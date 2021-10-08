Một nhạc sĩ có tiền tác quyền lên đến hàng trăm triệu 1 tháng vẫn nhận tiền trợ cấp 1 triệu? Bị 'cà khịa' chính chủ nói gì?

Sao Việt 08/10/2021 16:58

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nằm trong danh sách người dân được hỗ trợ, đến khi nhận tiền thì bị cộng đồng mạng "cà khịa", mỉa mai.

Mới đây, trên mạng xã hội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phấn khởi khi anh cũng nằm trong danh sách được nhận được tiền hỗ trợ trong đợt 3 của TP.HCM là 1 triệu đồng. Theo nam nhạc sĩ cho hay, trong 2 đợt đầu, gia đình anh không nằm trong danh sách đối tượng được nhận hỗ trợ.

Tuy nhiên, khi chia sẻ niềm vui này lên mạng, số tiền nhỏ nhoi so với mức thu nhập của nam nhạc sĩ khiến anh đã nhận phải nhiều ý kiến trái chiều vì "giàu mà vẫn nhận tiền trợ cấp".

Có nhiều ý kiến mỉa mai cho rằng Nguyễn Văn Chung thuộc hàng nghệ sĩ giàu có, hàng tháng ở không vẫn lãnh được tiền tác quyền âm nhạc lên đến hàng trăm triệu, vậy mà lại đi nhận 1 triệu đồng của Nhà nước chu cấp.

Điều này khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vô cùng bức xúc. Anh bày tỏ trên trang cá nhân rằng bản thân mong muốn những người dân nghèo, khó khăn, mất việc, tất cả đều được nhận được đầy đủ tiền hỗ trợ từ cả 3 đợt, chứ không phải chỉ mỗi đợt 3 như mình vừa nhận.

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Nguyễn Văn Chung khoe số tiền trợ cấp nhận được từ nhà nước. Ảnh: Chụp màn hình

"Không phải ai là nghệ sĩ cũng có nhà, có xe và giàu có như các bạn nghĩ. Họ cũng là những người làm công ăn lương, đi hát kiếm tiền, đi diễn kiếm tiền. Sân khấu đóng thì họ cũng mất việc như bao người. Họ cũng có những hoá đơn cần chi trả như bao người. Vậy việc họ nhận 1 triệu đó có đáng bị chỉ trích mỉa mai không?

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Bài đăng của nam nhạc sĩ - Ảnh chụp màn hình

Chỉ mong những người đang hăng hái chửi bới, không có ai từng nhận những phần lương thực hỗ trợ được trao từ tay của những người nghệ sĩ đi lăng xăng phát quà giữa mùa dịch. Nếu không buồn đời lắm". - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bức xúc. 

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Thời gian vừa qua nam nhạc sĩ thường xuyên xuất hiện ở những hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cộng đồng trong khoảng thời gian giãn cách. Ảnh: FBNV

Về mục đích sử dụng số tiền 1 triệu đồng được chu cấp, nam nhạc sĩ đình đám đã sử dụng để mua được 20 bịch quà trong một buổi tối để đi vòng quanh Sài Gòn phát cho những đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa.

Trước đó, Nguyễn Văn Chung cũng tự mình cũng bỏ ra vài chục triệu đồng chi cho các công tác thiện nguyện như hỗ trợ nghệ sĩ lớn tuổi khó khăn, mua tặng khẩu trang, đồ bảo hộ cho các bác sĩ tại bệnh viện, phát quà cho các em nhỏ ở các khu nhà trọ, công nhân...

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Từ khóa:   Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung Covid 19 tiền hỗ trợ

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