Gần 1 tháng Hải Đăng qua đời, gia đình làm lễ cầu siêu bên bãi biển khiến nhiều người xót xa

Sao Việt 12/03/2021 17:16

Sự ra đi quá đỗi đột ngột của nam diễn viên trẻ Hải Đăng vẫn luôn là nỗi đau khôn nguôi đối với gia đình và bạn bè thân thiết.

Ngày 16/2/2021, nam diễn viên Hải Đăng qua đời vì bị đuối nước, hưởng dương 36 tuổi. Thông tin này đã khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót. Hải Đăng được khán giả biết đến qua những tác phẩm truyền hình như: Ra giêng anh cưới em, Thám tử tình yêu, Phiên khúc đoàn viên...

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Hải Đăng ra đi khi còn quá trẻ - Ảnh: FB

Mới đây, gia đình và một số người bạn thân thiết của Hải Đăng đã tổ chức lễ cúng cầu siêu cho anh bên bờ biển.

Trên trang Facebook cá nhân, mẹ ruột Hải Đăng đăng tải hình ảnh lễ cúng cho con trai và nghẹn ngào gửi lời cảm ơn bạn bè của con trai đã đến an ủi, động viên: “Từ TP.HCM cả nhà bay tới sân bay Cam Ranh hơn 8 giờ tối, đi ra khoảng 2 tiếng đồng hồ, ngủ nhà bạn gái Hải Đăng, 4 giờ sáng hôm sau đi xe ra bãi Gành. Có 4 thầy cúng thí thực trên bờ biển để rước con về.

Cảm ơn các con trong nhóm bạn chơi bóng rổ của Hải Đăng, một số theo máy bay, một số anh lái 2 chiếc xe hơi ra trước buổi sáng và đã tận tình giúp đỡ từng đường đi, nước bước. Những ngày này biết bao ân tình, biết bao yêu thương khắp nơi, đem hơi ấm tình người đến với gia đình, thêm sức mạnh niềm tin để vững vàng bước tiếp. Xin được cảm niệm không quên”.

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Những lời chia sẻ của mẹ ruột Hải Đăng khiến nhiều người không khỏi xúc động - Ảnh: FB

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Lễ cầu siêu bên bãi biển - nơi Hải Đăng bị đuối nước - Ảnh: FB 
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Kim Hoàng và Hải Đăng - Ảnh: FB

Sau gần 1 tháng Hải Đăng qua đời, vợ sắp cưới của cố diễn viên - Kim Hoàng đã dần lấy lại tinh thần và trở lại với công việc. Được biết, cô tạm thời ở cùng mẹ Hải Đăng để tiện lo nhang đèn cho cố diễn viên.

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