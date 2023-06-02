Lộ thêm bằng chứng khiến netizen chắc nịch chuyện hẹn hò của Ngô Kiến Huy và hot girl kém 9 tuổi

Sao Việt 02/06/2023 11:39

Sau tan vỡ mối tình 7 năm với Khổng Tú Quỳnh, đời tư tình cảm của Ngô Kiến Huy luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Ngô Kiến Huy và Uyên Endy vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2021. Thế nhưng, cả hai từng lên tiếng phủ nhận và cho biết chỉ là anh em thân thiết. Tuy nhiên, người hâm mộ liên tục soi ra loạt "hint" cả hai sống cùng nhà, đi du lịch cùng nhau, nuôi chung một bé mèo, mang vòng tay đôi. 

Mới đây nhất, trên các diễn đàn mạng xã hội vừa soi ra chi tiết mới. Theo đó, dân tình phát hiện Uyên Endy và Ngô Kiến Huy đều có diện cùng một mẫu áo. Bức ảnh của nam ca sĩ được chụp lại vào ngày 5/5 vừa qua khi anh tham dự buổi họp cho dự án web drama của Ngọc Thanh Tâm dự kiến được ra mắt cuối năm 2023. 

Lộ thêm bằng chứng khiến netizen chắc nịch chuyện hẹn hò của Ngô Kiến Huy và hot girl kém 9 tuổi - Ảnh 1
Chiếc áo Ngô Kiến Huy mặc trong họp báo giống hết với áo mà Uyên Endy từng mặc khi đi du lịch hồi tháng 4.

Ngay lập tức, netizen đã "đào" lại trên Facebook của Uyên Endy, bởi lẽ vào ngày 26/4, Uyên Endy cũng từng chia sẻ hình ảnh với chiếc áo giống hệt của Ngô Kiến Huy. Thời điểm đó, cả hai cũng bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau. Thế nên, người hâm mộ càng có cơ sở chắc nịch chuyện Ngô Kiến Huy và Uyên Endy đang hẹn hò. Dẫu sao đây cũng chỉ là nghi vấn từ người hâm mộ, thực hư thế nào phải đợi người trong cuộc lên tiếng mới rõ.

Không những thế, khi fan đặt câu hỏi mong muốn Uyên Endy chia sẻ chuyện tình cảm, "bạn gái tin đồn" của Ngô Kiến Huy từng thẳng thừng từ chối vì mong muốn chuyện yêu đương chỉ nên để hai người biết để tránh những ồn ào không đáng có. 

Lộ thêm bằng chứng khiến netizen chắc nịch chuyện hẹn hò của Ngô Kiến Huy và hot girl kém 9 tuổi - Ảnh 2
Cả 2 liên tục bị phát hiện diện đồ đôi.

Được biết Uyên Endy là hot girl của Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, cô nàng đã tốt nghiệp và vừa khoe thẻ luật sư cách đây không lâu. Người đẹp này cũng sở hữu gu thời trang cá tính, gương mặt xinh đẹp, cô nàng đang là chủ của hai tiệm nail.

Lộ thêm bằng chứng khiến netizen chắc nịch chuyện hẹn hò của Ngô Kiến Huy và hot girl kém 9 tuổi - Ảnh 3
Bức tranh trong nhà Ngô Kiến Huy trùng khớp với hình ảnh mà Uyên Endy từng chia sẻ.
Lộ thêm bằng chứng khiến netizen chắc nịch chuyện hẹn hò của Ngô Kiến Huy và hot girl kém 9 tuổi - Ảnh 4
Không chỉ lộ bằng chứng đi du lịch cùng nhau, 2 người còn được cho rằng đang sống chung nhà.

Uyên Endy sở hữu gương mặt khả ái. có nhiều ưu điểm nổi bật về ngoại hình như chiều cao, nụ cười duyên, đôi mắt to,...Không hoạt động nghệ thuật, song nhan sắc cô nàng không thua bất cứ mỹ nhân nổi tiếng nào. Người đẹp 9X thường xuyên khoe ảnh tập luyện thể thao chăm chỉ, chế độ ăn uống hợp lý. Vì lẽ đó, "bạn gái tin đồn" của Ngô Kiến Huy có vóc dáng chuẩn, thường xuyên diện nhiều trang phục cắt xẻ.

Lộ thêm bằng chứng khiến netizen chắc nịch chuyện hẹn hò của Ngô Kiến Huy và hot girl kém 9 tuổi - Ảnh 5
Hình mà hot girl chia sẻ và hình của Ngô Kiến Huy.
Lộ thêm bằng chứng khiến netizen chắc nịch chuyện hẹn hò của Ngô Kiến Huy và hot girl kém 9 tuổi - Ảnh 6
Chàng trai đang bơi trong hồ mà cô nàng đăng trên trang cá nhân được cho là Ngô Kiến Huy.

Từ sau thông tin hẹn hò "chàng Bắp" lượng người theo dõi của người đẹp tăng vọt, mỗi bài đăng đều nhận về tương tác cao. Tuy nhiên, Uyên Endy lại giới hạn người xem để cuộc sống yên bình hơn, dù vậy cô nàng không ngại check-in cùng những món phụ kiện mà "bạn trai tin đồn" đã chụp.

Lộ thêm bằng chứng khiến netizen chắc nịch chuyện hẹn hò của Ngô Kiến Huy và hot girl kém 9 tuổi - Ảnh 7
Tuy không xác nhận tin đồn nhưng cả hai vẫn liên tục tung 'hint' khiến nhiều netizen 'đứng ngồi không yên'.

Phía Uyên Endy đã phủ nhận tin đồn hẹn hò khi tag tên Ngô Kiến Huy và cho rằng đây là ông anh thân thiết. Nam ca sĩ cũng "rớt nước mắt" trước điều này. Tuy nhiên một lời giải thích chính thức người trong cuộc vẫn chưa đi đúng vấn đề, vì thế nên cứ thấy chi tiết chụp cùng nhau khán giả lại mang lên so sánh.

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