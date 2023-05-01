Giữa nhiều drama bủa vây, diễn viên Thu Trang chia sẻ: 'Mọi người chú ý drama nên quên đi giá trị phim truyền tải'

Ngay thời điểm 2 bộ phim chính thức ra rạp, trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao chuyện Trấn Thành bị tố đi bar cùng đồng nghiệp nhưng không trả tiền. Nhiều ý kiến cho rằng việc Trấn Thành bị tung tin đồn thất thiệt vào thời điểm này không phải là điều ngẫu nhiên. Thậm chí, đây được coi là chiêu bài cạnh tranh bất chấp để thu hút truyền thông.

Thu Trang và khán giả ủng hộ phim ''Con Nhót Mót chồng'' - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về "drama" những ngày gần đây của Trấn Thành làm giảm sức nóng phim của mình, bà xã Tiến Luật khẳng định mình không để ý đến lùm xùm của đồng nghiệp. Nữ diễn viên cũng quan niệm rằng phim mới của mình thuộc đề tài tình cảm gia đình, nếu khán giả yêu thích thể loại này thì sẽ yêu thương và ủng hộ.