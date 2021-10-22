Hé lộ ‘người thương mới’ của Lê Lộc trong ‘Văn phòng đại chiến’, điển trai và thư sinh lắm à nghen!

Sao Việt 22/10/2021 00:06

Lê Lộc chính thức trở lại sóng truyền hình với vai diễn mới trong dự án mang tên ‘Văn Phòng Đại Chiến’. Trong phim, nữ diễn viên sẽ hoá thân thành một cô nàng mê Kpop nhưng lại làm việc trong văn phòng tư vấn ly hôn.

Lê Lộc gây ấn tượng mạnh với khán giả gần xa thông qua những chương trình truyền hình với tính cách nhí nhảnh, đáng yêu cùng sự thông minh, duyên dáng. Cuối năm 2021, Lê Lộc sẽ thử sức trong lĩnh vực phim truyền hình, chính thức góp mặt vào dự án “Văn Phòng Đại Chiến” .

Hé lộ ‘người thương mới’ của Lê Lộc trong ‘Văn phòng đại chiến’, điển trai và thư sinh lắm à nghen! - Ảnh 1

Trong phim, Lê Lộc hoá thân thành Quỳnh Mai, một cô gái xinh đẹp, mỏng manh. Quỳnh Mai làm việc cho công ty tư vấn ly hôn, nơi chứa đầy rẫy những chuyện tình lâm li bi đát, cô chứng kiến không ít những cặp đôi tan tan hợp hợp. Tuy nhiên, trước môi trường làm việc như vậy, Quỳnh Mai lại sở hữu một tính cách lạc quan, vô tư. Đặc biệt, sở thích mê Kpop và các “oppa” Hàn Quốc của Quỳnh Mai như nguồn năng lượng dồi dào giúp cô nàng thêm yêu đời.

Hé lộ ‘người thương mới’ của Lê Lộc trong ‘Văn phòng đại chiến’, điển trai và thư sinh lắm à nghen! - Ảnh 2Hé lộ ‘người thương mới’ của Lê Lộc trong ‘Văn phòng đại chiến’, điển trai và thư sinh lắm à nghen! - Ảnh 3

Một điểm gây chú ý khác trong dự án “Văn Phòng Đại Chiến” chính là mối tình “oan gia ngõ hẹp” của Lê Lộc cùng nam diễn viên Quang Thái. Nếu nhân vật của Lê Lộc làm việc trong văn phòng tư vấn ly hôn thì Quang Thái lại là nhân viên của công ty mai mối. Hai người ngay từ đầu đã không hề ưa nhau, xảy ra không ít những cuộc chiến dở khóc dở cười nơi công sở. Quan trọng hơn, nhân vật Quang Thái thủ vai lại có tính cách chậm nhiệt, lù khù, anh chàng rất ghét Quỳnh Mai và nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể yêu được một cô gái như vậy. Nàng sôi động, chàng trầm tĩnh, hai con người với hai tính cách khác biệt lại làm việc trong môi trường trái ngược nhau tạo nên một cặp đôi “trái dấu” vô cùng đáng yêu. Liệu rằng, cặp đôi oan gia này sẽ trở thành “người dưng ngược lối” hay “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, tất cả sẽ được giải đáp trong “Văn Phòng Đại Chiến” .

Hé lộ ‘người thương mới’ của Lê Lộc trong ‘Văn phòng đại chiến’, điển trai và thư sinh lắm à nghen! - Ảnh 4

"Văn Phòng Đại Chiến” là một sitcom truyền hình xoay quanh cuộc chiến nơi công sở, tình yêu đôi lứa của những chàng trai, cô gái của 2 bên văn phòng tư vấn ly hôn và công ty mai mối. Một bên luôn tìm cách bảo vệ và giành quyền lợi về vật chất lẫn tinh thần cho những người phụ nữ, một bên luôn mong muốn giúp đỡ cho các đối tượng muốn kết hôn và tìm được một nửa của cuộc đời. Hai văn phòng, hai ngành nghề trái ngược liệu có thể tìm được sự đồng điệu và tiếng nói chung?

Hé lộ ‘người thương mới’ của Lê Lộc trong ‘Văn phòng đại chiến’, điển trai và thư sinh lắm à nghen! - Ảnh 5Hé lộ ‘người thương mới’ của Lê Lộc trong ‘Văn phòng đại chiến’, điển trai và thư sinh lắm à nghen! - Ảnh 6

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên gồm NS Đào Vân Anh, NS Phương Bình, NS Thanh Ngọc, Anh Tài, Vũ Ngọc Ánh, Quang Thái, Lê Lộc, Phạm Hy, Dương Gia Mỹ, Hồ Bích Trâm, Lê Thanh Bảo Anh…. 

Đón xem “Văn Phòng Đại Chiến” được phát sóng vào lúc 19g55 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 03/11/2021.

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Từ khóa:   Lê Lộc Quang Thái Văn Phòng Đại Chiến

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