Châu Bùi bất ngờ tung 'hint' rõ mồn một chuyện sống cùng một nhà với Binz?

Châu Bùi - Binz là cặp đôi được cư dân mạng nhiệt tình 'đẩy thuyền'. Mới đây, Châu Bùi tiếp tục 'tung hint' khiến khán giả thích thú.

Dù không lên tiếng xác nhận, nhưng từng động thái lẫn cử chỉ dành cho nhau của Binz và Châu Bùi đã đủ chứng minh cả 2 đang trong khoảng thời gian yêu nhau đầy mặn nồng.

Mới đây, Châu Bùi đăng tải clip mới đu theo trend đoán độ tuổi kết hôn đang nổi đình đám trên mạng xã hội. Sẽ không có gì đáng nói nếu kết quả đưa ra không trùng khớp sát sao với tuổi thật hiện tại của Châu Bùi. Không những vậy, Châu Bùi còn liên tục bày tỏ sự thích thú, ngượng ngùng lấy tay che mặt và đăng tải dòng trạng thái: 'Đi làm về mở lên quay vui vui mà giật cả mình'.



Châu Bùi đăng tải clip mới đu theo trend đoán độ tuổi kết hôn - Ảnh: Cắt từ clip

Loạt động thái này đã khiến dân tình tin rằng nữ fashionista đang 'phát tín hiệu' chuyện kết hôn với Binz trong năm nay. Phía dưới đoạn video, khán giả còn đồng loạt gọi lên giọng ca 'Bigcityboi' cùng lời thúc giục chuyện cả hai sớm tổ chức lễ cưới.

Đây không phải là lần đầu tiên Binz và Châu Bùi vướng nghi vấn về chung một nhà. Trước đó, nhà gái bị phát hiện thoải mái thả dáng tại phòng làm nhạc của bạn trai. Châu Bùi còn đăng tải hình ảnh được bạn trai đánh thức vào buổi sáng tại một căn phòng. Đáng chú ý, hình xăm trên tay lại hoàn toàn trùng khớp với Binz.



Cư dân mạng đoán đây là ảnh Binz - Châu Bùi - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, cặp đôi cũng chăm chỉ khoe loạt ảnh chụp chung khá thân mật, cùng nhau đi du lịch... khiến dân tình không khỏi thích thú và xuýt xoa ghen tị.



Châu Bùi - Binz liên tục để "lộ hint" chuyện về chung một nhà - Ảnh: Internet

Châu Bùi khoe ảnh check-in phòng thu Binz, lộ rõ bằng chứng ở chung nhà Sau khi công khai chuyện tình cảm, Châu Bùi và Binz ngày càng mạnh dạn chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường, đặc biệt là để lộ nhiều hint sống chung với nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chau-bui-bat-ngo-tung-hint-ro-mon-mot-chuyen-song-cung-mot-nha-voi-binz-573767.html