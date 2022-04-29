Liên tục đăng tải những khoảnh khắc 'ngọt ngào' trên MXH, Thanh Hà và Phương Uyên khiến cho netizen 'phát điên' vì ganh tị

Sao Việt 29/04/2022 13:32

Kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm với nhau, Thanh Hà và Phương Uyên luôn khiến cho dân tình phải ngượng đỏ mặt trước những khoảnh khắc thân mật của cả 2.

Thành Hà và Phương Uyên trong vài tháng trở lại đây, đang thu hút sự chú ý rất lớn từ phía người hâm mộ. Cả 2 sau khi công khai tình cảm, không ngần ngại làm những hành động thân mật tại những nơi đông người. Thậm chí, netizen khi chứng kiến cảnh Thanh Hà thơm má đầy tình cảm, ngọt ngào dành cho Phương Uyên trên sân khấu. 

Liên tục đăng tải những khoảnh khắc 'ngọt ngào' trên MXH, Thanh Hà và Phương Uyên khiến cho netizen 'phát điên' vì ganh tị - Ảnh 1
Cặp đôi không ngần ngại trao nhau những cử chỉ thân mật dù ở bất cứ đâu - Ảnh: Internet

Chứng kiến hình ảnh đó, netizen đồng loạt nhận định tình cảm của cặp đôi thật sự đáng ngưỡng mộ khi luôn giữ cho nhau thứ tình cảm không sợ người đời soi mói và sẵn sàng thể hiện nó ra dù trước mặt có bao nhiêu người. 

Liên tục đăng tải những khoảnh khắc 'ngọt ngào' trên MXH, Thanh Hà và Phương Uyên khiến cho netizen 'phát điên' vì ganh tị - Ảnh 2
Bài đăng thể hiện tình cảm mới đây của cặp đôi trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Liên tục đăng tải những khoảnh khắc 'ngọt ngào' trên MXH, Thanh Hà và Phương Uyên khiến cho netizen 'phát điên' vì ganh tị - Ảnh 3
 Nhạc sĩ Phương Uyên không quên thể hiện tình cảm bên dưới bài đăng của người tình - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây nhất, trên trang MXH của mình, nữ ca sĩ Thanh Hà đã đăng tải khoảnh khắc cả 2 cùng vi vu trên một 1 chiếc xe dạo phố, ôm nhau tình cảm. Bên dưới bài viết, cả 2 cũng không quên dành cho nhau những lời ''mật ngọt''. Cư dân ''FA'' khi nhìn vào không tránh khỏi cảnh ghen tị với cặp đôi. 

Có thể thấy, Thanh Hà - Phương Uyên vẫn đang vô cùng hạnh phúc kể từ sau khi công khai với nhau. Nhìn cặp đôi liên tục trao nhau những ánh nhìn, cự chỉ thân mật như này, chỉ càng khiến những netizen thêm phần cảm thấy ''ganh tị'' trước tình cảm của cặp đôi. 

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Mới đầu tuần, Thanh Hà và Phương Uyên đã khiến fan ''phát sốt'' vì màn thể hiện tình cảm ngọt ngào

Cặp đôi luôn thể hiện sự yêu thương và quan tâm với nửa còn lại của mình, dù là ở bất cứ đâu đi chăng nữa.

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Từ khóa:   Thanh Hà Phương Uyên Phương Uyên và Thanh Hà hẹn hò

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