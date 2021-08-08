Ba nam ca sĩ có vợ đẹp, con đông và giàu có nhất nhì Vbiz, người ở biệt thự triệu đô, người vì thương quyết định "triệt sản"

Xuất thân là một ca sĩ với những phim ca nhạc ăn khách, ngôi sao sinh năm 1968 hiện được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên điện ảnh với loạt phim “Lật mặt” thu về trăm tỷ. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân của anh với người đẹp Minh Hà cũng thu hút được nhiều sự chú ý.

Ngoài ra, anh cũng sở hữu khối tải sản khủng gồm căn biệt thự bề thế toạ lạc ở quận 10, TP. Hồ Chí Minh có giá trị đến 40 tỷ đồng và nhiều công ty lớn, xe hơi sang trọng cùng các biệt thự ngoại ô. Hoạt động gần 30 năm trong showbiz nên không thể không khẳng định Lý Hải là một đại gia "giản dị" nhất nhì Vbiz.

Anh kết hôn cùng Minh Hà vào năm 2010 và trở thành ông bố đông con nhất showbiz Việt. Cặp đôi từng bị cộng đồng mạng chỉ trích vì chênh lệch tuổi tác do Minh Hà kém Lý Hải tới 16 tuổi. Tuy nhiên, vợ chồng họ đã vượt qua tất cả định kiến và hạnh phúc chào đón 4 người con lần lượt là: Rio, Cherry, Sunny và Mio.

Căn biệt thư 40 tỷ của Lý Hải - Minh Hà. Ảnh: Internet

Tuy giàu có và nức tiếng nhưng gia đình Lý Hải vẫn thường xuất hiện với phong cách giản dị, lối sống bình dân. Bốn nhóc nhà anh cũng thay phiên nhau dùng đồ chơi để tập sống tiết kiệm. Bà xã Minh Hà của anh từng chia sẻ, cô rất hay tự thiết kế quần áo cho các con và săn hàng giảm giá mỗi dịp đi nước ngoài. Giản dị là thế nhưng Lý Hải và Minh Hà luôn đầu tư cho các con mình học những môn năng khiếu mà chỉ có người có tiền mới chi trả được.

Hoàng Bách người chồng hy sinh vì vợ

Ca sĩ Hoàng Bách có hoạt động solo nổi bật nhất trong các thành viên của AC&M một thời, đồng thời anh cũng là nhạc sĩ của nhiều bài hát nổi tiếng. Anh kết hôn với bà xã là người mẫu Thanh Thảo, con gái út của một đại gia ở miền Tây. Họ quen nhau từ năm 2003 và về chung một nhà 3 năm sau đó. Cặp đôi hiện có tổ ấm hạnh phúc với ba người con là Tê Giác, Meo Meo và Hippo.

Gia đình ca sĩ Hoàng Bách. Ảnh: Internet

Cặp đôi từng tiết lộ, việc có con thứ 3 nằm ngoài dự kiến của vợ chồng anh. Anh kể mình biết tin vợ có bầu như "sét đánh ngang tai", luôn căng thẳng và lo lắng. Sau đó, nam ca sĩ quyết định triệt sản vì thương vợ, không muốn cô vất vả mang thai nữa. Hành động của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ, cảm động.

Khoảnh khắc hạnh phúc của ca sĩ Hoàng Bách và vợ. Ảnh: Internet

Hoàng Bách và vợ rất ít khi chia sẻ cuộc sống sung túc, đủ đầy và những tài sản mà mình đang sở hữa, song với đó mọi người đều luôn nhìn thấy anh và gia đình luôn đi nghỉ dưỡng ở những nơi vô cùng sang trọng. Hiện tại, gia đình Hoàng Bách đang sống ở một căn hộ hiện đại ở Sài Gòn với nội thất khang trang và nhiều nhiều nghi.

Tuấn Hưng ông bố bỉm sữa

Tuấn Hưng là người nổi tiếng với việc chiều chuộng vợ và hết mực yêu thương các con. Thậm chí, qua những hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội của nam ca sĩ, khán giả còn yêu thích gọi anh là “ông bố bỉm sữa” bởi cách Tuấn Hưng không ngần ngại thay tã, đút sữa cho các con.

Gia đình ca sĩ Tuấn Hưng.Ảnh: Internet

Mới đây, tại chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần trên VTV3", nam ca sĩ vô cùng xúc động khi nhìn thất hình ảnh con gái dù nói rất ngọng những vẫn muốn gửi những lời yêu thương đến bố. Nam ca sĩ vô cùng xúc động và rơm rớm nước mắt khi hình ảnh vợ và con cùng nhau xuất hiện ở chương trình.

Căn hộ triệu đô của nam ca sĩ Tuấn Hưng. Ảnh: Internet

Hiện tại, ngoài gia đình hạnh phúc, Tuấn Hưng còn sở hữu gia tài hàng tỷ đồng. Gia đình anh sống trong một căn biệt thự sang trọng tại Hà Nội. Nam ca sĩ còn có đam mê với những chiếc xế hộp, anh có cả một bộ sưu tập xe hơi “khủng” khiến nhiều người phải choáng váng bởi giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.