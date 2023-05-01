Giữa nhiều drama bủa vây, diễn viên Thu Trang chia sẻ: 'Mọi người chú ý drama nên quên đi giá trị phim truyền tải'

Sao Việt 01/05/2023 16:49

Phim Việt chiếu rạp của Thu Trang ''Con Nhót mót chồng'' hiện đang được chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc, tuy nhiên tác phẩm điện ảnh lần này của nữ diễn viên tái xuất trong một bối cảnh đầy ''drama'' bủa vây.

Ngay thời điểm 2 bộ phim chính thức ra rạp, trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao chuyện Trấn Thành bị tố đi bar cùng đồng nghiệp nhưng không trả tiền. Nhiều ý kiến cho rằng việc Trấn Thành bị tung tin đồn thất thiệt vào thời điểm này không phải là điều ngẫu nhiên. Thậm chí, đây được coi là chiêu bài cạnh tranh bất chấp để thu hút truyền thông.

Giữa nhiều drama bủa vây, diễn viên Thu Trang chia sẻ: 'Mọi người chú ý drama nên quên đi giá trị phim truyền tải' - Ảnh 1
Thu Trang và khán giả ủng hộ phim ''Con Nhót Mót chồng'' - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về "drama" những ngày gần đây của Trấn Thành làm giảm sức nóng phim của mình, bà xã Tiến Luật khẳng định mình không để ý đến lùm xùm của đồng nghiệp. Nữ diễn viên cũng quan niệm rằng phim mới của mình thuộc đề tài tình cảm gia đình, nếu khán giả yêu thích thể loại này thì sẽ yêu thương và ủng hộ.

Giữa nhiều drama bủa vây, diễn viên Thu Trang chia sẻ: 'Mọi người chú ý drama nên quên đi giá trị phim truyền tải' - Ảnh 2
Diễn viên Thu Trang vai con Nhót - Ảnh: Internet
Giữa nhiều drama bủa vây, diễn viên Thu Trang chia sẻ: 'Mọi người chú ý drama nên quên đi giá trị phim truyền tải' - Ảnh 3
Thái Hòa vai ba của Nhót - Ảnh: Internet
Giữa nhiều drama bủa vây, diễn viên Thu Trang chia sẻ: 'Mọi người chú ý drama nên quên đi giá trị phim truyền tải' - Ảnh 4
Hai diễn viên Thu Trang và Thái Hòa hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tác phẩm điện ảnh - Ảnh: Internet

Thu Trang chia sẻ trong buổi livestream mới đây: "Tôi cũng không để ý đến drama đó đâu. Phim của tôi về đề tài gia đình, nội dung rất nhẹ nhàng, tình cảm. Như mọi người thấy, đây là một bộ phim nhân văn, ý nghĩa và khá sâu sắc. Phim ra sai thời điểm một chút bởi lúc này, mọi người tập trung theo dõi drama quá nhiều.

Và vì mọi người chú ý đến drama nên cũng vô tình quên những giá trị mà Nhót muốn truyền tải. Tôi nghĩ không sao cả, mỗi người mỗi ý. Tôi tin là có người theo dõi drama thì cũng có khán giả lại thích xem phim gia đình. Cho nên, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn tin vào bộ phim của mình".

Giữa nhiều drama bủa vây, diễn viên Thu Trang chia sẻ: 'Mọi người chú ý drama nên quên đi giá trị phim truyền tải' - Ảnh 5
Nữ diễn viên tài năng Thu Trang - Ảnh: Internet

Con Nhót mót chồng là tựa phim do Thu Trang sản xuất, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Theo thống kê của đơn vị quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam, tính đến sáng 30/4, doanh thu phim vượt mốc 35,2 tỷ đồng, con số này bao gồm 20 tỷ đồng của 3 ngày chiếu sớm trước đó một tuần.

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Tiến Luật dành những lời ngọt ngào và tình cảm cho bà xã: "Đời anh có nhiều buồn bã, sai lầm, lần anh đúng nhất là chọn thương em, cưới em về làm vợ...”.

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Từ khóa:   sao Việt Thu Trang Con Nhót mót chồng

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