Minh Hằng diện váy lụa thướt tha để lộ vóc dáng thật cùng nhan sắc vạn người mê dù đang là mẹ bầu giai đoạn đầu thai kì

Sao Việt 27/05/2023 09:15

Hình ảnh gần đây của Minh Hằng khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì nhan sắc quá đỉnh.

Vừa mới đây, người đẹp Minh Hằng đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân loạt ảnh khoe nhan sắc nức nở trong giai đoạn thai kì. Có thể thấy, cô nàng diện váy lụa để lộ vóc dáng thật của mình trong lúc đang mang thai. Dù đã có phần tăng cân hơn trước, song Minh Hằng vẫn luôn giữ được sắc thái rạng rỡ và vui vẻ. Cô cũng thả dáng đầy tự tin khi dạo phố và nhận được nhiều lời khen từ dân tình.

Minh Hằng diện váy lụa thướt tha để lộ vóc dáng thật cùng nhan sắc vạn người mê dù đang là mẹ bầu giai đoạn đầu thai kì - Ảnh 1
Cô nàng diện váy lụa để lộ vóc dáng thật của mình trong lúc đang mang thai
Minh Hằng diện váy lụa thướt tha để lộ vóc dáng thật cùng nhan sắc vạn người mê dù đang là mẹ bầu giai đoạn đầu thai kì - Ảnh 2
Body mẹ bỉm đã có phần tăng cân hơn so với trước
Minh Hằng diện váy lụa thướt tha để lộ vóc dáng thật cùng nhan sắc vạn người mê dù đang là mẹ bầu giai đoạn đầu thai kì - Ảnh 3

Minh Hằng lộ vóc dáng thật khi diện váy lụa dạo phố

Bên cạnh đó, Minh Hằng còn đăng tải khoảnh khắc khoe cận visual nét căng. Dù trang điểm nhẹ nhàng và rất kiệm son phấn, song cô nàng vẫn khiến cư dân mạng xuýt xoa vì nhan sắc đỉnh của chóp. Đặc biệt, gương mặt của mẹ bầu Minh Hằng vẫn chẳng hề vỡ nét dù bụng bầu đã dần vượt mặt.

Minh Hằng diện váy lụa thướt tha để lộ vóc dáng thật cùng nhan sắc vạn người mê dù đang là mẹ bầu giai đoạn đầu thai kì - Ảnh 4
Visual căng đét của mẹ bầu 4 tháng 
Minh Hằng diện váy lụa thướt tha để lộ vóc dáng thật cùng nhan sắc vạn người mê dù đang là mẹ bầu giai đoạn đầu thai kì - Ảnh 5
Dù không trang điểm son phấn nhưng cô nàng vẫn rất xinh đẹp và tươi tắn 

Được biết, Minh Hằng tổ chức lễ cưới vào tháng 6/2022 tại Vũng Tàu. Hôn lễ quy tụ đông đảo nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Khả Ngân, Gil Lê, Phạm Quỳnh Anh, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Khả Như, Diệu Nhi… Chồng của Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dệt Đông Quang (Đức Hòa, Long An).

Minh Hằng diện váy lụa thướt tha để lộ vóc dáng thật cùng nhan sắc vạn người mê dù đang là mẹ bầu giai đoạn đầu thai kì - Ảnh 6
Minh Hằng tổ chức lễ cưới vào tháng 6/2022 cùng chồng doanh nhân 

Ngày 10/3 vừa qua, Minh Hằng tiết lộ mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Lần đầu làm mẹ, cô không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, hoang mang, lo lắng nhưng cũng rất hạnh phúc.

Minh Hằng diện váy lụa thướt tha để lộ vóc dáng thật cùng nhan sắc vạn người mê dù đang là mẹ bầu giai đoạn đầu thai kì - Ảnh 7
Minh Hằng xúc động chia sẻ khoảnh khắc được làm mẹ 

Thời gian này, nữ diễn viên tạm gác lại công việc để tập trung dưỡng thai. Cô muốn ghi lại hành trình làm mẹ với đủ cung bậc cảm xúc khác nhau, và hy vọng cùng các phụ nữ đã, đang hoặc sắp làm mẹ chia sẻ những kiến thức bổ ích trong quá trình đặc biệt này.

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