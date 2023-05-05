Một nữ diễn viên Vbiz nổi tiếng thành công hạ sinh lần thứ hai, dàn sao Việt đồng loạt chúc mừng

Sao Việt 05/05/2023 13:49

Ngày 5/5, đồng loạt sao Việt gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên nổi tiếng thành công vượt cạn lần hai, trong đó có Bảo Thanh, Minh Huyền cùng nhiều khán giả.

Diễm Hương là một nữ diễn viên đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều bộ phim như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Những công dân tập thể, Gara hạnh phúc,... Diễm Hương hiện đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng là diễn viên Hồng Quang. Cả hai kết hôn được 8 năm và có một cậu con trai, nay gần 7 tuổi. Khoảng tháng 9/2022 vừa qua, cô bất ngờ thông báo gia đình sắp đón thêm thành viên thứ hai. 

Một nữ diễn viên Vbiz nổi tiếng thành công hạ sinh lần thứ hai, dàn sao Việt đồng loạt chúc mừng - Ảnh 1
Diễm Hương và chồng là diễn viên Hồng Quang - Ảnh: Internet

Và mới đây ngày 5/5, nữ diễn viên bất ngờ thông báo tin vui "vượt cạn" thành công. Trên trang cá nhân, cô viết: "Yes! Cuối cùng em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Từ giờ là việc của bố nó thui. Cháu Lê Gia Bơ xin chào thế giới tuyệt vời này!". Vừa lọt lòng, nhóc tỳ thứ hai nhà Diễm Hương đã được nhận xét là sở hữu gương mặt giống bố. 

Một nữ diễn viên Vbiz nổi tiếng thành công hạ sinh lần thứ hai, dàn sao Việt đồng loạt chúc mừng - Ảnh 2
Diễn viên Diễm Hương ''vượt cạn'' thành công - Ảnh: Internet
Một nữ diễn viên Vbiz nổi tiếng thành công hạ sinh lần thứ hai, dàn sao Việt đồng loạt chúc mừng - Ảnh 3
Nhóc tỳ nhà cô kháu khỉnh và đáng yêu được nhận xét là rất giống bố - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Diễn viên Bảo Thanh: "Chúc mừng gia đình chú và chị", diễn viên Minh Huyền: "Chúc mừng anh chị nhé",... Và đồng loạt khán giả cũng bày tỏ sự vui mừng cùng cô. 

Được biết Hồng Quang hơn vợ - diễn viên Diễm Hương 9 tuổi. Nếu Hồng Quang để lại ấn tượng với khán giả bởi gương mặt hiền lành, vóc dáng thư sinh thì Diễm Hương lại ghi dấu ấn qua những vai diễn đanh đá, chua ngoa và "tiểu tam" trên màn ảnh. 

Một nữ diễn viên Vbiz nổi tiếng thành công hạ sinh lần thứ hai, dàn sao Việt đồng loạt chúc mừng - Ảnh 4
Vợ chồng Diễm Hương và Hồng Quang đã có hơn 10 năm mặn nồng - Ảnh: Internet

Hai người trái ngược nhau cả về suy nghĩ, tính cách đến quan điểm sống nhưng đã cầm tay nhau bước qua những thăng trầm, để rồi bên nhau hạnh phúc suốt hơn 10 năm khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Hiện tại sau khi sinh nhóc tỳ thứ hai Diễm Hương vẫn được chồng yêu thương như ''trứng mỏng'', anh luôn túc trực bên vợ, chăm sóc và động viên nữ diễn viên như lần đầu tiên cô ''vượt cạn''. Sắp tới đây người hâm mộ mong rằng cả gia đình nữ diễn viên sẽ trở nên hạnh phúc viên mãn và gắn kết hơn nhờ sự xuất hiện của thành viên thứ hai đầy đáng yêu này. 

Một nữ diễn viên Vbiz nổi tiếng thành công hạ sinh lần thứ hai, dàn sao Việt đồng loạt chúc mừng - Ảnh 5
Hồng Quang rất vui mừng và luôn bên cạnh chăm sóc vợ và con - Ảnh: Internet
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