Lý do Chi Pu nhận được 'cơn mưa' lời khen trong chương trình 'Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023'

Chính vì vậy, việc cô tham gia chương trình lớn đến vậy khiến không ít người ngán ngẫm vì mỹ nhân này sẽ không kham nổi và không đủ độ "hot". Mặc dù vậy, sau khi thông tin Chi Pu chính thức tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 được chính nhà sản xuất công bố, từ khóa “Chi Pu” nhanh chóng “leo top” với lượng thảo luận lớn ở cả hai nước.

Ngay từ mới bắt đầu, tin tức Chi Pu "rục rịch" tham gia chương trình đình đám xứ Hoa ngữ lập tức được cộng đồng mạng chú ý đến. Ngoài ra, Chi Pu giai đoạn debut làm ca sĩ trong nước đã vấp phải không ít ý kiến trái chiều vì giọng hát quá "ố dề".

Sau khi tập 1 lên sóng, gây ấn tượng mạnh nhất với người xem là phần trình diễn solo bản hit "Đóa hoa hồng" của Chi Pu trên sân khấu. Phần thể hiện của Chi Pu khiến các tỷ tỷ và khán giả trầm trồ khi hết biến hóa kiểu tóc đến biến đổi trang phục trên sân khấu trong tích tắc, hé lộ tạo hình một đóa hồng xinh đẹp.

Không chỉ vậy, "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4" là từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Google Việt Nam. Từ khóa "Chi Pu mỹ nhân xinh đẹp rạng rỡ" bất ngờ lên hot search Weibo Trung Quốc vào ngày 7/5/2023.

"Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4" là từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ 2 trên Google Việt Nam - Ảnh: Google Trend

Từ khóa "Chi Pu mỹ nhân xinh đẹp rạng rỡ" bất ngờ lên hot search Weibo Trung Quốc - Ảnh: Weibo

Nhiều blooger xứ Trung đã hết lời khen ngợi Chi Pu và đánh giá rằng từ màn trình diễn đầu tiên cho đến món quà tặng các "tỷ tỷ" khác đều cho thấy Chi Pu là người nghiêm túc và có đầu tư nhất cho chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Một số tiết lộ cho biết, bộ đồ được mô phỏng theo bông hồng đỏ của Chi Pu có giá lên đến gần 70 triệu. Bộ đồ khá nặng và cồng kềnh với nhiều khung sắt bên trong đã khiến mỹ nhân Việt gặp không ít khó khăn trong quá trình di chuyển.

Mới đây, thông tin tiết mục trong show thứ 2 của Chi Pu chính là bài "See tình" được điểm cao nhất đã khiến không ít netizen trông ngóng ngày phát sóng.

"See tình" của Chi Pu được điểm cao nhất - Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, mỹ nhân còn được đánh giá tinh tế khi tặng "áo dài Việt Nam" cho Amber.

Mỹ nhân còn được đánh giá tinh tế khi tặng "áo dài Việt Nam" cho Amber - Ảnh: Internet

Chi Pu là hot girl xinh đẹp nổi lên từ cuộc thi MissTeen, nhiều người nhìn nhận cô với vai trò là một người mẫu có gương mặt ăn ảnh, đến một cô diễn viên đầy tiềm năng và giờ trở thành ca sĩ gây nhiều tranh luận bởi khả năng ca hát của mình.

Chi Pu luôn không ngừng phấn đầu và xây dựng hình ảnh hoàn thiện trong mắt công chúng - Ảnh: Internet

Trong sự nghiệp của mình, cô mắc phải không ít scandal. Mặc dù vậy, mỹ nhân này luôn không ngừng phấn đầu và xây dựng hình ảnh hoàn thiện trong mắt công chúng.