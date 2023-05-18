Mai Phương Thúy liên tục lộ những vấn đề liên quan đến tinh thần lẫn sức khỏe, nàng hậu hiện giờ ra sao?

Gần đây, Mai Phương Thúy khiến khán giả không ngừng lo lắng khi tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại ở tuổi 34.

Mai Phương Thúy có thời gian ''ở ẩn'' gần 2 năm và không hoạt động showbiz, cô nàng cũng không xuất hiện trên các gameshow truyền hình như trước kia. Mãi đến cuối năm 2022 cho đến hiện tại nàng hậu tích cực trở lại với làng giải trí. Mai Phương Thúy quay trở lại làng giải trí Việt Tuy nhiên thay vì vui mừng khán giả lại có vẻ hoang mang lo lắng khi liên tục nhận được thông báo sức khỏe của nàng hậu trong những ngày qua. Trước đó, Mai Phương Thúy từng tiết lộ bản thân giai đoạn này nhiều thứ xáo trộn về tinh thần. Cô cho biết thêm, đây là giai đoạn cô thấy choáng váng trong sự việc học hành tu luyện.

Sức khỏe của người đẹp vẫn luôn là đề tài được người hâm mộ quan tâm Hiện tại sức khỏe của nàng hậu vẫn chưa được xem là ổn định, cụ thể cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân: "Qua thì sốt, nay thì đau xương khớp. Xin phép nghỉ một hôm không làm. Sự ốm và mệt đã choán lấy tâm trí tôi. Mai mình sẽ xử lý việc tồn đọng sau". Nàng hậu thường xuyên chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình trên trang cá nhân Được biết quay trở lại hoạt động công việc không lâu thì vào ngày 22/2, quản lý của Mai Phương Thúy cho biết hoa hậu nhập viện vì sức khỏe suy nhược do lịch trình bận rộn kéo dài. Sau lần đau tim phải vào viện lúc nửa đêm hồi tháng 5/2021, Mai Phương Thúy đã điều chỉnh lịch trình, chú ý sức khỏe hơn. Người đẹp thường đi kiểm tra sức khỏe mỗi khi cơ thể có dấu hiệu suy nhược.

Mai Phương Thúy từng có thời gian nằm điều trị ở bệnh viện vì suy nhược cơ thể Có thể nói, ở độ tuổi hiện tại, nàng hậu có tất cả trong tay từ sự nghiệp cá nhân vững chắc, tiềm lực kinh tế ổn định sau nhiều năm tham gia làng giải trí. Cô thường xuyên diện những hãng thời trang đắc đỏ. Nàng hậu còn có sở thích sưu tập đồng hồ triệu đô đến từ các thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới. Đồng thời, cô cũng sở hữu nhiều bất động sản tại TP.HCM cùng một công ty với quy mô hơn 40 nhân viên. Những món đồ trị giá từ vài chục đến trăm triệu của nàng hậu được mệnh danh là ''hoa hậu chứng khoán'' Nàng hậu ở độ tuổi U40 vẫn có vóc dáng săn chắc và làn da khỏe mạnh

Hậu lùm xùm sinh con đầu lòng cho đại gia, Mai Phương Thúy trải lòng khiến cộng đồng mạng xót xa Sau những tin đồn về mang thang con đầu lòng và những lần nhập viện khiến fan thót tim, nàng hậu Mai Phương Thúy trải lòng về những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây.

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