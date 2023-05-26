Liz Kim Cương liên tục bị chê 'ca sĩ người Việt mà hát lớ ngớ như người nước ngoài'

Sao Việt 26/05/2023 12:00

Không ít ca sĩ Việt từng gây tranh cãi khi hát không rõ chữ, nữ ca sĩ Liz Kim Cương cũng không ngoại lệ khi liên tục nhận được nhiều ý kiến trái chiều về giọng hát.

Liz Kim Cương là một trong số các ca sĩ trẻ thế hệ 9x khá kín tiếng, mang một vẻ bề ngoài xinh đẹp ngọt ngào cùng giọng ca nhẹ nhàng khá riêng không giống ai. Cô tưng là một mảnh ghép sắc màu đặc biệt của nhóm nhạc LIME đình đám một thời.  

Liz Kim Cương liên tục bị chê 'ca sĩ người Việt mà hát lớ ngớ như người nước ngoài' - Ảnh 1
Liz Kim Cương liên tục bị chê 'ca sĩ người Việt mà hát lớ ngớ như người nước ngoài' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi có quyết định sang Hàn Quốc đào tạo và ra mắt với vai trò trưởng nhóm LIME vào năm 2015, Liz Kim Cương đã từng theo học tại Học viện âm nhạc Quốc gia.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng tham gia rất nhiều cuộc thi và giành được các giải thưởng như: Giải nhất Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ năm 2003, Giải nhất cuộc thi VTC Talent Show, Miss Sàn nhạc năm 2013 và đặc biệt là Top 4 Ngôi sao Việt Nam 2014,… 

Liz Kim Cương liên tục bị chê 'ca sĩ người Việt mà hát lớ ngớ như người nước ngoài' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Năm 2020 có lẽ là một năm đầy khởi sắc, HIT “Khác biệt to lớn” kết hợp cùng Trịnh Thăng Bình, một trong những chàng trai đa tài của showbiz Việt. Cả hai đã cùng kết hợp ăn ý trong từng giai điệu, nhận được nhiều sự chú ý của công chúng.

Liz Kim Cương liên tục bị chê 'ca sĩ người Việt mà hát lớ ngớ như người nước ngoài' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cô nàng mới đây gặp không ít ý kiến trái chiều về giọng hát. Cụ thể, nữ ca sĩ bị nhận xét là hát ''lớ ngớ như người ngoại quốc'' và không rõ chữ.  Phản ứng của khán giả cho thấy, ở thời điểm nào, việc hát rõ lời cũng là cần thiết. Đồng tình với quan điểm trên, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nhận định hát “rõ chữ” là yêu cầu tối thiểu. 

Bên cạnh đó nhiều người còn cho rằng Liz Kim Cương có ngoại hình xinh đẹp và giỏi vũ đạo thôi thì chưa đủ, cô nàng cần cải thiện giọng hát nhiều hơn để có thể bứt phá hơn trong tương lai. 

Liz Kim Cương liên tục bị chê 'ca sĩ người Việt mà hát lớ ngớ như người nước ngoài' - Ảnh 5
Liz Kim Cương liên tục bị chê 'ca sĩ người Việt mà hát lớ ngớ như người nước ngoài' - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài các tranh cãi liên quan đến kỹ năng ca hát, Liz Kim Cương còn được dân tình chú ý đời tư nhiều hơn khi bị đồn hẹn hò với nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình.  Đã có thời gian liên tục xuất hiện trong các buổi tiệc của hội bạn, đi du lịch cùng gia đình trước khi "đứt gánh" gây tiếc nuối.

Liz Kim Cương liên tục bị chê 'ca sĩ người Việt mà hát lớ ngớ như người nước ngoài' - Ảnh 7
Liz Kim Cương liên tục bị chê 'ca sĩ người Việt mà hát lớ ngớ như người nước ngoài' - Ảnh 8
Liz Kim Cương liên tục bị chê 'ca sĩ người Việt mà hát lớ ngớ như người nước ngoài' - Ảnh 9
Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong hội bạn và diện đồ đôi công khai 

Tháng 11/2019, Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương xác nhận đã trở lại làm bạn bè. Đồng thời, nam ca sĩ khẳng định chưa bao giờ dùng chuyện yêu đương "mập mờ" làm chiêu trò gây chú ý. 

Sau ồn ào với Hiền Hồ, Trịnh Thăng Bình vi vu du lịch với tình cũ Liz Kim Cương?

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