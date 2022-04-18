Mới đầu tuần, Thanh Hà và Phương Uyên đã khiến fan ''phát sốt'' vì màn thể hiện tình cảm ngọt ngào

Cặp đôi luôn thể hiện sự yêu thương và quan tâm với nửa còn lại của mình, dù là ở bất cứ đâu đi chăng nữa.

Cụ thể mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Thanh hà đăng tải bức hình với khoảnh khắc cực tình tứ bên Phương Uyên kèm dòng chú thích: "Em thấy mình quá điệu. Ủa mà chụp sao em lùn hơn vậy ta?".

Cả hai đều trưng diện outfit ''tông xoẹt tông'' và đứng cạnh nhìn nhau một cách ''tình bể tình''. Có thể thấy, cặp đôi đang trong những ngày tháng vui vẻ hơn bao giờ hết khi liên tục thể hiện tình cảm của mình dù ở bất kỳ nơi nào đi chăng nữa.

Thanh Hà và Phương Uyên tình tứ với nhau - Ảnh: chụp màn hình

Ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên chính thức trở thành cặp đôi mới của Vbiz khi xác nhận mối quan hệ vào dịp Valentine 2022. Từ khi công khai hẹn hò, cả hai thoải mái chia sẻ những khung hình bên nhau, đồng hành từ công việc đến đời sống thu hút sự quan tâm của khán giả.

Nhạc sĩ Phương Uyên từng tâm sự: "Tôi và Hà bắt đầu từ tình bạn. Hầu như Hà không biết tâm sự với ai nên tôi là người lắng nghe Hà chia sẻ, có thể là một ngày 5 tiếng vì cô ấy nói nhiều lắm. Tôi chỉ biết ngồi nghe thôi. Và chính vì điều đó mà tôi viết ra kịch bản như hôm nay. Thông qua những câu chuyện Hà kể, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình có chút trách nhiệm".

Cặp đôi không ngần ngại trao nhau những hành động thân mật tại chốn đông người - Ảnh: Internet

Ngoài những khoảnh khắc ''tình bể tình'' thường xuyên đăng tải trên MXH, cặp đôi còn khiến dân tình phải ''phát ghen'' khi luôn trao cho đối phương những hành động, cử chi quan tâm hết mực. Thậm chí CĐM còn nhận định Phương Uyên và Thanh Hà thực sự sinh ra là để dành cho nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-dau-tuan-thanh-ha-va-phuong-uyen-da-khien-fan-phat-sot-vi-man-the-hien-tinh-cam-ngot-ngao-462948.html