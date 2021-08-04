Những người thân và fan hâm mộ của Khả Ngân đều rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô khi người đẹp tiếp tục nhập viện khi vừa thông báo khỏe lại chỉ sau 10 ngày.

Vừa xuất viện 10 ngày, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của Khả Ngân tiếp tục lo lắng cho bệnh tình của cô khi cô lại nhập nhập viện một lần nữa. Câu chuyện bắt đầu từ lúc cô đăng tải những hình ảnh truyền nước biển khi nằm trên giường bệnh và phải liên tục truyền nước biển trong nhiều ngày liền. Có những hôm, Khả Ngân còn ho ra máu khiến ai nấy cũng lo lắng cho bệnh tình của cô và dường như rất nghiêm trọng. Khả Ngân bị sụt chỉ còn 42kg. Ảnh: Internet Phía Khả Ngân cho biết, nữ diễn viên đã làm việc và hoạt động dày đặc trong suốt nhiều ngày liền mà không kịp nghỉ ngơi. Kèm theo đó là sự thay đổi của thời tiết biến đổi thất thường khiến cho cơ thể của Khả Ngân không kịp thích ứng.

Vào tuần trước, sau khi bệnh tình đã có chuyển biến tốt Khả Ngân đã đăng một bài viết để trấn an người hâm mộ, bạn bè và các đồng nghiệp thân thiết của mình. Cô chia sẻ: "Hiện tại sức khỏe của em đã dần hồi phục và ổn hơn". Sức khỏe của Khả Ngân không được tốt nên cơ thể cũng gầy đi nhiều so với lúc trước. Ảnh: Internet Nhưng vừa ra viện được mấy ngày, thì đến hôm nay Khả Ngân tiếp tục đăng bức ảnh đang truyền nước biển trong bệnh viện kèm caption "Again". Điều này khiến nhiều người cảm thấy lo lắng và hoang mang khi tình hình bệnh của Khả Ngân không mấy tốt như họ vẫn nghĩ. Sau khi những hình ảnh được đang tải, phía đại diện của cô cũng đã cho biết sau khi ra viện, dù sức khỏe đã được tốt lên nhưng vẫn chưa ổn định hoàn toàn, do đó, cô phải tiếp tục đến bệnh viện và chấm dứt tình trạng này.

Chỉ vừa xuất viện được vài hôm thì cô tiếp tục nhập viện để truyền nước biển. Ảnh: Internet Khả Ngân là một cô nàng diễn viên trẻ đầy triển vọng trong làng điện ảnh của Việt Nam, cô từng tham gia đóng nhiều bộ phim và nhận lại nhiều ý kiến khen gợi về tài năng diễn xuất của mình. Cùng với đó cô nàng có tài năng ca hát và chất giọng của Khả Ngân cũng rất riêng. Nhiều người cho rằng sự chăm chỉ không ngừng trau dồi kỹ năng và hình ảnh của mình đã khiến Khả Ngân được đông đảo khán giả biết đến và ủng hộ. Cách đây vài hôm cô nàng còn rạng rỡ đón tuổi mới. Ảnh: FBNV Người hâm mộ nhớ những hình ảnh trước đây khi chưa phải nhập viện, Khả Ngân luôn sở hữu body hay gương mặt góc cạnh đều không thua kém bất kì mỹ nhân nào của showbiz. Khả Ngân với những hình ảnh tươi trẻ, xinh xắn trước đây

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