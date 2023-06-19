Minh Hằng tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh cưới cực tình bên ông xã nhân kỉ niệm 1 năm ngày trọng đại, nhan sắc ngọt ngào của cô dâu nhận 'mưa' lời khen!

Sao Việt 19/06/2023 06:15

Tuy đã gắn bó với nhau nhiều năm nhưng Minh Hằng chưa một lần để lộ dung mạo của ông xã.

Nổi bật với vai trò ca sĩ, diễn viên làm nghề nhiều năm trong showbiz, mọi hoạt động của Minh Hằng đều thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Không chỉ có sự nghiệp thành công, cô còn có một tình yêu đẹp. Ngày 18/6/2022, Minh Hằng chính thức lên xe hoa cùng chồng doanh nhân sau 6 năm gắn bó. Vì chồng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, do đó nữ ca sĩ giữ kín chuyện riêng tư. 

Minh Hằng tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh cưới cực tình bên ông xã nhân kỉ niệm 1 năm ngày trọng đại, nhan sắc ngọt ngào của cô dâu nhận 'mưa' lời khen! - Ảnh 1
Minh Hằng chính thức lên xe hoa cùng chồng doanh nhân cách đây 1 năm.

Mới đây ca sĩ - diễn viên Minh Hằng đã khiến netizen đứng ngồi không yên khi "xả kho" loạt ảnh cưới căng nét với ông xã doanh nhân sau 1 năm về chung một nhà.

Trong ảnh, giọng ca Một vòng trái đất diện váy cưới đơn giản, thể hiện tình cảm bên ông xã. Không những thế Minh Hằng còn khiến các fan nháo nhào khi "khóa môi" chồng, càng khiến loạt ảnh ngọt ngào.

Minh Hằng tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh cưới cực tình bên ông xã nhân kỉ niệm 1 năm ngày trọng đại, nhan sắc ngọt ngào của cô dâu nhận 'mưa' lời khen! - Ảnh 2
Minh Hằng 'khóa môi' ông xã cực ngọt trong bộ ảnh cưới mới được công bố.

Bên cạnh vẻ bề ngoài bảnh bao, phong độ, dân tình còn dành thời khen cho sự phối hợp ăn ý của ông xã Minh Hằng. Dù không làm nghệ thuật và hạn chế xuất hiện trước truyền thông, tuy nhiên người bạn đời của Minh Hằng lại thể hiện cảm xúc trong quá trình thực hiện bộ ảnh.

Đây là lần đầu tiên sau 1 năm về chung nhà, Minh Hằng khoe những khoảnh khắc trọng đại cùng ông xã lên mạng xã hội. Vì thế loạt ảnh "tình bể bình" này đã nhận được "mưa lời khen" từ netizen. 

Minh Hằng tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh cưới cực tình bên ông xã nhân kỉ niệm 1 năm ngày trọng đại, nhan sắc ngọt ngào của cô dâu nhận 'mưa' lời khen! - Ảnh 3
Sau đám cưới 1 năm, Minh Hằng lần đầu công khai hình cưới cùng chồng doanh nhân.

Kể từ ngày công khai chuyện tình cảm cho đến hiện tại, Minh Hằng vẫn chưa công khai diện mạo ông xã. Cô cho biết đây là cách tôn trọng ông xã của mình. Cách đây chưa lâu, Minh Hằng đã chia sẻ tin vui khi mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Minh Hằng tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh cưới cực tình bên ông xã nhân kỉ niệm 1 năm ngày trọng đại, nhan sắc ngọt ngào của cô dâu nhận 'mưa' lời khen! - Ảnh 4
Cận cảnh nhan sắc cực nét của cô dâu Minh Hằng.

Dù đang mang thai con đầu lòng những tháng giữa thai kỳ nhưng Minh Hằng không bị phát tướng, nhan sắc vẫn xinh đẹp, rạng ngời. Bên cạnh đó Minh Hằng vẫn chăm chỉ xuất hiện tại các sự kiện và dành thời gian chia sẻ những trải nghiệm bản thân trong lần đầu làm mẹ. 

Minh Hằng tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh cưới cực tình bên ông xã nhân kỉ niệm 1 năm ngày trọng đại, nhan sắc ngọt ngào của cô dâu nhận 'mưa' lời khen! - Ảnh 5
Cô cho biết, vì chồng không hoạt động nghệ thuật nên muốn giữ kín chuyện riêng tư.

Hồi đầu tháng 3, Minh Hằng xác nhận mang thai con đầu lòng sau 9 tháng kết hôn với chồng doanh nhân. Giọng ca Một vòng Trái Đất chia sẻ niềm vui sau “3 chuyến bay mệt lả, 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn thót tim mấy lần cùng bác sĩ”.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cô dùng phương pháp IVF – kỹ thuật dùng tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ để thụ tinh trong phòng thí nghiệm, tạo thành phôi. Sau đó, phôi sẽ được đưa vào buồng trứng tử cung người vợ, bắt đầu thai kỳ.

Sở dĩ vợ chồng Minh Hằng chọn phương pháp này để có thể theo dõi từng trình tự và chủ động trong việc có con. Cô đã nghiên cứu và tham khảo kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này. Tuy vậy, mọi thứ đến mang lại cảm xúc không ngờ tới cho Minh Hằng.

Minh Hằng tiếp tục 'xả kho' loạt ảnh cưới cực tình bên ông xã nhân kỉ niệm 1 năm ngày trọng đại, nhan sắc ngọt ngào của cô dâu nhận 'mưa' lời khen! - Ảnh 6
Minh Hằng lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để mang thai.

"Việc có con từ thụ tinh trong ống nghiệm IVF là sự lựa chọn của tôi. Trước đây mọi người quan niệm IVF dành cho những đối tượng hiếm muộn. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế. Tôi quyết định dùng IVF vì kỹ thuật này tiên tiến và còn thể hiện được sự chủ động của người phụ nữ hiện đại", ca sĩ nói.

Trước khi quyết định mang thai, nữ ca sĩ dành hẳn 1 tháng để du lịch cùng chồng. Cô hoàn thành công việc trong năm 2022 và chuẩn bị tâm lý năm 2023 trở thành mẹ. Đối với Minh Hằng, đây là thử thách bởi cô tự nhận cả đời không sợ gì, riêng chuyện có con là chướng ngại tâm lý lớn.

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