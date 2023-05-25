Sau tin đồn 'phim giả tình thật', Khả Ngân - Thanh Sơn liên tục có những cử chỉ thân mật khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'

Tuy phủ nhận 'phim giả tình thật', Khả Ngân - Thanh Sơn lại liên tục phát 'cẩu lương' khiến dân tình xôn xao.
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Thanh Sơn và Khả Ngân là được khán giả ưu ái gọi là cặp đôi có duyên nợ nhất nhì showbiz Việt sau khi tham gia cùng dự án phim "11 tháng 5 ngày". Mới đây, cả 2 tiếp tục được "nên duyên" trong bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình và đã tạo nên hiệu ảnh ứng bùng nổ. Sau khi bộ phim phát sóng, khán giả không ngừng đẩy thuyền mong cặp đôi "phim giả tình thật".
Tuy nhiên, nói về mối quan hệ với Thanh Sơn, Khả Ngân bộc bạch: "Tôi thấy hạnh phúc vì sự kết hợp của tôi và anh Thanh Sơn được khán giả đón nhận. Tôi cảm thấy khá vui bởi mọi người yêu quý nhân vật nên mới tin vào chuyện tình cảm trong phim mà "đẩy thuyền" chúng tôi đến tận bây giờ. Bên cạnh đó, tôi cũng rất quý khán giả vì họ không nói quá sự thật hay làm điều gì khiến tôi khó chịu".
Về phía Thanh Sơn, nói về những khoảnh khắc ngọt ngào cùng Khả Ngân sau nhiều lần hợp tác được khán giả liên tục "đẩy thuyền", anh cho biết: Sự thật là Sơn và Ngân vẫn là đồng nghiệp thân thiết ở hai đầu Nam - Bắc. Sơn cũng chia sẻ ở nhiều bài phỏng vấn trước khi được hỏi về Khả Ngân rồi. Sơn đều có chung một nhận xét rằng Khả Ngân là cô gái dễ thương, vô tư và quyết liệt với nghề. Còn để nói Khả Ngân có phải cô gái đáng mơ ước của bất cứ chàng trai nào không thì Sơn không biết, vì mỗi người có một gu nhất định mà".
Thời gian gần đây, sau khi 10 tập phim phát sóng, trên trang cá nhân, Khả Ngân tiếp tục chia sẻ loạt ảnh "tình bể bình" bên cạnh Thanh Sơn. Những cử chỉ như béo má, nắm tay, xoa đầu của cả hai khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích và khó đập tan nghi ngờ cặp đôi đang "phim giả tình thật".
Trước đó, Khả Ngân và Thanh Sơn cũng nhiều lần bị netizen soi có nhiều cử chỉ thân mật hay du lịch cùng nhau. Chính vì độ dễ thương của cặp đôi "trai tài gái sắc", khán giả cứ thế mà "đẩy thuyền" trên mọi mặt trận.