Hậu kết hôn 17 năm với chồng ngoại quốc, hôn nhân của 'gái nhảy' nức tiếng Sài Thành hiện tại ra sao?

So với các người mẫu đương thời như Thân Thúy Hà hay Xuân Lan, Bằng Lăng có nét đẹp đặc trưng là sở hữu đôi chân dài, làn da nâu khỏe khoắn cùng gương mặt cá tính tạo nên sức hút riêng biệt. Vì vậy, nữ siêu mẫu này được xem là một "viên ngọc trai đen" của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam.

Người đẹp Bằng Lăng là một trong những người mẫu thế hệ đầu tiên của Việt Nam vào những năm đầu thập niên 2000. Năm 2002, Bằng Lăng lọt vào top 10 cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu Thời trang châu Á (tiền thân của Siêu mẫu Việt Nam).

Trong một bài phỏng vấn năm 2018, siêu mẫu Bằng Lăng từng tâm sự rằng: "Thời đó 50.000 đồng là con số lớn. Tôi nhảy đến tóe máu chân mà không thấy đau. Tối đi làm vũ trường, sáng đến trường học bình thường".

Thành công là thế, nhưng ít ai biết được rằng người mẫu Bằng Lăng từng xuất thân trong một gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn. Để có tiền trang trải cuộc sống và giúp đỡ bố mẹ, khi mới 15 tuổi, Bằng Lăng đã bắt đầu làm việc tại một vũ trường nhảy. Với khát vọng kiếm thật nhiều tiền, cô đã không ngừng rèn luyện kỹ năng và nhận hỗ trợ biểu diễn cho các ca sĩ, nghệ sĩ hoặc bất cứ ai có nhu cầu.

Với dáng vóc nổi bật, làn da nâu và khuôn mặt cá tính, Bằng Lăng đã có cơ hội thử sức ở vai trò người mẫu và đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, do công việc đi nhảy vũ trường trong quá khứ, cô đã phải đối mặt với nhiều sự dị nghị từ một số đồng nghiệp và nhà thiết kế. Ngay cả khi cô đã trở thành một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng thì họ vẫn không chấp nhận cho cô mặc trang phục của họ.

Cựu siêu mẫu còn gây ấn tượng mạnh với vai diễn trong phim 'Cải ơi'

Ngoài vai trò người mẫu, vào năm 2003 nàng siêu mẫu còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt là vai diễn Ngọc - một cô gái làng chơi bất cần đời nhưng luôn khao khát mái ấm gia đình trong bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng.

Sau khi gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai diễn đầu tay, nàng siêu mẫu tiếp tục gây dấu ấn trong làng điện ảnh với sự xuất hiện trong các bộ phim như Gái Nhảy 2, Lọ Lem Hè Phố, Nữ Tướng Cướp... Ngoài ra, cô còn tham gia đóng phim truyền hình.

Năm 2007, khi sự nghiệp của cựu siêu mẫu Sài thành đang trên đà phát triển, cô bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí và tiến tới hôn nhân với doanh nhân người Đức có tên là Claas Schaberg. Chồng cô là cố vấn tài chính cho một công ty lớn. Sau đó, cô đã theo chồng ra nước ngoài sinh sống.

Vào 2007, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Bằng Lăng bất ngờ lấy chồng và rút khỏi showbiz

Được biết, cặp đôi chỉ mất một thời gian ngắn tìm hiểu đã quyết định tiến tới hôn nhân một cách nhanh chóng, điều này đã khiến cho nhiều khán giả cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên, nàng siêu mẫu chỉ giữ im lặng trước những lời đồn đoán và chỉ tập trung cho cuộc sống riêng của mình.

Cựu người mẫu từng hạnh phúc chia sẻ: “Claas rất khó chịu với những người đàn ông đi nói xấu phụ nữ. Claas yêu tôi và tin tưởng tôi rất nhiều. Và điều này thì tôi không tìm được ở những người đàn ông khác. Anh ấy chẳng khác nào một cây cổ thụ để cho tôi dựa vào”.

Tuy là một người hay ghen tuông nhưng chồng của Bằng Lăng bù lại rất chu đáo, lãng mạn và chịu được tính bướng bỉnh của cô

Trong suốt hơn 17 năm qua, Bằng Lăng hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và khán giả. Lí do cho sự vắng mặt của cựu siêu mẫu, cư dân mạng đồn đoán rằng có thể là do cô sinh con. Người đẹp có 2 cậu con trai là Oskar (2009) và bé Caspar (2011).

Cựu siêu mẫu có 2 người con trai là Oskar (2009) và Caspar (2011)

Vì tính chất công việc của chồng, gia đình của cô thường xuyên di chuyển và sinh sống tại nhiều nước như Thái Lan hoặc Mỹ. Từ năm 2019 đến nay, gia đình cựu người mẫu đã sinh sống ở một biệt thự đi thuê rộng 5.600 m2 tại Singapore.

Căn biệt thự rộng 5.600m2 tại Singapore của gia đình Bằng Lăng

Hiện tại, cô vẫn tập trung vào việc chăm sóc hai con và vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Ngoài việc giữ dáng bằng việc duy trì chế độ tập luyện, cô còn dành thời gian để học thêm về thiết kế. Nàng cựu siêu mẫu từng chia sẻ rằng ông xã là một người hay ghen tuông nhưng bù lại rất chu đáo, lãng mạn và chịu được tính bướng bỉnh của Bằng Lăng.

Vì chồng thường xuyên phải đi công tác, nên trong nhà thường chỉ có 3 mẹ con. Vì để tình cảm gia đình được gắn kết hơn và cải thiện sức khỏe, gia đình Bằng Lăng thường dành thời gian cuối tuần để tham gia các hoạt động vui chơi, rèn luyện thể lực.

Gia đình Bằng Lăng thường dành thời gian cuối tuần để tham gia các hoạt động vui chơi, rèn luyện thể lực chung với nhau

Nói về cuộc hôn nhân hạnh phúc, Bằng Lăng từng chia sẻ: "17 năm kết hôn, chúng tôi thấu hiểu, đồng cảm nhiều thứ trong cuộc sống. Vợ chồng tôi có thể tâm sự với nhau về bất kỳ điều gì. Vì ông xã tôi bận rộn nên mỗi tuần chúng tôi dành ít nhất một buổi hẹn hò, ăn tối để thư giãn cùng nhau".

Ở tuổi 44, cựu siêu mẫu vẫn giữ được vẻ đẹp tuyệt vời và sức quyến rũ. Cô thường xuyên tập luyện tại phòng gym, bơi lội và đạp xe cùng con cái để duy trì sức khỏe và hình thể.

Ở tuổi 44, người đẹp vẫn giữ được thân hình 'chuẩn chỉnh' vì thường xuyên đi tập thể dục

Dù đã 2 con nhưng cựu siêu vẫn giữ rất quyến rũ và cá tính

Khi nói về việc rút lui khỏi showbiz khi đang ở trên đỉnh cao, người đẹp tiếc nuối chia sẻ: "Tôi cũng nhớ nghề chứ. Thi thoảng tôi về Việt Nam tham gia một số dự án của bạn thân, nhưng tôi chưa có kế hoạch dài hơi để trở lại showbiz. Vì tôi phải lo cho gia đình, con cái. Ông xã của tôi đi công tác hoài nên việc tôi quay trở lại Việt Nam theo đuổi sự nghiệp là rất khó. Công việc của chồng cần di chuyển nhiều nơi nên tôi cũng phải hy sinh. Mỗi nước ông xã ở 3-5 năm. Thời gian tại Singapore chỉ còn khoảng 1 năm nữa. Cuộc sống tôi nay đây, mai đó. Nếu còn ở Việt Nam chắc chắn tôi không bỏ nghề."