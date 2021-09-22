Khán giả đòi tẩy chay Jack sau loạt bê bối tình ái, một nam ca sĩ thẳng thừng: 'Không phong sát được vì mối nối chằng chịt'

Nam ca sĩ kì cựu này cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm về trường hợp của Jack.

Thời gian qua, nam ca sĩ Jack là cái tên gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội vì liên quan đến bê bối tình ái. Hậu ồn ào, công chúng kêu gọi tẩy chay nam ca sĩ trên mọi "mặt trận" dù anh đã lên tiếng xin lỗi khán giả nhưng dường như vẫn chưa đủ để xoa dịu cơn thịnh nộ. Cách đây vài ngày, sự xuất hiện của Jack trên sóng truyền hình càng đẩy sự bức xúc của công chúng lên cao trào. Nhiều khán giả cho rằng nhà sản xuất đã coi thường dư luận khi không "xoá sổ" Jack khỏi show.

Dân mạng phẫn nộ khi Jack xuất hiện trong show truyền hình sau bê bối tình ái - Ảnh: Internet Đồng quan điểm với ý kiến của đa số khán giả, mới đây, một nhà báo gạo cội, chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông đã nói lên quan điểm của mình về vụ việc này. Cụ thể, người này viết: "Nếu các bạn không tẩy chay chương trình thì chính các bạn đang tiếp tay cho một kiểu hành xử kém văn hóa có cơ hội phát tán còn gì? Nếu vẫn cứ ngày ngày xem và đưa tin về chương trình thì cũng đừng trách vì sao nhà sản xuất có một kiểu hành xử coi thường các bạn như vậy! Các bạn thử một lần cùng nhau đồng lòng để bắt các nhà sản xuất và nghệ sĩ phải trả sự tự tôn nghề nghiệp lại cho các bạn xem nào? Chứ cái gì cũng viết, cũng chạy theo câu view rồi hỏi sao xã hội không ngày càng xem thường người làm báo và nghề báo! Chính các bạn hãy trả lại sự tự tôn và tự trọng của nghề bằng cách nói không với những điều xấu xí đi!". Một nhà báo gạo cội nói lên quan điểm của mình về vụ việc của Jack - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài đăng của vị chuyên gia này, đông đảo dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ quyết liệt việc tẩy chay nam ca sĩ Jack sau bê bối tình ái. Không chỉ vậy, nam ca sĩ kỳ cựu Đoan Trường cũng bày tỏ quan điểm về trường hợp của Jack.

Ca sĩ Đoan Trường thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình dưới bài viết của nhà báo - Ảnh: Chụp màn hình Ca sĩ Đoan Trường cho biết, công chúng đang gay gắt đòi tẩy chay giọng ca Sóng gió, tuy nhiên tại Việt Nam, việc phong sát một nghệ sĩ như các nước khác là việc bất khả thi vì có "mối nối" nhiều mối quan hệ chằng chịt với nhau. Đoan Trường viết: "Việt Nam không thể phong sát như Trung Quốc được em nè, vì có nhiều mối nối chằng chịt trong đó". Hiện, câu chuyện về ồn ào của ca sĩ Jack và dư chấn sau lùm xùm vẫn đang là đề tài tranh luận trong cộng đồng mạng.

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