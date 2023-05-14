Lý do Chi Pu nhận được 'cơn mưa' lời khen trong chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023'

Sao Việt 14/05/2023 20:50

Là nữ ca sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham gia show đình đám xứ Trung, Chi Pu luôn nhận được sự chú ý của công chúng.

Ngay từ mới bắt đầu, tin tức Chi Pu "rục rịch" tham gia chương trình đình đám xứ Hoa ngữ lập tức được cộng đồng mạng chú ý đến. Ngoài ra, Chi Pu giai đoạn debut làm ca sĩ trong nước đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều vì giọng hát quá "ố dề".

Chính vì vậy, việc cô tham gia chương trình lớn đến vậy khiến không ít người ngán ngẫm vì mỹ nhân này sẽ không kham nổi và không đủ độ "hot". Mặc dù vậy, sau khi thông tin Chi Pu chính thức tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 được chính nhà sản xuất công bố, từ khóa “Chi Pu” nhanh chóng “leo top” với lượng thảo luận lớn ở cả hai nước.

Lý do Chi Pu nhận được 'cơn mưa' lời khen trong chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023' - Ảnh 1
Ca sĩ Chi Pu - Ảnh: Internet

Sau khi tập 1 lên sóng, gây ấn tượng mạnh nhất với người xem là phần trình diễn solo bản hit "Đóa hoa hồng" của Chi Pu trên sân khấu. Phần thể hiện của Chi Pu khiến các tỷ tỷ và khán giả trầm trồ khi hết biến hóa kiểu tóc đến biến đổi trang phục trên sân khấu trong tích tắc, hé lộ tạo hình một đóa hồng xinh đẹp. 

Lý do Chi Pu nhận được 'cơn mưa' lời khen trong chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023' - Ảnh 2
Chi Pu solo bản hit "Đóa hoa hồng" - Ảnh: Internet

Nhiều nghệ sĩ Việt như diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Rima Thanh Vy, đạo diễn Bảo Nhân, ca sĩ Trung Quân Idol... thả tim bày tỏ sự ủng hộ Chi Pu. 

Không chỉ vậy, "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4" là từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Google Việt Nam. Từ khóa "Chi Pu mỹ nhân xinh đẹp rạng rỡ" bất ngờ lên hot search Weibo Trung Quốc vào ngày 7/5/2023. 

Lý do Chi Pu nhận được 'cơn mưa' lời khen trong chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023' - Ảnh 3
 "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4" là từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Google Việt Nam - Ảnh: Google Trend
Lý do Chi Pu nhận được 'cơn mưa' lời khen trong chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023' - Ảnh 4
Từ khóa "Chi Pu mỹ nhân xinh đẹp rạng rỡ" bất ngờ lên hot search Weibo Trung Quốc - Ảnh: Weibo

Nhiều blooger xứ Trung đã hết lời khen ngợi Chi Pu và đánh giá rằng từ màn trình diễn đầu tiên cho đến món quà tặng các "tỷ tỷ" khác đều cho thấy Chi Pu là người nghiêm túc và có đầu tư nhất cho chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. 

Một số tiết lộ cho biết, bộ đồ được mô phỏng theo bông hồng đỏ của Chi Pu có giá lên đến gần 70 triệu. Bộ đồ khá nặng và cồng kềnh với nhiều khung sắt bên trong đã khiến mỹ nhân Việt gặp không ít khó khăn trong quá trình di chuyển. 

Mới đây, thông tin tiết mục trong show thứ 2 của Chi Pu chính là bài "See tình" được điểm cao nhất đã khiến không ít netizen trông ngóng ngày phát sóng.

Lý do Chi Pu nhận được 'cơn mưa' lời khen trong chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023' - Ảnh 5
"See tình" của Chi Pu được điểm cao nhất - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, mỹ nhân còn được đánh giá tinh tế khi tặng "áo dài Việt Nam" cho Amber. 

Lý do Chi Pu nhận được 'cơn mưa' lời khen trong chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023' - Ảnh 6
Mỹ nhân còn được đánh giá tinh tế khi tặng "áo dài Việt Nam" cho Amber - Ảnh: Internet

Chi Pu là hot girl xinh đẹp nổi lên từ cuộc thi MissTeen, nhiều người nhìn nhận cô với vai trò là một người mẫu có gương mặt ăn ảnh, đến một cô diễn viên đầy tiềm năng và giờ trở thành ca sĩ gây nhiều tranh luận bởi khả năng ca hát của mình.

Lý do Chi Pu nhận được 'cơn mưa' lời khen trong chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023' - Ảnh 7
Chi Pu luôn không ngừng phấn đầu và xây dựng hình ảnh hoàn thiện trong mắt công chúng - Ảnh: Internet

Trong sự nghiệp của mình, cô mắc phải không ít scandal. Mặc dù vậy, mỹ nhân này luôn không ngừng phấn đầu và xây dựng hình ảnh hoàn thiện trong mắt công chúng. 

Chi Pu hát 'See tình' đạt điểm cao nhất trong Show truyền hình Trung Quốc

Chi Pu hát 'See tình' đạt điểm cao nhất trong Show truyền hình Trung Quốc

Phần trình diễn 'See tình' đã giúp đội của Chi Pu đã xuất sắc giành được số phiếu bầu cao nhất tại vòng công diễn đầu tiên của "Đạp gió" mùa 4.

Xem thêm
Từ khóa:   Chi Pu được khen ngợi là người nghiêm túc và đầu tư nhất 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023' Chi Pu Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm