Bài đăng mới nhất của bà xã Trấn Thành – ca sĩ Hari Won trên trang cá nhân đang thu hút nhiều sự quan tâm và được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hari Won bất ngờ gây hoang mang khi bức xúc cho biết: “Không ai dựa vào ai cả. Bạn có tài năng thì nhiều người muốn hốt, để sản phẩm của mình tốt hơn thì có. Và bạn ấy được tỏa sáng, điều đó không gì ngạc nhiên vì mình đã thấy điều đó trước rồi. Nếu bạn ấy không có tài năng thì xin lỗi chứ, thân cỡ nào cũng không mời. Công việc = công việc, chơi = chơi!”.

Bài đăng đầy phẫn nộ và bức xúc của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Có thể thấy, bà xã Trấn Thành không giấu được sự phẫn nộ khi một người bạn trong nhóm bị đồn đoán tiêu cực vì được mời đóng phim “Bố Già”. Được biết, nghệ sĩ Lê Giang, Quang Trung, Quốc Khánh và Tuấn Trần là những người bạn thân ngoài đời được vợ chồng Trấn Thành mời đóng phim.

Tuy nhiên, phần lớn khán giả đều cho rằng nhân vật mà Hari Won nhắc đến là nam diễn viên trẻ Tuấn Trần. Theo đó, nhờ vai diễn “con trai Trấn Thành” mà tên tuổi Tuấn Trần lên như diều gặp gió. Nhưng cũng vì vậy mà nhiều người cho rằng vợ chồng Hari Won đang lăng xê nam diễn viên một cách quá đà.

Nam diễn viên Tuấn Trần...

...có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Hari Won, khán giả liên tục réo tên Tuấn Trần: “Đang nói về Tuấn Trần phải không ạ?”, “Tuấn Trần lần này quá xuất sắc luôn”, “Tuấn Trần đóng vai anh Quắn xuất sắc luôn ấy”, “Anh Quắn có tài thật mà”, “Tuấn Trần diễn như vậy mà còn chê nữa thì thôi”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-gay-hoang-mang-khi-buc-xuc-len-tieng-khong-ai-dua-vao-ai-ca-chuyen-gi-day-398489.html