Hồ Ngọc Hà ngày càng nhuận sắc, là mẹ 3 con nhưng thân hình vẫn siêu nóng bỏng nhờ giữ thói quen này trong 15 năm qua

Sao Việt 31/05/2023 09:00

15 năm gắn bó với bộ môn này đã giúp Hồ Ngọc Hà luôn giữ được cơ thể dẻo dai, tâm trí bình an và tràn đầy năng lượng tích cực.

Là một nghệ sĩ tên tuổi của làng giải trí Việt, Hồ Ngọc Hà khá bận rộn với lịch trình công việc mỗi ngày nhưng cô luôn cố gắng dành thời gian cho bộ môn yoga để giữ dáng và nâng cao sức khỏe, giúp bản thân đáp ứng được nhu cầu công việc một cách tốt nhất.

Hồ Ngọc Hà ngày càng nhuận sắc, là mẹ 3 con nhưng thân hình vẫn siêu nóng bỏng nhờ giữ thói quen này trong 15 năm qua - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà 'làm bạn với yoga' đã được 15 năm

Nữ ca sĩ chia sẻ, một ngày của cô nhất quyết phải làm đủ 4 việc đều đặn là đi học, đi họp công việc, đi diễn và tập yoga. Những hình ảnh của Hồ Ngọc Hà khi khoe dáng với bộ môn yoga truyền khá nhiều động lực cho mọi người cùng đến phòng tập.

Hồ Ngọc Hà được xem là một trong những sao nữ chăm tập yoga nhất làng giải trí Việt. Trên trang cá nhân, người đẹp thường chia sẻ những hình ảnh, video tập luyện yoga, thu hút sự quan tâm của khán giả. Hồ Ngọc Hà duy trì việc vận động mỗi sáng. Buổi tập của nữ ca sĩ thường kéo dài từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, bao gồm cả khởi động và giãn cơ cuối buổi.

Hồ Ngọc Hà ngày càng nhuận sắc, là mẹ 3 con nhưng thân hình vẫn siêu nóng bỏng nhờ giữ thói quen này trong 15 năm qua - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà được xem là một trong những sao nữ chăm tập yoga nhất làng giải trí Việt

Giọng ca 8X cho biết trước đây cô tập yoga để đẹp, sau này tập để khỏe mạnh và giữ nguồn năng lượng tích cực. Nhờ chăm chỉ tập luyện, Hồ Ngọc Hà luôn giữ hình thể săn chắc và vẻ ngoài trẻ trung. 

Hồ Ngọc Hà ngày càng nhuận sắc, là mẹ 3 con nhưng thân hình vẫn siêu nóng bỏng nhờ giữ thói quen này trong 15 năm qua - Ảnh 3
Nhờ chăm chỉ tập luyện, Hồ Ngọc Hà luôn giữ hình thể săn chắc và vẻ ngoài trẻ trung

Ca sĩ cũng từng chia sẻ về bí quyết lấy lại vóc dáng sau khi sinh Lisa và Leon: 'Bạn thân của tôi chính là 7749 tư thế yoga đó mọi người. Dù có tốn hàng đống tiền vào quần áo đẹp thì cũng... công cốc hết nếu bỏ qua yoga và tập luyện. Nhờ kiên trì với yoga mà tôi đã lấy lại thân hình thon gọn, tâm trí cũng bình an và thư thái hơn rất nhiều'. 

Hồ Ngọc Hà ngày càng nhuận sắc, là mẹ 3 con nhưng thân hình vẫn siêu nóng bỏng nhờ giữ thói quen này trong 15 năm qua - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh nhờ chăm tập yoga

Khi cặp song sinh Lisa - Leon chưa đầy 3 tháng, giọng ca "Cô đơn trên sofa" đã trở lại guồng tập luyện yoga nhẹ nhàng mỗi buổi sáng. Bên cạnh đó cô nàng cũng 'rủ rê' cả mẹ cùng tập bộ môn này với mình. 

Hồ Ngọc Hà ngày càng nhuận sắc, là mẹ 3 con nhưng thân hình vẫn siêu nóng bỏng nhờ giữ thói quen này trong 15 năm qua - Ảnh 5
Nữ ca sĩ cùng mẹ luyện tập yoga mỗi ngày 

Nhờ chăm chỉ tập yoga, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ phong độ nhan sắc ở tuổi 39. Nữ ca sĩ luôn được khen ngợi bởi vóc dáng săn chắc, gần như không có mỡ thừa. Nữ ca sĩ quan niệm rằng trong yoga, không cần phải tập những động tác quá khó. 'Không cần phải tập siêu mà phải tập đều, sẽ giúp cơ thể, tâm trí nhẹ nhàng và bình an mỗi ngày', Hồ Ngọc Hà chia sẻ

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