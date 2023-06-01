Siêu mẫu Vũ Thu Phương tiếp tục gây tranh cãi với màn catwalk 'mổ cò' vô cùng 'kỳ quặc'

Sao Việt 01/06/2023 10:19

Mới đây, tại buổi ra mắt chương trình The Face Vietnam 2023, màn catwalk của Vũ Thu Phương nhanh chóng thu hút từ phía cư dân mạng với những ý kiến trái chiều.

Ngày 29/5 vừa qua, NSX "The Face" ("Gương mặt người mẫu Việt Nam 2023") đã tổ chức buổi họp báo ra mắt và công bố giải thưởng. Tại đây có sự xuất hiện của bộ 4 mentor gồm: siêu mẫu Anh ThưVũ Thu Phương và cặp đôi Kỳ Duyên - Minh Triệu

Siêu mẫu Vũ Thu Phương tiếp tục gây tranh cãi với màn catwalk 'mổ cò' vô cùng 'kỳ quặc' - Ảnh 1
NSX cùng 4 mentor trong buổi họp báo ra mắt chương trình

Trong đó, màn catwalk của Vũ Thu Phương nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng với những ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng cách catwalk của siêu mẫu 8X "vô cùng kỳ quặc", "không đẹp mắt"...

Siêu mẫu Vũ Thu Phương tiếp tục gây tranh cãi với màn catwalk 'mổ cò' vô cùng 'kỳ quặc' - Ảnh 2
Siêu mẫu Vũ Thu Phương tiếp tục gây tranh cãi với màn catwalk 'mổ cò' vô cùng 'kỳ quặc' - Ảnh 3
Dân mạng nhận xét tư thế bước cao đầu gối, đánh tay 2 bên của Vũ Thu Phương giống phong cách "mổ cò" của các siêu mẫu quốc tế như Gisele Bundchen, Leon Dame... Song người đẹp gốc Nam Định bị cho là trình diễn thiếu tinh tế, có phần "làm quá"

Nhiều người bày tỏ nghi ngờ về khả năng chuyên môn của Vũ Thu Phương liệu có hợp để làm huấn luyện viên tại "The Face Vietnam". Đáng chú ý, trên trang cá nhân, diễn viên Đức Hải thậm chí còn chia sẻ lại màn trình diễn của nữ siêu mẫu kèm theo lời lẽ đanh thép, chỉ trích trò lố của chương trình năm nay. 

Siêu mẫu Vũ Thu Phương tiếp tục gây tranh cãi với màn catwalk 'mổ cò' vô cùng 'kỳ quặc' - Ảnh 4
Nguyên văn bài đăng của diễn viên Vũ Đức Hải 
Siêu mẫu Vũ Thu Phương tiếp tục gây tranh cãi với màn catwalk 'mổ cò' vô cùng 'kỳ quặc' - Ảnh 5
Cộng đồng mạng để lại bình luận dưới bài đăng 

Dẫu vậy, phong cách này đã hình thành được chất riêng của Vũ Thu Phương ở trên đường băng. Đồng thời, cô cũng khẳng định với truyền thông rằng: "Mọi người sẽ chưa quen với dáng đi "mổ cò" và cách đánh tay bay của Vũ Thu Phương. Nhưng mà cái gì cũng sẽ có lần đầu tiên, những phong cách riêng biệt của nghệ sĩ khi trình diễn. Sự quay lại của Vũ Thu Phương chưa nhiều, mọi người cũng chỉ nhìn thấy một vài sự trình diễn của Phương mà thôi, Phương tin chắc trong tương lai mọi người sẽ bất ngờ hơn với Vũ Thu Phương". 

Ngoài ra, sự xuất hiện các màn trình diễn của người mẫu Anh Thư và đôi độc đáo của Kỳ Duyên - Minh Triệu có màn biến hóa bất ngờ với trang phục.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương tiếp tục gây tranh cãi với màn catwalk 'mổ cò' vô cùng 'kỳ quặc' - Ảnh 6
2 người đẹp Minh Triệu và Kỳ Duyên gây ấn tượng khi diện thiết kế tạo hình gắn kết, tóc thắt bím đan vào nhau
Siêu mẫu Vũ Thu Phương tiếp tục gây tranh cãi với màn catwalk 'mổ cò' vô cùng 'kỳ quặc' - Ảnh 7

"Chị đại" Anh Thư thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp mặn mà, kiêu sa dù đã bước sang tuổi tứ tuần

Siêu mẫu Vũ Thu Phương tiếp tục gây tranh cãi với màn catwalk 'mổ cò' vô cùng 'kỳ quặc' - Ảnh 8
Bà Trang Lê - Tổng đạo diễn và nhà sản xuất của The Face Vietnam 2023
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Từ khóa:   The Face Vietnam 2023 Vũ Thu Phương Kỳ Duyên - Minh Triệu Anh Thư

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