Vốn là một người mẫu ảnh chụp lookbook vô danh, sau vài năm ngắn ngủi, Châu Bùi đã trở thành một trong số các fashionista, influencer đình đám nhất của giới thời trang Việt Nam.

Nhắc đến Châu Bùi (sinh năm 1997) người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh cô hotgirl có phong cách thời trang vô cùng ấn tượng và vẻ ngoài quyến rũ.

Năm 2017, tại Malaysia, cô xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng kí để vinh dự được nhận giải thưởng Top Fashion Influencer khi vừa tròn 20 tuổi. Đây là giải thưởng bình chọn dành cho người trẻ tuổi có phong cách thời trang ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội ở các nước châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Châu Bùi từng lọt Top Under 30 châu Á do tạp chí danh giá Forbes bình chọn.

Không phải tự nhiên Châu Bùi trở thành hiện tượng thời trang có ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới trẻ. Sở hữu gu thời trang cực "chất", tư duy thẩm mỹ hiện đại cùng khả năng phối đồ thiên phú, chỉ với món đồ đơn giản, như áo phông, áo sơ mi, hay quần jeans, cô nàng fashionista 9x này cũng có thể biến tấu để có một bộ outfit sành điệu và thời thượng.

Châu Bùi vinh dự nhận được giải Top Fashion Influencer 2017 tổ chức tại Malaysia

Cũng trong năm 2017, Châu Bùi có cơ hội dạm ngõ điện ảnh, thử sức với diễn xuất khi tham gia vào bộ phim “Em chưa 18”, trở thành 1 trong 4 diễn viên chính được đánh giá cao.

Hình ảnh của Châu Bùi trong một phân cảnh của bộ phim "Em chưa 18"

Thời gian đầu khi mới nổi tiếng, chuyện tình yêu của Châu Bùi cũng được nhiều người chú ý. Châu Bùi hẹn hò với Decao (Cao Minh Thắng) vào năm 2016, cả hai được nhận xét là một ''cặp bài trùng'' trong làng thời trang Việt Nam. Luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện, trong thời gian bên nhau Châu Bùi và Decao gặt hái không ít thành công trong sự nghiệp.

Châu Bùi từng yêu đương với Decao, cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý tư phía người hâm mộ

Tuy nhiên, vào năm 2020, Châu Bùi livestream và công bố với người hâm mộ cô đã chính thức chia tay Decao sau 4 năm yêu đương.

Vào ngày 28/2/2022, mạng xã hội xôn xao khi Châu Bùi bất ngờ xuất hiện trong một talkshow kể chuyện từng bị bạn trai cũ chửi mắng, bạo hành nhưng không dám chia tay. Dù không chỉ đích danh cái tên nào, nhưng phần đông netizen suy đoán danh tính người bạn trai cũ mà hot girl nhắc đến không ai khác ngoài Decao.

Châu Bùi tiết lộ từng bị bạn trai cũ chửi mắng, bạo hành không dám chia tay

Không lâu sau đó Châu Bùi vướng nghi vấn hẹn hò với rapper đình đám của làng giải trí Việt là Binz. Cả hai liên tục để lộ ''hint'' hẹn hò trong những chương trình và cả trên trang cá nhân, cách ''úp úp mở mở'' chuyện tình của cả hai khiến khán giả tò mò, thích thú và đứng ngồi không yên.

Châu Bùi vướng nghi vấn hẹn hò với rapper Binz vào năm 2020

Tin đồn Châu Bùi hẹn hò Binz hẹn hò rộ lên từ khoảng năm 2020. Tuy nhiên, cặp đôi hầu như không có phát ngôn nào nhằm xác nhận chuyện tình của mình trước truyền thông. Cho đến khi KOSMIK Live Concert diễn ra vào tháng 12/2022, Binz mới công khai tình cảm với Châu Bùi thông qua tiết mục vừa đàn vừa hát cực tình cảm. Đây được xem là lời xác nhận chính thức đầu tiên về mối quan hệ của cặp đôi đình đám Vbiz này.

Châu Bùi và Binz không công khai chuyện tình cảm và rất hiếm khi chụp hình chung cùng nhau

Binz mới công khai tình cảm với Châu Bùi thông qua tiết mục vừa đàn vừa hát

Châu Bùi cùng Binz thường đi du lịch cùng nhau

Người đẹp 9X từng chia sẻ từ khi có tình yêu mới cô cảm thấy yêu đời hơn, nhiều người hâm mộ nhận xét cô nàng ngày càng xinh đẹp, tươi tắn hơn trước kia rất nhiều. Châu Bùi cho biết người yêu hiện tại là một chỗ dựa tinh thần vững chắc mỗi khi cô áp lực, thậm chí tình yêu hiện tại còn là nguồn cảm hứng dồi dào giúp cô nàng sáng tạo ra nhiều thứ trong công việc.

Châu Bùi nhận được sự chú ý khi tham gia chương trình hẹn hò đình đám là Người ấy là ai

Điều đáng chú ý hơn cả, việc hé lộ chuyện được bạn trai gọi dậy vào mỗi sáng thứ 2 của Châu Bùi khiến netizen đặt nghi vấn hiện cặp đôi đang sống chung. Trước đó, Châu Bùi cũng nhiều lần cập nhật hình ảnh làm đồ ăn cho gia đình nhỏ. Ngoài ra, người đẹp cũng vừa sửa soạn lại tổ ấm của mình để tối giản và ấm cúng hơn.

Châu Bùi được cho là đang sinh sống cùng Binz

Nhìn lại một năm vừa qua Châu Bùi ch‌ia sẻ: “Châu luôn trân trọng những trải nghiệm mình có, những người mình gặp từ năm 17 đến năm 25 tuổi. Hành trình lớn lên cùng thời trang của Châu bắt đầu với nhiều nghi hoặc nhưng‌ đến giờ Châu không còn sợ hãi nữa. Vì mình biết rằng m‌ình luôn có gia đ‌ình, người thương, team mình cũng như các bạn khán giả tin tưởng và đồng hành. Những gì quan trọng nhất đã ở đây rồi, thì mình còn sợ gì nữa”.