Hé lộ danh tính người phụ nữ 'bí ẩn' sinh con gái thứ 2 cho Trần Bảo Sơn

Sao Việt 27/06/2021 07:00

Người yêu hiện tại của nam diễn viên Trần Bảo Sơn không tham gia hoạt động nghệ thuật mà là một doanh nhân.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Trương Ngọc Ánh, mới đây, diễn viên Trần Bảo Sơn gây dậy sóng cộng đồng mạng khi bất ngờ khoe hình ảnh con gái thứ hai của mình nhưng danh tính mẹ của đứa bé này vẫn được giấu kín. Được biết, cô công chúa nhỏ tên là Trần Bảo Khanh (tên tiếng Anh là Kendall Trần - PV). Cô bé ra đời từ năm 2020 nhưng gần đây mới được nam diễn viên tiết lộ.

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Trần Bảo Sơn công khai hình ảnh con gái thứ 2 trên trang cá nhân vào cuối tháng 5/2021 - Ảnh: FBNV

Sau khi thông báo tin vui, danh tính của người phụ nữ bí ẩn của Trần Bảo Sơn khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò. Được biết, người yêu hiện tại của nam diễn viên không tham gia hoạt động nghệ thuật mà chỉ là một doanh nhân.

Mới đây, chia sẻ với Ngoisao.net, "nửa kia" của Bảo Sơn cho biết cô vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ hình ảnh hay danh tính của mình. Bởi vì, hiện tại cô chỉ muốn tập trung vào công việc kinh doanh, ngại gây ồn ào trên báo chí, truyền thông: "Có thể trong tương lai tôi sẽ thoải mái chia sẻ hơn nhưng bây giờ tôi chưa sẵn sàng".

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Hình ảnh hiếm hoi được bạn gái Trần Bảo Sơn đăng tải trên trang cá nhân. Dù chỉ chụp từ phía sau nhưng có thể thấy cô sở hữu vóc dáng đẹp, cao ráo và gợi cảm - Ảnh: FBNV

Mặc dù, trên trang cá nhân, người yêu của nam diễn viên không tiết lộ danh tính hay hình ảnh của bản thân nhưng cô vẫn luôn thoải mái khoe hình ảnh, thông tin của con gái. Chia sẻ thêm với Ngoisao.net, cô cho biết'Tôi bị nghiện con. Nhìn con lớn lên, thay đổi mỗi ngày tôi mê lắm. Chắc không riêng tôi mà nhiều bậc cha mẹ cũng tự hào, thích khoe con, từ người bình thường tới người nổi tiếng. Bởi trong mắt cha mẹ, con cái luôn là những thiên thần"

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Trên trang cá nhân, người yêu của Trần Bảo Sơn thường xuyên cập nhật hình ảnh con gái Bảo Khanh - Ảnh: FBNV
Hậu ly hôn Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn lộ mặt con gái nhỏ thứ 2 nhưng vẫn 'khư khư' giấu kín danh tính mẹ đứa bé

Hậu ly hôn Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn lộ mặt con gái nhỏ thứ 2 nhưng vẫn 'khư khư' giấu kín danh tính mẹ đứa bé

Kết thúc cuộc hôn nhân 9 năm với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn cũng kín đáo hơn trong việc chia sẻ đời tư tình cảm. Sau khi ly hôn, anh vừa thông báo tin vui có thêm con gái nhưng lần này, danh tính mẹ đứa bé vẫn là ẩn số.

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