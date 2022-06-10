Hương Tràm hé lộ căn nhà thuê tại Mỹ: Không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng

Hương Tràm hiện tại đang sống ở một căn nhà thuê tại Mỹ đầy đủ tiện nghi và cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Mới đây, Hương Tràm chia sẻ một số hình ảnh về cuộc sống của mình ở trời Tây. Nữ ca sĩ cho biết mình đang ở thuê một căn hộ không quá rộng lớn sang trọng nhưng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lựa chọn từ bỏ tất cả để sang Mỹ du học nhưng nữ ca sĩ cho biết mình rất hài lòng, vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Hương Tràm đang vừa học thêm tiếng Anh, học lái xe và tự tay nấu nướng và làm việc nhà.

Hương Tràm cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn đi du học của mình. Trong khi rất nhiều người tỏ ra nuối tiếc và nghi ngại thì nữ ca sĩ đã chia sẻ: “Chọn lựa ra đi là Tràm. Chọn lựa từ bỏ những rực rỡ là Tràm. Chọn lựa rời xa bố mẹ, cũng là Tràm. Chọn lựa xa hàng quán ven đường, xa con đường thân thuộc về nhà, xa bạn bè, xa những người yêu thương mình để một mình sang Mỹ du học, cũng Tràm, chứ không ai khác".

Nơi ở của Hương Tràm có tông màu trắng, nhỏ xinh và cả góc riêng thỏa đam mê của nữ ca sĩ. “Đó là một sáng ra khỏi nhà không cần make-up mà không sợ bị soi xét, là những chiều nằm trong căn nhà thuê nghĩ về mình của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Là chổng mông lên giặt giũ, là nhà thuê cũng có lúc cháy máy điều hòa vã mồ hôi thức trắng, là chạy từ trên đồi cao xuống một mình hét ầm ĩ lên mặc kệ mọi người xung quanh chỉ trỏ cười nói”. “Tràm thấy mình bây giờ thật sảng khoái và tươi mới. Cái nghèo này thật phong phú vì nó chứa đựng sự thật, giàu có bằng niềm tin nhưng thực chất đôi khi lại rất nghèo nàn. Hành trình học cách trưởng thành không chỉ là một chuyến đi xa, mà nó diễn ra mỗi ngày, từ lúc bạn biết nhận thức đúng sai đến tận khi lúc tóc đã bạc, mắt đã mờ cũng chưa chắc có thể đưa ra một kết luận chính xác. Càng hiểu biết thì lại càng thấu là mình chưa biết gì”. Cao Thái Sơn thường xuyên đến và nấu ăn tại nhà Hương Tràm. Hiện tại, sau 3 năm sinh sống ở Mỹ, cuộc sống của giọng ca xứ Nghệ đã có nhiều khởi sắc. Cô làm quen được với nhịp sống ở đây. Ngoài ra, Hương Tràm hiện tại đã thay đổi nghệ danh của mình. Giọng ca Em Gái Mưa muốn mọi người gọi cô là "Charmy Pham" ở Mỹ. Tại xứ sở cờ hoa, Hương Tràm khá đắt show và nhận được sự yêu mến của khán giả hải ngoại.

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