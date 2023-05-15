Châu Bùi chính thức ngồi ghế cố vấn thay thế Hương Giang, Minh Tú trong chương trình hẹn hò 'Người ấy là ai'

''Người ấy là ai'' mùa 5 chính thức trở lại vào ngày 19/5, chưa dừng lại ở đó khán giả còn bất ngờ hơn khi Châu Bùi xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò cố vấn thay thế Hương Giang

Châu Bùi (tên đầy đủ là Bùi Thái Bảo Châu), cô sinh năm 1997, cô được biết đến với vai trò là một nữ fashionista và người mẫu tạp chí nổi tiếng người Việt Nam. Cô từng lọt vào danh sách 30 Under 30 châu Á của tạp chí Forbes. Nữ fashionista và người mẫu tạp chí Châu Bùi Cô nàng bắt đầu nhận được sự chú ý nhiều hơn từ giới báo chí khi hẹn hò cùng rapper nổi tiếng Binz. Tuy nhiên cả hai chưa một lần nào để lộ mặt đối phương trên mạng xã hội tuy nhiên chuyện tình "úp úp mở mở" của Châu Bùi cùng nam rapper khiến fan đứng ngồi không yên.

Bức hình duy nhất người hâm mộ có thể thấy Binz và Châu Bùi chung một khung hình Khoảnh khắc hiếm hoi Binz tương tác công khai với Châu Bùi Gần đây Châu Bùi còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi xác nhận chính là cố vấn của chương trình hẹn hò đình đám có sự dẫn dắt của MC Trấn Thành. Trong đoạn clip đầu tiên về Người ấy là ai? mùa 5 được đăng vào tối 13/5, Châu Bùi khẳng định: "Mặc dù mình chưa trải qua nhiều mối tình, nhưng mình tin với cương vị là một người đang rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm, mình mong sẽ có những chia sẻ hữu ích đến các bạn nữ chính". Châu Bùi tham gia chương trình hẹn hò Người ấy là ai mùa 5 trong vai trò cố vấn Cô còn khiến fan thích thú khi đem cả sổ tay theo ghi chép để ''chắc ăn''. Bên cạnh đó, ở một khoảnh khắc, Châu Bùi như đang "nhắc khéo": "… vào thời điểm người ta buồn chán rồi cũng đến lúc người ta tìm đến bến đỗ, nhìn thấy được người phù hợp, muốn tập trung chăm chút cho sự nghiệp để cùng nhau phát triển. Đối với Châu khi mình lỡ cảm nắng một người badboy thì mình cứ sống tốt nhất có thể để cảm hóa người ta", khiến netizen liên tưởng đến người yêu hiện tại của cô.

Châu Bùi hiện đang là một celeb về thời trang hàng đầu Việt Nam Nữ người mẫu cũng từng chia sẻ với truyền thông báo chí về quan điểm yêu đương, cô cho rằng chuyện tình cảm là của riêng hai người, nếu cảm thấy thoải mái thì công khai còn không thì ngược lại. Châu Bùi cũng chia sẻ rằng mỗi khi cô áp lực thì ''người ấy'' đến bên cạnh như một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đang mệt mỏi của cô. Cô cảm thấy từ khi có tình yêu cuộc sống của cô dần trở nên tốt đẹp và tích cực hơn mỗi ngày, cô cho rằng đây là dấu hiệu của việc yêu đúng người. Châu Bùi chia sẻ về quan điểm tình yêu của bản thân

Châu Bùi bất ngờ tung 'hint' rõ mồn một chuyện sống cùng một nhà với Binz? Châu Bùi - Binz là cặp đôi được cư dân mạng nhiệt tình 'đẩy thuyền'. Mới đây, Châu Bùi tiếp tục 'tung hint' khiến khán giả thích thú.

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