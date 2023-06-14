Ông bầu Gia Bảo nói việc mời danh ca Minh Cảnh về nước biểu diễn ở tuổi 86 là bài toán khó. Khi nhận lời mời, ông liền yêu cầu Gia Bảo kể ngay loạt vai diễn, tác phẩm nổi bật rồi tỏ ra ưng ý khi Gia Bảo trả lời lưu loát.

Liveshow mang tên Danh ca Minh Cảnh - Bao Công tra án Quách Hòe dự kiến diễn ra đêm 15/7 tới tại Nhà hát Bến Thành TP.HCM có thể xem là buổi biểu diễn cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp dài 64 năm của ông.

Minh Cảnh không đặt nặng vấn đề cát-sê, chỉ đề nghị Gia Bảo lo chi phí đi lại. Vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam khoảng 2.500 USD/người, tính cả trợ lý là 5.000 USD (khoảng 117 triệu đồng). Ông bầu trẻ chấp nhận tốn kém để mời danh ca về nước.

Suốt thời gian dài Minh Cảnh vắng bóng, thỉnh thoảng đi hát ở chùa tại Mỹ. Hai đồng nghiệp yêu quý là NSND Diệp Lang và NSƯT Vũ Linh qua đời khiến ông đau buồn, cảm thấy thôi thúc trở lại sân khấu.

Dù ở tuổi 86 nhưng danh ca vẫn rất đam mê ca hát

Kế đến, việc chọn tác phẩm và bạn diễn cho Minh Cảnh khó không kém. Bạn diễn của ông năm xưa hầu như qua đời, giải nghệ hoặc lâu không tái xuất.

Vở Bao Công tra án Quách Hòe được Gia Bảo và Minh Cảnh nhận định phù hợp nhất. Tác phẩm chưa từng được diễn trên sân khấu, chỉ có bản thu âm có độ dài 1,5 giờ.

Gia Bảo cùng nghệ sĩ Chí Linh bàn bạc dựng lại vở diễn với độ dài ước tính 2 giờ, mời các nghệ sĩ Thanh Hằng, Linh Tâm, Vân Hà, Phượng Loan, Trọng Phúc, Võ Minh Lâm... Đặc biệt, nghệ sĩ Bích Hạnh sẽ trở lại với vai Lưu hoàng hậu từng thể hiện.

Sức khỏe danh ca Minh Cảnh còn khá tốt, giọng ca vẫn phong độ

Ngoài vở Bao Công tra án Quách Hòe, liveshow còn có ca cảnh Lưu Bình - Dương Lễ để Minh Cảnh được hát cùng NSND Minh Vương, Thanh Tuấn từng hoạt động tại đoàn Kim Chung năm xưa. Buổi gặp Minh Cảnh ở Mỹ, Gia Bảo nhận định sức khỏe ông khá tốt, giọng ca vẫn phong độ dù làn hơi không đầy đặn như trước đây.

Minh Cảnh tên thật là Nguyễn Văn Cảnh. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo đông con tại Chợ Lớn, Sài Gòn, trải qua tuổi thơ cơ hàn, phải lăn lộn vào đời sớm để mưu sinh, như đi lượm ve chai, bán bánh cam, chuối chiên. Năm 1959, vốn mê hát cải lương, Minh Cảnh được ông Hai Sĩ dạy ca vọng cổ, sau đó được nghệ sĩ vĩ cầm Văn Được hướng dẫn ca tài tử. Năm 1960, ông theo hát ở đoàn Kim Chung.

Minh Cảnh được báo giới đương thời xưng tụng là "hoàng đế tuồng cổ"

Thập niên 1960-1970, ông nổi tiếng khi hát các làn điệu vọng cổ của cố soạn giả Viễn Châu như Võ Đông Sơ, Lương Sơn Bá, Mưa trên phố Huế, Sầu vương ý nhạc, Chuyến xe lam chiều, Lưu Bình - Dương Lễ, Trái sầu riêng (với Mỹ Châu), Ni cô và kiếm sĩ (với Diệu Hiền). Ông lập đoàn hát và kiêm diễn các vai kép chánh, tỏa sáng rực rỡ với những tuồng cải lương Bên cầu vọng thê, Manh áo quê nghèo, Bích Vân cung kỳ án, Trinh nữ lầu xanh, Lời thơ trên huyết, từ đó được báo giới đương thời xưng tụng là "hoàng đế tuồng cổ".