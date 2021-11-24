Nghệ sĩ Chí Trung đăng tải dòng trạng thái dài, trực tiếp trả lời câu hỏi: 'Tết năm nay có Táo Quân không?'

Sao Việt 24/11/2021 11:38

Mới đây, NSƯT Chí Trung đã đăng tải những dòng tâm sự và tuyên bố 'số phận' của Táo Quân 2022.

Táo Quân là một trong những chương trình được khán giả chờ đợi nhất mỗi dịp chào năm mới. Chương trình dần dần Táo Quân đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu với người dân. Ai cũng chờ đợi những màn báo cáo mang tính đả kích, châm biếm về các vấn đề thời sự trong suốt một năm qua. 

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chí Trung đã lên tiếng xác nhận đang cùng với các nghệ sĩ khác tích cực chuẩn bị cho Táo quân 2022 sắp tới. Nam diễn viên bỗ bạch: "Gắn bó với chương trình Táo Quân từ những ngày đầu tiên, đối với Chí Trung và anh em nghệ sĩ, Táo Quân là món ăn tinh thần cho khán giả cả nước mỗi đêm 30 tết hàng năm và cũng là một kỷ niệm đẹp, một dấu ấn sự nghiệp của những người làm nghệ thuật như mình.

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Nghệ sĩ Chí Trung háo hức đón chờ Táo Quân 2022 - Ảnh: Internet
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Nam nghệ sĩ khẳng định Táo Quân 2022 sẽ được ra mắt - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng gửi lời nhắn nhủ tới các khán giả của mình luôn giữ cảnh giác, không được chủ quan trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Anh trải lòng: "Như các bạn đã biết trong 1 năm qua chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn nhất của dịch bệnh. Đỉnh dịch cũng đã đi qua, nhưng tôi tin chúng ta không nên chủ quan. Mong rằng dịch bệnh sẽ qua đi hoàn toàn, để chúng ta được trở lại với những ngày tháng bình thường mới. Mọi người lại được sinh hoạt và đi làm như bình thường. Chí Trung và anh em nghệ sĩ trở lại với công việc nghệ thuật, chuẩn bị cho một mùa Táo Quân xuân Nhâm Dần sắp tới."

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Chương trình Táo quân dần trở thành 'món ăn tinh thần' không thể thiếu với người dân - Ảnh: Internet

Không chỉ riêng Chí Trung háo hức với việc khởi động Táo Quân, người hâm mộ chương trình tỏ ra vui mừng và hào hứng dự đoán những nội dung sẽ xuất hiện trong Táo quân năm nay ở bên dưới phần bình luận. Hiện tại, chương trình vẫn đang trong quá trình tìm kiếm ý tưởng, xây dựng kịch bản và sau đó mới tiến hành đi vào tập luyện.

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Từ khóa:   Táo Quân chương trình truyền hình NSƯT Chí Trung

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