rin và Phillip Nguyễn

Trong ngày trọng đại 23/3 này có sự góp mặt của không ít sao Việt đến dự đám cưới của Linh Rin - Phillip Nguyễn như: Hà Tăng, Phương Khánh, Emily, Chi Pu, Milan Phạm,... 

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