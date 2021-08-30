Nam ca sĩ bị 'tố' tiếp xúc F0 nhưng vẫn đi lại nhiều nơi tại Hà Nội chính thức lên tiếng phản bác nhưng liệu có hợp lý?

Sao Việt 30/08/2021 14:59

Ca sĩ Duy Khoa đã có dòng chia sẻ về thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết tố một nam ca sĩ có tên viết tắt là D.K đã tiếp xúc với mẹ ruột là F0 nhưng vẫn ngang nhiên đi đến nhiều nơi khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo bài đăng cho biết, nam ca sĩ vẫn thường xuyên đưa đón các con sang nhà vợ (đã ly thân) hay nhà ông bà nội bất chấp lệnh giãn cách xã hội. Ngoài ra, còn tố D.K đến các cửa hàng để mua thực phẩm hay nhận hàng từ các shipper.

Đáng nói, theo bài đăng vào ngày 25/8, khi mẹ ruột của nam ca sĩ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, anh đã lén lút đưa 2 con (lúc này trở thành F1) sang nhà vợ mà không khai báo với chốt kiểm dịch. Khi bị phát hiện, D.K cùng người vợ đã bị lập biên bản.

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Biên bản tường trình được cho là của nam ca sĩ D.K - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến sự việc này, mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Duy Khoa - người được nhắc tên trong bài tố, đã chính thức lên tiếng phản hồi. Nam ca sĩ phản bác những thông tin tên là sai sự thật. Anh viết: "Đang lan truyền thông tin sai về Duy Khoa và gia đình. Bố Khoa xét nghiệm âm tính 2 lần, cách ly tại nhà, sức khoẻ tốt. Mọi người không nên truyền đi tin giả".

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Duy Khoa khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra có điều gì chưa hợp lý bởi vì nam ca sĩ chỉ đính chính rằng tình hình sức khỏe của gia đình hiện ổn định nhưng anh chỉ nhắc đến bố mình có kết quả xét nghiệm âm tính, trong khi thông tin lan truyền trước đó nêu rằng mẹ anh là F0. Chi tiết này đã khiến lời giải thích của Duy Khoa có phần chưa thuyết phục. Hiện, sự việc vẫn đang chờ nhiều thông tin chính xác hơn từ phía nam ca sĩ.

Xôn xao nam ca sĩ nổi tiếng bị 'tố' tiếp xúc với F0 vẫn bất chấp đi lại nhiều nơi ở Hà Nội, thực hư ra sao?

Xôn xao nam ca sĩ nổi tiếng bị 'tố' tiếp xúc với F0 vẫn bất chấp đi lại nhiều nơi ở Hà Nội, thực hư ra sao?

Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội cho rằng nam ca sĩ đi lại nhiều nơi mặc cho Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.

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