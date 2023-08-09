Hot: "Họa mi núi rừng" Siu Black sắp làm đám cưới với chồng cũ sau 5 năm tái hợp

Sau 10 năm chia tay, họ tái hợp năm 2019 và mong muốn tổ chức đám cưới tại nhà thờ.

Mới đây, khi chia sẻ với VietNamNet, Siu Black và chồng cũ - ông Nguyễn Đức Hùng ngày trước chỉ đăng ký kết hôn, chưa từng làm đám cưới. Vì vậy, họ dự định tổ chức hôn lễ theo nghi thức Công giáo tại nhà thờ ở Đắk Lắk, Kon Tum vào năm 2024 - tròn 5 năm tái hợp.

Được biết, Siu Black và chồng đã học xong giáo lý hôn nhân nhưng chờ qua năm sau mới tổ chức đám cưới vì chị gái ca sĩ vừa qua đời.

Ảnh minh họa: Internet

Trước nay, Siu Black khá kín tiếng về đời tư, nên thông tin và hình ảnh về chồng cũ của chị không nhiều. Khi nữ ca sĩ xác nhận tái hợp, danh tính của người đàn ông này một lần nữa khiến nhiều người phải tò mò.

Chồng cũ của Siu Black tên Nguyễn Đức Hùng, từng là cầu thủ bóng chuyền của tỉnh Đắk Lắk. Vào năm 1987, trong một lần đi biểu diễn ở Campuchia, Siu Black có duyên gặp gỡ Nguyễn Đức Hùng, rồi đem lòng yêu thương.

Năm 2009 cặp đôi ly hôn do chồng cũ có mối quan hệ ngoài luồng. Trong những năm chia tay, ca sĩ sống một mình còn ông xã lập gia đình mới nhưng không hạnh phúc.



Chồng cũ của Siu Black tên Nguyễn Đức Hùng, từng là cầu thủ bóng chuyền của tỉnh Đắk Lắk.

Vài năm qua, "họa mi núi rừng" gần như vắng bóng khỏi làng giải trí. Chị sống bình lặng tại quê nhà Kon Tum. Hiện vợ chồng chị sống cùng gia đình con trai cả ở Kon Tum. Hàng ngày, Siu Black cùng ông xã nuôi heo, thỉnh thoảng có show thì đi hát.

Năm 2013, thông tin Siu Black vỡ nợ đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ. Thời điểm đó, nữ ca sĩ cho biết mình nợ 2 tỷ đồng do kinh doanh thua lỗ. Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin cho rằng con số thực tế còn cao hơn. Thậm chí trong một số đêm diễn, chủ nợ còn bao vây dưới hàng ghế khán giả để đợi Siu Black đòi tiền.

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