Siêu mẫu Anh Thư thừa nhận sự thật 'kinh hoàng' trong quá trình quay lại ngành giải trí

Sao Việt 30/05/2023 08:58

Siêu mẫu Anh Thư cho biết cô gặp nhiều áp lực khi làm huấn luyện viên trong chương trình người mẫu và sụt hẳn 4 kg trong suốt thời gian quay show.

Vào ngày 28/5 đã diễn ra một cuộc họp báo chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam – The Face Vietnam 2023, tại đây siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương, Minh Triệu và Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện trong vai trò huấn luyện viên. Đây là lần đầu các huấn luyện viên ra mắt truyền thông sau hai năm chương trình phải trì hoãn.

Siêu mẫu Anh Thư thừa nhận sự thật 'kinh hoàng' trong quá trình quay lại ngành giải trí - Ảnh 1
 Siêu mẫu Anh Thư chia sẻ công việc làm huấn luyện viên không hề dễ dàng

Tại buổi ra mắt, siêu mẫu Anh Thư nói đây là công việc không hề dễ dàng. Sau nhiều năm vắng bóng showbiz, gắn bó với nghề điêu khắc lông mày, diễn viên Những cô gái chân dài nói áp lực khi trở lại với công việc giúp cô nổi tiếng.

Siêu mẫu Anh Thư cho biết sau nửa tháng ghi hình game show, cô bị sụt 4 kg vì thời gian quay liên tục, ít ngủ và chịu nhiều áp lực. Không ít lần cô muốn bỏ việc quay show, trở lại với công việc điêu khắc chân mày.

Siêu mẫu Anh Thư thừa nhận sự thật 'kinh hoàng' trong quá trình quay lại ngành giải trí - Ảnh 2
Sau nửa tháng ghi hình game show, cô bị sụt 4 kg vì thời gian quay liên tục, ít ngủ và chịu nhiều áp lực

'Nhiều lúc tôi thấy vai trò HLV quá sức so với tôi. Một huấn luyện viên không chỉ đào tạo kỹ năng về tạo dáng, catwalk… mà còn phải làm nhiều vai trò khác. Nhiều khi tôi cảm thấy áp lực nhưng cuối cùng mọi thứ đã xong. Đây là hành trình cả đời tôi không bao giờ quên', siêu mẫu nói thêm. 

Siêu mẫu Anh Thư thừa nhận sự thật 'kinh hoàng' trong quá trình quay lại ngành giải trí - Ảnh 3
Anh Thư là siêu mẫu mẫu cùng thời với Xuân Lan, Thanh Hằng, Thân Thúy Hà

Được biết, Anh Thư sinh năm 1982, là siêu mẫu mẫu cùng thời với Xuân Lan, Thanh Hằng, Thân Thúy Hà. Cô được mệnh danh là "Đệ nhất Vedette", "Biểu tượng thời trang đương đại" của thập niên 2000 với thành công và độ nhận diện cao. Anh Thư từng giành không ít giải thưởng chuyên môn ấn tượng như Người mẫu xuất sắc nhất giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2004, giải thưởng Bông hồng vàng 2006...

Siêu mẫu Anh Thư thừa nhận sự thật 'kinh hoàng' trong quá trình quay lại ngành giải trí - Ảnh 4
Anh Thư được đánh giá cao với vai trò diễn viên 

Ngoài làm mẫu, Anh Thư còn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao khi lấn sân sang điện ảnh. Cô đảm nhận vai chính trong hàng loạt phim như Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Hoa thiên điểu, Biệt thự trắng... Tài năng diễn xuất của cô cũng được ghi nhận bởi không ít giải thưởng danh giá như giải Mai Vàng 2004, giải Mai Vàng 2006 cho hạng mục Nữ diễn viên của năm.

Siêu mẫu Anh Thư thừa nhận sự thật 'kinh hoàng' trong quá trình quay lại ngành giải trí - Ảnh 5
Cặp đôi tưởng chừng như có cuộc sống viên mãn nhưng lại ly hôn vào năm 2012 

Anh Thư kết hôn với người mẫu Thanh Long vào năm 2004, sau khi cô ra mắt phim điện ảnh Những cô gái chân dài. Họ quen nhau từ năm 2000 khi cùng là người mẫu trong câu lạc bộ thời trang Hoa học đường - Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Thời gian yêu nhau, anh thường xuyên đưa đón, chăm sóc cô nhiệt tình, hai người gắn bó với nhau như hình với bóng. Sau khi kết hôn, Thanh Long tập trung cho vai trò giám đốc công ty quản lý người mẫu do anh thành lập, còn Anh Thư cũng là giám đốc công ty chuyên đào tạo mẫu nhí từ 4 đến 14 tuổi. Cô cũng được chồng tiếp tục ủng hộ công việc người mẫu và đóng phim. 

Cuộc sống của họ viên mãn, ngào đến nỗi công chúng sốc và tiếc nuối khi biết tin cặp đôi quyết định ly hôn năm 2012. Anh Thư nhận nuôi con và vẫn giữ mối quan hệ tốt với chồng cũ để con trai vẫn nhận được đầy đủ tình thương của bố mẹ. 

Siêu mẫu Anh Thư thừa nhận sự thật 'kinh hoàng' trong quá trình quay lại ngành giải trí - Ảnh 6
Anh Thư và con trai Tiểu Long 

Khi cuộc sống ổn định hơn và con trai đã trưởng thành, Anh Thư mới dần trở lại với nghệ thuật. Năm 2018, dù xuất hiện chỉ vài giây với vai trò khách mời trong phim điện ảnh Tháng năm rực rỡ nhưng Anh Thư đã gây "sốt" truyền thông. Sau đó, cô tích cực tham gia các sự kiện, chương trình truyền hình và dần trở lại sàn diễn. 

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