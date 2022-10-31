Hot beauty blogger "Rich kid" Nguyên Newin cho ra mắt sản phẩm đầu tay lấn sân sang làm ca sĩ?

Sao Việt 31/10/2022 08:29

Vào ngày 27/10/2022 beauty blogger Nguyên Newin cho ra mắt ca khúc "Đừng qua mặt em". Nội dung ca khúc được người đẹp lấy ý tưởng từ chuyện tình cảm của chính mình.

Nhờ sở hữu phong cách tiểu thư, gây ấn tượng với đông đảo người hâm mộ bằng ngoại hình xinh đẹp cùng việc xây dựng nội dung sáng tạo, chưa kể thường xuyên có những chuyến xuất ngoại cực kỳ đầu tư, nên Nguyên Newin còn được truyền thông ưu ái gọi là "rich kid" của giới beauty blogger Sài thành. 

Hot beauty blogger 'Rich kid' Nguyên Newin cho ra mắt sản phẩm đầu tay lấn sân sang làm ca sĩ? - Ảnh 1

Với phong cách thời trang sang chảnh Nguyên Newin còn được truyền thông ưu ái gọi là "rich kid" của giới beauty blogger Sài thành. 

Ảnh minh họa: Internet

Sở hữu kênh YouTube cá nhân với hơn 540K lượt đăng ký cùng những video hơn 10 triệu views, Nguyên Newin (tên thật là Hoàng Bảo Nguyên, sinh năm 1997) là cái tên không quá xa lạ trong giới beauty blogger. Với niềm đam mê âm nhạc cũng như khát khao thử sức ở một lĩnh vực mới, Nguyên Newin đã chào sân Vpop bằng sản phẩm âm nhạc “Đừng Qua Mặt Em” - một ca khúc RnB Hiphop sáng tác bởi Yue Chan và phối khí bởi 2pillz.

Hot beauty blogger 'Rich kid' Nguyên Newin cho ra mắt sản phẩm đầu tay lấn sân sang làm ca sĩ? - Ảnh 2

Nguyên Newin chính thức cho ra mắc sản phẩm đầu tay vào ngày 27/10/2022 vừa qua mở màn cho chặng đường ca hát của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ về cảm hứng cho sự ra đời của sản phẩm debut này, Nguyên Newin cho biết: “Bài hát cũng như storyline của MV được lấy ý tưởng từ chính câu chuyện tình cảm cá nhân của Nguyên Newin. Nội dung bài hát kể về câu chuyện một cô gái đang trong quá trình bước ra khỏi cuộc tình vừa kết thúc, quyết định buông bỏ tất cả để bắt đầu hành trình tìm lại chính bản thân mình, sẵn sàng bỏ lại sau lưng những kỷ niệm đã qua”.

Hot beauty blogger 'Rich kid' Nguyên Newin cho ra mắt sản phẩm đầu tay lấn sân sang làm ca sĩ? - Ảnh 3

MV “Đừng Qua Mặt Em” được Nguyên Newin và ekip đầu tư rất nhiều về phần ý tưởng đi cùng các hình ảnh ẩn dụ một cách khéo léo.

Ảnh minh họa: Internet

 

Hot beauty blogger 'Rich kid' Nguyên Newin cho ra mắt sản phẩm đầu tay lấn sân sang làm ca sĩ? - Ảnh 4

Để khẳng định niềm đam mê với âm nhạc, trong tương lai, Nguyên Newin sẽ tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm mới, trong đó chắc chắn sẽ có thêm một vài sản phẩm nữa liên quan đến những trải nghiệm tình cảm cá nhân của cô nàng Gen Z đầy tài năng này.

Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   Nguyên Newin Beauty blogger làm ca sĩ Sao Việt

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