Hương Tràm hé lộ căn nhà thuê tại Mỹ: Không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng

Sao Việt 10/06/2022 22:40

Hương Tràm hiện tại đang sống ở một căn nhà thuê tại Mỹ đầy đủ tiện nghi và cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Mới đây, Hương Tràm chia sẻ một số hình ảnh về cuộc sống của mình ở trời Tây. Nữ ca sĩ cho biết mình đang ở thuê một căn hộ không quá rộng lớn sang trọng nhưng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lựa chọn từ bỏ tất cả để sang Mỹ du học nhưng nữ ca sĩ cho biết mình rất hài lòng, vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Hương Tràm đang vừa học thêm tiếng Anh, học lái xe và tự tay nấu nướng và làm việc nhà.

Hương Tràm hé lộ căn nhà thuê tại Mỹ: Không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng - Ảnh 1
Hương Tràm cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn đi du học của mình.

 Trong khi rất nhiều người tỏ ra nuối tiếc và nghi ngại thì nữ ca sĩ đã chia sẻ: 

Chọn lựa ra đi là Tràm. Chọn lựa từ bỏ những rực rỡ là Tràm. Chọn lựa rời xa bố mẹ, cũng là Tràm. Chọn lựa xa hàng quán ven đường, xa con đường thân thuộc về nhà, xa bạn bè, xa những người yêu thương mình để một mình sang Mỹ du học, cũng Tràm, chứ không ai khác".

Hương Tràm hé lộ căn nhà thuê tại Mỹ: Không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng - Ảnh 2

Nơi ở của Hương Tràm có tông màu trắng, nhỏ xinh và cả góc riêng thỏa đam mê

của nữ ca sĩ.

 “Đó là một sáng ra khỏi nhà không cần make-up mà không sợ bị soi xét, là những chiều nằm trong căn nhà thuê nghĩ về mình của hôm qua, hôm nay và ngày mai. Là chổng mông lên giặt giũ, là nhà thuê cũng có lúc cháy máy điều hòa vã mồ hôi thức trắng, là chạy từ trên đồi cao xuống một mình hét ầm ĩ lên mặc kệ mọi người xung quanh chỉ trỏ cười nói”.

Hương Tràm hé lộ căn nhà thuê tại Mỹ: Không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng - Ảnh 3

 “Tràm thấy mình bây giờ thật sảng khoái và tươi mới. Cái nghèo này thật phong phú vì nó chứa đựng sự thật, giàu có bằng niềm tin nhưng thực chất đôi khi lại rất nghèo nàn. Hành trình học cách trưởng thành không chỉ là một chuyến đi xa, mà nó diễn ra mỗi ngày, từ lúc bạn biết nhận thức đúng sai đến tận khi lúc tóc đã bạc, mắt đã mờ cũng chưa chắc có thể đưa ra một kết luận chính xác. Càng hiểu biết thì lại càng thấu là mình chưa biết gì”.

Hương Tràm hé lộ căn nhà thuê tại Mỹ: Không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng - Ảnh 4

 

Hương Tràm hé lộ căn nhà thuê tại Mỹ: Không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng - Ảnh 5

 

Hương Tràm hé lộ căn nhà thuê tại Mỹ: Không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi và ấm cúng - Ảnh 6
Cao Thái Sơn thường xuyên đến và nấu ăn tại nhà Hương Tràm.

 Hiện tại, sau 3 năm sinh sống ở Mỹ, cuộc sống của giọng ca xứ Nghệ đã có nhiều khởi sắc. Cô làm quen được với nhịp sống ở đây. Ngoài ra, Hương Tràm hiện tại đã thay đổi nghệ danh của mình. Giọng ca Em Gái Mưa muốn mọi người gọi cô là "Charmy Pham" ở Mỹ. Tại xứ sở cờ hoa, Hương Tràm khá đắt show và nhận được sự yêu mến của khán giả hải ngoại.

Hôn nhân viên mãn của NSƯT Bảo Quốc: Cả đời chỉ yêu 1 người phụ nữ, đưa hết tiền về cho vợ

Hôn nhân viên mãn của NSƯT Bảo Quốc: Cả đời chỉ yêu 1 người phụ nữ, đưa hết tiền về cho vợ

Dù đã gắn bó bên nhau hơn 50 năm nhưng nghệ sĩ Bảo Quốc tâm sự ông mong muốn hai vợ chồng sống thêm 50 năm nữa để tiếp tục yêu nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Tràm Du học căn hộ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 39 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 29 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 29 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"