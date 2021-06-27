Hé lộ danh tính người phụ nữ 'bí ẩn' sinh con gái thứ 2 cho Trần Bảo Sơn

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Trương Ngọc Ánh, mới đây, diễn viên Trần Bảo Sơn gây dậy sóng cộng đồng mạng khi bất ngờ khoe hình ảnh con gái thứ hai của mình nhưng danh tính mẹ của đứa bé này vẫn được giấu kín. Được biết, cô công chúa nhỏ tên là Trần Bảo Khanh (tên tiếng Anh là Kendall Trần - PV). Cô bé ra đời từ năm 2020 nhưng gần đây mới được nam diễn viên tiết lộ.

Trần Bảo Sơn công khai hình ảnh con gái thứ 2 trên trang cá nhân vào cuối tháng 5/2021 - Ảnh: FBNV

Sau khi thông báo tin vui, danh tính của người phụ nữ bí ẩn của Trần Bảo Sơn khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tò mò. Được biết, người yêu hiện tại của nam diễn viên không tham gia hoạt động nghệ thuật mà chỉ là một doanh nhân.