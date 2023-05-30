Danh tính 3 'bóng hồng' đình đám Vbiz vướng tin đồn hẹn hò đồng giới với siêu mẫu Thanh Hằng

Lúc 19 tuổi, Thanh Hằng tham gia cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Hoa hậu Người mẫu qua ảnh và đạt vị trí cao nhất. Về sau này mỹ nhân Vbiz cho biết lúc đội vương miện là đánh dấu sự kiện chính thức bước vào đời. Dù từng đăng quang Hoa hậu nhưng Thanh Hằng được biết đến nhiều hơn với vị trí là một siêu mẫu.

Thanh Hằng hẳn là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ sắc đẹp Việt. Cô nổi tiếng với vai trò huấn luyện viên, giám khảo ở nhiều chương trình thực tế, đảm nhận các vị trí quan trọng ở show thời trang .

Ngoài làm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Thanh Hằng còn là một nữ diễn viên được giới chuyên môn đánh giá cao. Cô nổi tiếng với những bộ phim như: Những cô gái chân dài, Gia tài bác sĩ, Những nụ hôn rực rỡ, Mẹ chồng, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ, Chị chị em em... Mỗi vai diễn trong từng bộ phim của Thanh Hằng đều để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả Việt.

Hiện tại, cô tham gia rất nhiều chương trình thời trang lớn và liên tục là vedette trên sàn catwalk. Suốt hơn 20 năm theo nghề, Thanh Hằng luôn giữ được "độ hot" của mình. Mức cát-sê của chân dài này luôn ở top đầu và khó ai có thể vượt qua. Không chỉ làm người mẫu, Thanh Hằng còn được mời làm giám khảo Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model mùa 4, mùa 6, mùa 7, The Face 2018...

Nỗ lực cống hiến cho nghề và hết mình cho sự nghiệp nên Thanh Hằng nhận được sự quan tâm của công chúng về đời tư. Ngoài chuyện liên quan đến những người đàn ông tài ba của Vbiz như: Đạo diễn Quang Dũng, ca sĩ Hà Anh Tuấn, chân dài này còn bị vướng tin đồn yêu đồng tính.

Tin đồn hẹn hò với Chi Pu dấy lên sau khi hai người đẹp hợp tác trong dự án phim 'Chị chị em em'.

Nổi bật nhất là với Chi Pu, được biết, sau khi cùng nhau đóng chung phim điện ảnh "Chị chị em em", Thanh Hằng và người đẹp Hà thành vướng nghi vấn yêu đồng giới. Trong phim, cả hai có nhiều cảnh mùi mẫn, tình tứ mang màu sắc 18, thậm chí là hôn môi. Tin đồn bắt đầu rộ lên nhưng đỉnh điểm là khi không nhập vai, Chi Pu vẫn có những khoảnh khắc tình cảm bên Thanh Hằng.

Cộng đồng mạng còn lan truyền bức ảnh Chi Pu ngồi lọt thỏm trong lòng Thanh Hằng, còn nữ siêu mẫu cũng vòng tay qua ôm chặt Chi Pu khá âu yếm.

Bức hình Chi Pu được Thanh Hằng âu yếm ôm vào lòng khiến cư dân mạng 'đứng ngồi không yên'.

Tuy nhiên, ngay khi rộ lên tin đồn, phía Chi Pu đã lên tiếng phủ nhận: "Tôi và chị Thanh Hằng vô cùng thân thiết trên phim trường nên bản thân tôi hay đùa giỡn và nũng nịu với chị như một cô em gái. Đó là bức ảnh được chụp khi chúng tôi đùa nhau trong lúc ngồi đọc kịch bản mà không phải hình ảnh trong phim, tất nhiên đó chỉ là giây phút đùa giỡn cho bớt căng thẳng khi đóng phim thôi".

Người cũng dính ồn ào yêu đồng giới với Thanh Hằng là Hoa hậu Kỳ Duyên. Theo đó, Hoa hậu gốc Thành Nam và Thanh Hằng bị nghi hẹn hò là vì thường xuyên mặc "đụng hàng" nhau. Khi đứng chung trên một sàn diễn thời trang, nữ siêu mẫu đã có hành động ga lăng là kéo nhẹ, ôm eo Kỳ Duyên sát vào mình để tạo dáng chụp ảnh rồi sau đó lại nắm tay khi bước vào cánh gà.

Tin đồn thêm nóng lên sau câu nói của Thanh Hằng: 'Nếu là đàn ông, tôi rất muốn lấy Kỳ Duyên làm vợ'.

Đây chỉ là một nghi vấn không có bằng chứng, lập luận rõ ràng bởi những hành động của Thanh Hằng chỉ đơn giản là giúp đỡ đàn em khi làm việc chung. Tuy nhiên sau đó chính Thanh Hằng là người khiến dân tình "đẩy thuyền" vì câu nói: "Nếu là đàn ông, tôi rất muốn lấy Kỳ Duyên làm vợ".

Đầu năm 2022, "bóng hồng" thứ 3 của Thanh Hằng lập tức bị lộ diện là ca sĩ Ái Phương. Trên trang cá nhân, chân dài đã gây chú ý khi trải lòng về tin đồn đời tư lan truyền bấy lâu. Theo lời siêu mẫu, đây là lần đầu cô ôm eo chụp hình cùng Ái Phương, nhưng tin đồn yêu đương đã có từ 4 năm trước.

Ái Phương trở thành 'Người tình tin đồn' tiếp theo của Thanh Hằng.

"Lần đầu vịn eo chụp hình cùng em..., nhưng lời đồn thì có tận 4 năm trước. Câu chuyện là mình yêu em Ái Phương và nhiều em đẹp nữa. Lời đồn phong lưu gì đâu, thích ghê", Thanh Hằng hài hước, như một lời phủ nhận những thông tin trôi nổi.

Tuy nhiên sau 5 năm độc thân, hiện cô tìm được nửa kia phù hợp, sẵn sàng tiến tới hôn nhân.

Người đẹp vui vẻ bên bạn trai giấu mặt.

Nửa kia được Thanh Hằng khen là người bản lĩnh, can đảm, chịu được tính nết của cô.

Ở tuổi 40, Thanh Hằng nói cô đang hạnh phúc với mối quan hệ tình cảm, và sẽ chọn thời điểm thích hợp để công bố tin kết hôn. Từ trước đến nay, Thanh Hằng luôn rõ ràng về chuyện yêu đương, thích hay không sẽ luôn nói thẳng cho người kia biết. Người đẹp luôn đề cao sự rung động, tin tưởng, thấu hiểu nhau vì đó là mẫu chốt để gắn bó với nhau suốt đời. Với bạn trai hiện tại, cô tìm được sự bình yên, khen anh là người bản lĩnh, can đảm khi dám đối diện với cô trong mọi tình huống. "Anh ấy xứng đáng được tôi yêu thương, tin tưởng", Thanh Hằng nói.

Hiện người mẫu nhận mình trưởng thành, bản lĩnh về mọi mặt để bước qua giai đoạn mới của cuộc đời.