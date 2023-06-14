"Hoàng đế tuồng cổ" Minh Cảnh tái xuất ở tuổi U90: Vẫn đam mê ca hát dù mang bệnh hiểm nghèo

Sao Việt 14/06/2023 19:53

'Đệ nhất danh ca vọng cổ' Minh Cảnh sẽ về nước làm liveshow đầu tiên trong đời ca hát sau gần 20 năm ở Mỹ.

Liveshow mang tên Danh ca Minh Cảnh - Bao Công tra án Quách Hòe dự kiến diễn ra đêm 15/7 tới tại Nhà hát Bến Thành TP.HCM có thể xem là buổi biểu diễn cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp dài 64 năm của ông.

Ông bầu Gia Bảo nói việc mời danh ca Minh Cảnh về nước biểu diễn ở tuổi 86 là bài toán khó. Khi nhận lời mời, ông liền yêu cầu Gia Bảo kể ngay loạt vai diễn, tác phẩm nổi bật rồi tỏ ra ưng ý khi Gia Bảo trả lời lưu loát. 

'Hoàng đế tuồng cổ' Minh Cảnh tái xuất ở tuổi U90: Vẫn đam mê ca hát dù mang bệnh hiểm nghèo - Ảnh 1
Ông bầu Gia Bảo đã mời danh ca Minh Cảnh về nước biểu diễn ở tuổi 86

Suốt thời gian dài Minh Cảnh vắng bóng, thỉnh thoảng đi hát ở chùa tại Mỹ. Hai đồng nghiệp yêu quý là NSND Diệp Lang và NSƯT Vũ Linh qua đời khiến ông đau buồn, cảm thấy thôi thúc trở lại sân khấu.

Minh Cảnh không đặt nặng vấn đề cát-sê, chỉ đề nghị Gia Bảo lo chi phí đi lại. Vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam khoảng 2.500 USD/người, tính cả trợ lý là 5.000 USD (khoảng 117 triệu đồng). Ông bầu trẻ chấp nhận tốn kém để mời danh ca về nước.

'Hoàng đế tuồng cổ' Minh Cảnh tái xuất ở tuổi U90: Vẫn đam mê ca hát dù mang bệnh hiểm nghèo - Ảnh 2
Dù ở tuổi 86 nhưng danh ca vẫn rất đam mê ca hát 

Kế đến, việc chọn tác phẩm và bạn diễn cho Minh Cảnh khó không kém. Bạn diễn của ông năm xưa hầu như qua đời, giải nghệ hoặc lâu không tái xuất. 

Vở Bao Công tra án Quách Hòe được Gia Bảo và Minh Cảnh nhận định phù hợp nhất. Tác phẩm chưa từng được diễn trên sân khấu, chỉ có bản thu âm có độ dài 1,5 giờ.

Gia Bảo cùng nghệ sĩ Chí Linh bàn bạc dựng lại vở diễn với độ dài ước tính 2 giờ, mời các nghệ sĩ Thanh Hằng, Linh Tâm, Vân Hà, Phượng Loan, Trọng Phúc, Võ Minh Lâm... Đặc biệt, nghệ sĩ Bích Hạnh sẽ trở lại với vai Lưu hoàng hậu từng thể hiện.

'Hoàng đế tuồng cổ' Minh Cảnh tái xuất ở tuổi U90: Vẫn đam mê ca hát dù mang bệnh hiểm nghèo - Ảnh 3
Sức khỏe danh ca Minh Cảnh còn khá tốt, giọng ca vẫn phong độ

Ngoài vở Bao Công tra án Quách Hòe, liveshow còn có ca cảnh Lưu Bình - Dương Lễ để Minh Cảnh được hát cùng NSND Minh Vương, Thanh Tuấn từng hoạt động tại đoàn Kim Chung năm xưa. Buổi gặp Minh Cảnh ở Mỹ, Gia Bảo nhận định sức khỏe ông khá tốt, giọng ca vẫn phong độ dù làn hơi không đầy đặn như trước đây. 

Minh Cảnh tên thật là Nguyễn Văn Cảnh. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo đông con tại Chợ Lớn, Sài Gòn, trải qua tuổi thơ cơ hàn, phải lăn lộn vào đời sớm để mưu sinh, như đi lượm ve chai, bán bánh cam, chuối chiên. Năm 1959, vốn mê hát cải lương, Minh Cảnh được ông Hai Sĩ dạy ca vọng cổ, sau đó được nghệ sĩ vĩ cầm Văn Được hướng dẫn ca tài tử. Năm 1960, ông theo hát ở đoàn Kim Chung.

'Hoàng đế tuồng cổ' Minh Cảnh tái xuất ở tuổi U90: Vẫn đam mê ca hát dù mang bệnh hiểm nghèo - Ảnh 4
Minh Cảnh được báo giới đương thời xưng tụng là "hoàng đế tuồng cổ"

Thập niên 1960-1970, ông nổi tiếng khi hát các làn điệu vọng cổ của cố soạn giả Viễn Châu như Võ Đông Sơ, Lương Sơn Bá, Mưa trên phố Huế, Sầu vương ý nhạc, Chuyến xe lam chiều, Lưu Bình - Dương LễTrái sầu riêng (với Mỹ Châu), Ni cô và kiếm sĩ (với Diệu Hiền). Ông lập đoàn hát và kiêm diễn các vai kép chánh, tỏa sáng rực rỡ với những tuồng cải lương Bên cầu vọng thê, Manh áo quê nghèo, Bích Vân cung kỳ án, Trinh nữ lầu xanh, Lời thơ trên huyết, từ đó được báo giới đương thời xưng tụng là "hoàng đế tuồng cổ".

Quỳnh Lương chán ghét chính mình khi đóng vai quá ác

Quỳnh Lương chán ghét chính mình khi đóng vai quá ác

Quỳnh Lương cho biết vai diễn trong phim "Mặt trời mùa đông" là kiểu người mà cô ghét nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   Danh ca Minh Cảnh Minh Cảnh 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

MC Quyền Linh: Điều tôi muốn để lại cho các con không phải là tài sản

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?

Hoa hậu Bảo Ngọc phông bạt, giả thư trúng tuyển Đại học Columbia?