Nam thần Vbiz từng can thiệp thẩm mỹ 20 lần sau tai nạn giao thông, cuộc sống hiện tại ra sao?

Sao Việt 28/05/2023 14:12

Sau nhiều lần can thiệp chỉnh sửa khuôn mặt, nhiều fan ngỡ ngàng trước sự thay đổi diện mạo của anh chàng.

Harry Lu là chàng diễn viên người Đài Loan sinh ra và làm việc ở Việt Nam. Với gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng, cùng chiều cao lý tưởng 1m83, anh từng khuấy đảo Vbiz, trở thành "nam thần" trong mắt nhiều cô gái và lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Sau bộ ảnh bóng rổ mà trưởng RMIT chia sẻ, Harry Lu trở thành hiện tượng siêu hot được nhiều người săn đón.

Nam thần Vbiz từng can thiệp thẩm mỹ 20 lần sau tai nạn giao thông, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 1
Harry Lu bất ngờ nổi lên sau bộ ảnh bóng rổ của trường chia sẻ.

Sự nghiệp của "hot boy bóng rổ" bắt đầu với bộ phim Thần Tượng đóng cùng Chi Pu, Hoàng Thùy Linh, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn. Visual cuốn hút, nét diễn xuất dễ thương cùng giọng nói lơ lớ đặc biệt đã giúp Harry Lu để lại ấn tượng với khán giả.

Nam thần Vbiz từng can thiệp thẩm mỹ 20 lần sau tai nạn giao thông, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 2
Bộ phim đầu tay của Harry Lu đóng chung với ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Sau bộ phim điện ảnh đầu tay, Harry Lu tiếp tục góp mắt trong nhiều phim đình đám khác như Hương Ga, Trở Về 3. Cho đến cuối năm 2016, tên tuổi của nam diễn viên thêm phần bùng nổ khi nhận lời đóng chính trong dự án 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu. Những "phản ứng hóa học" giữa Harry Lu với nữ chính Midu khiến khán giả không khỏi phấn khích. Có thể nói, thời điểm đó, Harry Lu trở thành một trong những nam thần màn ảnh mới của điện ảnh Việt.

Nam thần Vbiz từng can thiệp thẩm mỹ 20 lần sau tai nạn giao thông, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 3
Tên tuổi nam diễn viên bắt đầu gây sốt sau vai chính cùng Midu trong "4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu".

Giữa lúc sự nghiệp đang lên hương thì Harry Lu bất ngờ gặp biến cố lớn. Ngày 25/2/2017, nam diễn viên gặp tai nạn giao thông. Anh nhập viện trong tình trạng bị gãy xương mũi, xương mặt cũng biến dạng và lệch khỏi vị trí ban đầu. Harry Lu trải qua 60 giờ phẫu thuật. Sau đó, nam diễn viên được gia đình đưa về Đài Loan (Trung Quốc) chữa trị, từ đó công việc tại Việt Nam tạm ngưng.

Nam thần Vbiz từng can thiệp thẩm mỹ 20 lần sau tai nạn giao thông, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 4
Diện mạo Harry Lu thay đổi sau can thiệp phẫu thuật do tai nạn.

Tuy nhiên, một vụ tai nạn xe đã khiến khuôn mặt của Harry Lu bị tổn thương nghiêm trọng. Ban đầu, nam diễn viên phải đeo khẩu trang mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Harry Lu đã phải trải qua 20 ca phẫu thuật để phục hồi, và sau đó anh mới dám hiện diện trở lại trước đám đông. Anh chia sẻ: "Bác sĩ đã phải sử dụng máy móc để sửa lại xương mắt và xương hàm cho tôi, vì chúng đã bị vỡ nát hoàn toàn. Hiện nay, bên dưới lớp da của tôi đều là kim loại".

Nam thần Vbiz từng can thiệp thẩm mỹ 20 lần sau tai nạn giao thông, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 5
Anh đã phải trải qua 20 lần phẫu thuật mới có thể tự tin lộ diện trở lại trước công chúng.

Sau một thời gian dài điều trị và phục hồi, Harry Lu đã lấy lại được sức khỏe và tinh thần. Anh thường xuyên chia sẻ những bức ảnh vui vẻ với bạn bè khi đi du lịch hoặc làm việc. Trong quê nhà Đài Loan, Harry Lu hoạt động tích cực trong ngành giải trí, tham gia đóng phim và quảng cáo cho các thương hiệu. Với kinh nghiệm và khả năng ngoại ngữ của mình, anh không gặp nhiều khó khăn khi hoạt động ở đây. Tại các sự kiện giải trí, Harry Lu luôn xuất hiện với phong cách chuyên nghiệp và tự tin.

Nam thần Vbiz từng can thiệp thẩm mỹ 20 lần sau tai nạn giao thông, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 6
Sau biến cố, nam diễn viên đã lấy lại được tâm lý ổn định.

Do ảnh hưởng của vụ tai nạn và những ca phẫu thuật, Harry Lu đã trải qua sự thay đổi về diện mạo. Hiện tại, nam diễn viên trông trưởng thành hơn, khác với vẻ ngoài thư sinh trước đây. Mặc dù gương mặt của anh có chút không tự nhiên, nhưng vẫn rất cuốn hút và phong độ. Gần đây, anh đã quay trở lại Việt Nam để thăm bạn bè và đồng nghiệp, tuy nhiên chưa có kế hoạch tái xuất showbiz Việt.

Nam thần Vbiz từng can thiệp thẩm mỹ 20 lần sau tai nạn giao thông, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 7
Lần lộ diện gần đây của Harry Lu và Midu tại Việt Nam.

Sau khi trở về Việt Nam từ Đài Loan và trải qua nhiều cuộc phẩu thuật, đến nay Harry Lu vẫn điển trai, cuốn hút đúng “chất thần tượng”. Vì thế sau khi tái xuất, anh lập tức được chọn vào vai nam chính trong Tôi là lụa, Yêu nhầm con gái ông trùm, Thật tuyệt vời khi ở bên em,.... Không chỉ làm khiến giả điên đảo bởi chàng ngôi sao châu Á trong Tôi là lụa, Harry Lu tiếp tục đốn tim người hâm mộ trong hình ảnh thầy giáo dạy thể dục thể chất điển trai, đa tài và hiếu thảo trong Yêu nhầm con gái ông trùm, chưa dừng lại, anh chàng tái xuất trong Thật tuyệt vời khi ở bên em của đạo diễn tài ba Luk Vân.

Nam thần Vbiz từng can thiệp thẩm mỹ 20 lần sau tai nạn giao thông, cuộc sống hiện tại ra sao? - Ảnh 8
"Nam thần bóng rổ" tái xuất sau tai nạn nghiêm trọng với vai chính trong bộ phim "Yêu nhầm con gái ông trùm" vào năm 2019.
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