Sau tin đồn 'phim giả tình thật', Khả Ngân - Thanh Sơn liên tục có những cử chỉ thân mật khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'

Thanh Sơn và Khả Ngân là được khán giả ưu ái gọi là cặp đôi có duyên nợ nhất nhì showbiz Việt sau khi tham gia cùng dự án phim "11 tháng 5 ngày". Mới đây, cả 2 tiếp tục được "nên duyên" trong bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình và đã tạo nên hiệu ảnh ứng bùng nổ. Sau khi bộ phim phát sóng, khán giả không ngừng đẩy thuyền mong cặp đôi "phim giả tình thật".

Cặp đôi có màn hợp tác ăn ý ngay trong lần đầu tiên.

Hậu trường cặp đôi khiến khán giả "lụi tim".

Tuy nhiên, nói về mối quan hệ với Thanh Sơn, Khả Ngân bộc bạch: "Tôi thấy hạnh phúc vì sự kết hợp của tôi và anh Thanh Sơn được khán giả đón nhận. Tôi cảm thấy khá vui bởi mọi người yêu quý nhân vật nên mới tin vào chuyện tình cảm trong phim mà "đẩy thuyền" chúng tôi đến tận bây giờ. Bên cạnh đó, tôi cũng rất quý khán giả vì họ không nói quá sự thật hay làm điều gì khiến tôi khó chịu".